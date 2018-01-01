Несколько вещей об отношениях, о которых никогда не стоит говорить вслух

Есть вещи, о которых не стоит говорить даже с самыми доверенными лицами

Иногда лучше промолчать. Фото: pixabay

Иногда, когда в вашей личной жизни начинаются какие-либо проблемы, вы спешите поделиться с близкими людьми, чтобы получить совет или, как минимум, выговориться. Но есть вещи, о которых не стоит говорить вслух.

Кода активность вашей сексуальной жизни идет на спад. Представьте: вы и ваш партнер не занимаетесь сексом уже несколько месяцев. Вас начинает напрягать этот момент, и вы обращаетесь за советом к подруге, которая, не моргнув глазом, убеждает вас, что в этом нет ничего необычного. После этого разговора вы расслабляетесь и начинаете принимать сложившуюся ситуацию как должное. А зря! Ведь на самом деле отсутствие сексуальной жизни — это первый признак того, что в отношениях совсем скоро настанет кризис. Поэтому если вы столкнулись с такой проблемой, то первым делом обсудите ее с возлюбленным, и если вам не удастся стравиться с ней вдвоем, то обратитесь к психологу. Поскольку только так вы сможете разобраться, что на самом деле происходит с вашей парой.

Когда хочется сказать гадости о своем партнере. Оскорбления в адрес своего мужчины — это табу. Причем как в глаза, так и за спиной. Но если в первом случае вы еще сможете извиниться за это перед возлюбленным, то ситуация, когда вы говорите неприятные вещи за его спиной и он об этом случайно узнает, может стоить вам отношений. Если вы хотите выпустить пар, то вместо того чтобы набрать номер подруги или мамы, сходите в спортзал или устройте генеральную уборку дома.

Когда партнер рассказывает вам о своих сексуальных фантазиях. Не стоит обсуждать с подругами сексуальные предпочтения своего партнера. Согласитесь, вам бы тоже было неприятно, если бы он рассказал своим друзьям о ваших эротических фантазиях на тему Росомахи или Человека-паука. Он поделился с вами самым сокровенным — постарайтесь оправдать его доверие.

Когда один из вас изменил. Не все измены заканчиваются расставанием. Некоторые женщины вполне могут простить своего партнера. Чего нельзя сказать о друзьях и родственниках обманутого. Поэтому, если вы хотите сохранить нормальные отношения со своими близкими, лучше не рассказывайте о произошедшем инциденте. Хотя это распространяется на все ситуации, которые в той или иной степени не укладываются в общепринятые нормы.

Когда у него начинаются финансовые проблемы. Мужчины крайне болезненно воспринимают свою финансовую несостоятельность. Поэтому, если вы начнете обсуждать с подругами его провалы, это его крайне расстроит. Не говоря уже о том, что в дальнейшем вам будет сложно восстановить его репутацию в глазах окружающих.

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