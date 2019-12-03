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НеУтраченное будущее: трогательные истории выпускников интернатов, которые смогли реализовать свои мечты благодаря уникальной программе

"Освитория" и Coca-Cola помогают выпускникам школ-интернатов поступать в вузы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26

Последние школьные годы – самые стрессовые для миллионов детей по всей Украине. Ведь им придется сделать первый серьезный шаг в жизни – сдать экзамены и выбрать свою будущую профессию. Именно в это время им как никогда важно услышать советы родителей, взвесить все плюсы и минусы, подготовиться на дополнительных занятиях с учителями.

Но что делать тем, кто лишен такой возможности? Речь идет именно о воспитанниках школ-интернатов и детских домов. К сожалению, очень часто у них нет советчиков и моральной поддержки, они чувствуют себя неуверенными, дезориентированными, не имеют представления, что делать после выпуска из своего "дома".

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В рамках проекта "НеУтраченное будущее" мы начинаем серию материалов о выпускниках школ-интернатов, которые с помощью "Программы развития социально незащищенной молодежи" смогли определиться с будущей профессией, подготовиться к внешнему независимому оцениванию и вступить в желаемые вузы, независимо от места проживания. Проект был начат компанией "Кока-Кола Бевериджиз Украина" совместно с общественным союзом "Освитория", главная цель которого – помочь юношам и девушкам в бесплатном доступе к современному образованию.

Комплекс программы состоит из мотивационных тренингов, всемирно известного теста "Magellano Университет" с персональной консультацией психолога для выбора будущей профессии, а дальше – ежедневная работа на интерактивных лекциях и вебинарах. Завершающий этап – сдача пробных тестов и ВНО. Над программой развития молодежи работают квалифицированные психологи и методисты, а преподают школьникам лучшие учителя страны.

Программа развития молодежи существует в Украине с 2015 года и действует уже в 19 школах-интернатах в 10 областях нашей страны. Стартовал проект шесть лет назад в центре социальной реабилитации "Изумрудный город" в Святогорске Донецкой области. В октябре организаторы объявили о старте нового учебного этапа программы во время визита в Ананьевскую общеобразовательную школу-интернат, которая присоединилась к проекту в этом учебном году.

"Дети из интернатов очень часто меньше верят в свои силы. И наша задача – не просто предоставить им доступ к онлайн-платформе, а приехать к ним лично и показать, что они должны в себя верить. Наша задача – раскрыть их талант и вместе понять, куда именно им следует поступать. Далее в течение года мы готовим будущих выпускников, чтобы они сдали успешно экзамен. Преподают воспитанникам школ-интернатов лучшие учителя Украины", – рассказывает председатель общественного союза "Освитория" Зоя Литвин.

По словам Зои Литвин, единственное, от чего зависит, вступит ли ученик в желаемое учебное заведение, это результаты ВНО. Но у школьников, обучающихся в интернатах или детских домах, меньше мотивации, потому что они не чувствуют поддержки. Согласно статистике, ежегодно только 10-12% выпускников интернатов поступают в вузы.

В Украине стартовал новый этап Программы развития молодежи
В Украине стартовал новый этап Программы развития молодежи
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Авторы проекта креативно подошли к поощрению подростков. Все просто – чем больше ребенок достигает успеха в учебе, тем больше получает так называемых "учибаксов". Такую своеобразную валюту ученик получает за участие в вебинарах и за выполнение задач в игровой форме на онлайн-платформе iLearn, где есть возможность создать своего супергероя и соревноваться с другими участниками. В конце учебных турниров подростки награждаются подарками, а в конце учебного года наиболее успешные ученики получают современные гаджеты.

Подростки учатся с помощью программы #YouthEmpowered
Подростки учатся с помощью программы #YouthEmpowered
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Будущие выпускники в восторге от программы развития молодежи, ведь они уже увлеченно строят грандиозные планы на будущее. Большинство из них даже выбрали профессии и университеты, куда хотят поступить.

"Для обучения на онлайн-платформе iLearn мы обеспечиваем интернаты необходимым компьютерным оборудованием. Наша цель – чтобы каждый ученик всех девятнадцати интернатов Украины, где сегодня работает программа, стал студентом, был успешным и счастливым", – говорит директор по связям с общественностью и коммуникациям "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Андрей Бублик.

Только за прошлый учебный год "Программа развития социально незащищенной молодежи" помогла 65% учащихся выбрать профессию по призванию, а 88% выпускников – успешно сдать ВНО и поступить в вузы своей мечты.

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