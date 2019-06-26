New life: как успокоиться после развода

После развода нужно избежать депрессии и снова обрести вкус жизни

Как начать новую жизнь после развода Фото: pexels.com

Развод — это вынужденная мера в любых отношениях, если быть вместе, к сожалению, уже невозможно. Однако не стоит продолжать себя винить после развода или месяцами находиться в депрессии. Как начать новую жизнь после развода и получать удовольствие от всего, что происходит вокруг, – читайте в нашей подборке советов.

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Как успокоится после развода

Позволить себе пережить развод в полную силу со всеми сопровождающими его чувствами. Плачьте столько, сколько хочется, говорите о том, что болит, хандрите и капризничайте, если надо. Будьте естественны и внимательны к себе в период после развода. Делать вид, что дверь в прошлое тут же захлопнулась, и с вами всё в порядке, бессмысленно, поэтому просто помогите себе поскорее успокоиться и пережить развод.

Разрешите себя жалеть, если чувствуете, что это вам сейчас очень нужно, а своих сил не хватает. Пожаловаться иногда бывает очень полезно. Только доверяйте свою боль тем, кто сумеет искренне поддержать или просто спокойно выслушает.

Найдите себе хорошего психолога. Вам нужно выговориться. Ведь часто, говоря вслух, мы слышим себя совсем не так, как в мысленных рассуждениях. Таким образом, находятся ответы на многие сложные вопросы, что поможет вам скорее успокоиться после развода.

Rак успокоится после развода Фото: pexels.com

Возьмите тайм-аут. Разрешите себе взять перерыв и не принимать никаких важных решений в течение этого периода. Пусть мозг и психика вернутся в более или менее стабильное состояние, когда вы сможете мыслить трезво и рационально.

Страдайте "по часам". Выберите несколько часов в неделю, когда погружаться в негативные переживания, размышления и эмоции. Если волна негатива накрывает в другое время, скажите "стоп" и вернитесь к этим мыслям в обозначенные часы. Техника отсрочки позволит сохранить работоспособность, так как мыслительные жвачки, негативные эмоции и страдания забирают много сил, которые и так сейчас в дефиците.

Займитесь творчеством. Вспомните, что приносило вам радость в детстве или юности и сосредоточьтесь на своих новых увлечениях и достижениях. Помните, что вы живёте свою жизнь и не стоит тратить её на оглядки в сторону того, с кем вы расстались.

Благодарите этот мир. Благодарите Творца, родителей, себя и, обязательно, бывшего супруга или супругу. А потом улыбнитесь своему будущему, светлому и радостному.

Напомним, что ранее стало известно, что жители Киева стали чаще разводиться.

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