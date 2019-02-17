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Несколько буддийских истин, которые сделают вашу жизнь проще

Чтобы жить лучше, не обязательно быть буддистом и придерживаться аюрведической диеты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:36
Несколько буддийских истин, которые сделают вашу жизнь проще
Несколько буддийских истин, которые сделают вашу жизнь проще
Фото: Pixabay

Психотерапевт, коуч и путешественница Меган Бруно рассказала на страницах издания Mindbodygreen, как можно использовать на практике и себе во благо буддийские истины. И для этого не обязательно соблюдать аюрведическую диету, практиковать йогу и исповедовать буддизм.

Самые важные элементы буддизма можно успешно интегрировать в повседневную жизнь и сделать ее тем самым проще, приятнее и лучше. Какие же это заветы и как они помогут современному человеку?

Дуккха (Dukkha): жизнь полна боли и причиняет страдания

Это не значит, что буддизм полон пессимизма, как многие склонны считать. Отнюдь. Он лишь говорит, что нужно принимать жизнь в ее полноте. Разрешать быть всем эмоциям, а не проявлять хорошие и подавлять плохие, не пытаться избавиться от печали, усталости или гнева, а принять и проживать это. Все это – и есть жизнь. Даже старение, боль и смерть.

Как это пригодится в жизни: принимайте все таким, как есть. Не идите на поводу у моды, новинок косметологии, индустрии фармацевтики и развлечений. Чем скорее вы примете несовершенство жизни, тем счастливее будете.

Анитья (Anitya): жизнь – это поток.

Другими словами, это постоянное движение. Ничто не стоит на месте, все постоянно меняется. Именно отсюда – выражение Гераклита "Нельзя войти дважды в одну реку". Хотя он не был буддистом.

Как это пригодится в жизни: Если принять, что все в жизни непостоянно – это, как ни странно, помогает успокоиться. Ведь это означает, что все плохое тоже не будет длиться вечно, а когда-нибудь закончится. А хорошее нужно принимать радостно и получать максимальное удовольствие здесь-и-сейчас от него.

Анатма (Anatma): твое "я" тоже непостоянно, оно меняется

Западный человек уверен: стоит "найти себя" – и все встанет на свои места. Буддизм же утверждает: если все вокруг изменчиво, то таковы и мы сами. Нужно не искать себя, а создавать заново. Ежедневно. Даже наша кровь и клетки постоянно обновляются.

Как это пригодится в жизни: сегодня всегда будет не таким как вчера, а завтра – не таким как сегодня. В каждое мгновение жизни меняйтесь к лучшему.

Напомним, ранее мы писали о влиянии силы мысли и слова на нашу жизнь.

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Источник: Сегодня
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