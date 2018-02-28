Невероятные истории самых коротких браков в мире

Многие просто мечтают выйти замуж и уехать за границу Или просто – удачно выйти замуж. Но есть и такие случаи, когда брак длится не больше недели или нескольких дней.

Грандиозную свадьбу в свое время сыграли телеведущий Марио Лопес и актриса Эли Ландри. Отношениям этой пары завидовал весь мир, но напрасно. Ведь брак пары продлился всего две недели. Во время медового месяца выяснилось, что Марио изменил любимой прямо на мальчишнике.

Еще меньше длился брак двух американцев. Они поженились в 2012 году, но в том же году подали на развод. Сразу после свадьбы муж обвинил жену в том, что она флиртует с другим. После этого он ее избил и разгромил все подарки. Все это произошло через три дня после свадьбы и еще через день брак аннулировали.

Не понравилось быть замужем и известной певице Бритни Спирс. Ее первый брак начался и закончился на протяжение новогоднего праздника в Лас-Вегасе. Она вместе с любимым прилетела, чтобы отдохнуть и сама предложила ему поженится. Однако, новость не понравилась родственникам. Через 55 часов Бритни аннулировала брак.

Впрочем, самый короткий брак за всю историю был в Дубаях. После пышной церемонии мужчина вышел из одного зала суда, где все происходило, и пошел в другой, чтобы оформить развод. Мужчина объяснил причину развода просто – невеста хотела продолжать работать. Настаивали на этом и ее родственники. Поэтому брак парочки продлился всего пару минут.

Напомним, праздник двух семей из города округа Яньчэн, Китай, был омрачен дракой. Порыв страсти, подогреваемый алкоголем, раз и навсегда испортил отношения между двумя кланами