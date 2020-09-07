Невидимые рычаги влияния: как ценности человека влияют на его психическое здоровье

Психолог поясняет, что основные ценности формируются из семьи

Все, что не может объяснить доказательная медицина, находиться у нас в голове: наше здоровье, самочувствие, окружение и даже финансовое состояние. Психика человека состоит из чувств, мыслей и ощущений, которые в свою очередь формируются, глядя на наш жизненный опыт. Рассказываем, как ценности человека влияют на его психическое здоровье.

Юлия Чемер психолог

Все мы родом из детства и весь наш фундамент закладывается еще с рождения. Важно все! Даже в каком настроении мама вынашивала ребенка. Каждая деталь нашей жизни откладывается у нас внутри, как бесконечный файл шаблонов и способов действия в определенных жизненных ситуациях. Безусловно, что темперамент (базовый способ восприятия мира) закладывается еще внутриутробно, но характер появляется со временем, когда ребенок проживает определенное количество времени в семье и большом социуме. Так и формируется личность.

Основные ценности формируются из семьи, далее взрослеющий опыт, а все это обрабатывается сквозь призму характера и темперамента.

Если поставить двоих человек в абсолютно одинаковые условия, то с большой вероятностью, что один добьется успеха, а другой может в чем-то отставать. Заработает меньше или остановиться за шаг до успеха. Почему так происходит?

Как наши ценности влияют на психическое здоровье Фото: Pexels

У человека внутри огромный мир, который отображается в его внешнем мире:

Если человек привык к порядку, то этот порядок переносится в сферы его деятельности и успех тут ожидаем. Если мы научились разграничивать работу и отдых, то и трудовые будни будут продуктивнее. Если употреблять здоровую пищу и заниматься спортом, то позитивного мышления и заряда энергии будет достаточно, чтоб свернуть горы.

Наш организм – это не до конца изученный механизм, который функционирует, как коктейль из опыта, знаний, физического и психического здоровья.

Не часто может человек просто решить и сделать. Иногда между этими двумя действиями существует целый список внутренних блоков, которые нужно убирать. Например, решили вы вести учет доходов и расходов. И хватило вас ровно на неделю. Потом все пришло в прежний ритм. Почему?

Есть привычка, есть внутренний комфорт, который сопровождается эмоциональным состоянием. Как убирать эти блоки? Только прилагая собственные усилия на протяжении длительного времени (если говорим о ведении учета, то не менее трех недель) для того, чтоб выработалась новая привычка и вы осознали, что ваши усилия приносят позитивные плоды. Иногда важно обратиться к психологу, чтоб понять причину того, почему же вы не можете изменить свою жизнь, привычки и модели поведения.

Главный совет:

Изучайте себя, почаще прислушивайтесь к разуму и телу, учитесь создавать структуру и "понятность" собственных действия для себя самого.

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