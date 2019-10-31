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Неудобная ситуация: что делать, если ребенок застал родителей за сексом

Секс-педагог назвала четыре важных пункта, о которых вы должны позаботиться

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Не паникуйте и не врите ребенку
Не паникуйте и не врите ребенку
Фото: Pexels

В семье никто не застрахован от того, чтобы его не застали врасплох. Поэтому ситуации, когда дети застают родителей за сексом – совсем не редкость. Как сделать так, чтобы все в этой ситуации отреагировали на происходящее нормально, знает секс-педагог Юлия Ярмоленко. Ранее мы уже выясняли, кто вообще должен разговаривать с детьми о сексе.

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В своем Instagram она поясняет, что главная задача родителей – сделать все, чтобы не вызвать у сына или дочери чувства стыда, вины, неловкости, страха.

"Думайте в этот момент о ребенке, а не о себе. И если такой инцидент уже произошел, то есть всего две самые приемлемые реакции: извиниться и поговорить", – поясняет эксперт.

Она также называет четыре важных пункта, о которых вы должны позаботиться.

1. Поставьте замок на дверь спальни

Как только ребенок начинает уверено ходить, закрывайте дверь в те минуты, когда вам нужно побыть вдвоем. Предупреждение таких ситуаций – лучшая защита от стыда, неловкости и необходимости обсуждать это с детьми.

2. Не навредите своей реакцией

Если ребенок все же ворвался в спальню в самый интимный момент, постарайтесь справиться со своими эмоциями, чтобы не показать малышу, что он сделал что-то неправильно.
Как реагировать, чтобы не травмировать? То, как это повлияет на ребенка, во многом зависит от его темперамента, возраста и того, что он уже знает о сексе.

  • 2-3 года. Малыш может не заметить ничего необычного и просто принять без вопросов то, что увидел. Если это случилось ночью, спросите: "Тебе приснилось что-то страшное?", "Ты хочешь пить?", "Хочешь в туалет?".
  • 4-5 лет. В этом возрасте дети знают и понимают больше, поэтому обязательно поговорите и объясните ребенку все: "Мама и папа обнимаются, потому что любят друг друга".
  • 6-8 лет. Школьник может задаться вопросом из любопытства, или хочет быть уверен, что мама и папа не дерутся и не делают больно друг другу.
  • 9-12 лет. Дети могут быть очень смущены подобной сценой и беспокоится, что сделали что-то плохое, то есть переживать из-за вашей бурной реакции.

3. Отложите разговор на какое-то время

Если есть возможность поговорить на эту тему чуть позже – здорово. Вашим эмоциям нужно немного остыть, советует Ярмоленко.

По ее словам, когда будете готовы – извинитесь. Нужно дать ребенку понять, что он не сделал ничего плохого, войдя в комнату. Дальше можно попытаться выяснить, какое объяснение ему нужно. Некоторые дети знают, что происходит, и нуждаются в фактическом признании, что все нормально: "Это то, что делают все мамы и папы. И это знак того, что они любят друг друга".

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4. Не перекладывайте ответственность

Есть соблазн избежать разговора, если ребенок не задает вопросов. Но ждать, пока сын или дочь начнут разговор – это про перекладывание ответственности на детские плечи, говорит эксперт.
Педагог рекомендует: "Если вы не уверены, что ребенок хочет обсуждать инцидент – деликатно уточните. Если желания нет, оставьте "дверь" приоткрытой: "Вдруг захочешь поговорить об этом, я всегда рядом!"".

Помните: навредить можно неадекватной реакцией и игнорированием ситуации. Если же вы готовы спокойно обсуждать – эпизод не оставит неловкости и стыда ни у вас, ни у детей, заверяет Ярмоленко.

Тем временем мы выяснили, как улучшить свое психическое здоровье: семь полезных советов.

Все подробности в спецтеме Вопросы сексуальности: то, о чем стесняемся спросить

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