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New life: как успокоиться после развода

После развода нужно избежать депрессии и снова обрести вкус жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:24
Как начать новую жизнь после развода
Как начать новую жизнь после развода
Фото: pexels.com

Развод — это вынужденная мера в любых отношениях, если быть вместе, к сожалению, уже невозможно. Однако не стоит продолжать себя винить после развода или месяцами находиться в депрессии. Как начать новую жизнь после развода и получать удовольствие от всего, что происходит вокруг, – читайте в нашей подборке советов.

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Как успокоится после развода

  • Позволить себе пережить развод в полную силу со всеми сопровождающими его чувствами. Плачьте столько, сколько хочется, говорите о том, что болит, хандрите и капризничайте, если надо. Будьте естественны и внимательны к себе в период после развода. Делать вид, что дверь в прошлое тут же захлопнулась, и с вами всё в порядке, бессмысленно, поэтому просто помогите себе поскорее успокоиться и пережить развод.
  • Разрешите себя жалеть, если чувствуете, что это вам сейчас очень нужно, а своих сил не хватает. Пожаловаться иногда бывает очень полезно. Только доверяйте свою боль тем, кто сумеет искренне поддержать или просто спокойно выслушает.
  • Найдите себе хорошего психолога. Вам нужно выговориться. Ведь часто, говоря вслух, мы слышим себя совсем не так, как в мысленных рассуждениях. Таким образом, находятся ответы на многие сложные вопросы, что поможет вам скорее успокоиться после развода.

Rак успокоится после развода
Rак успокоится после развода
Фото: pexels.com

  • Возьмите тайм-аут. Разрешите себе взять перерыв и не принимать никаких важных решений в течение этого периода. Пусть мозг и психика вернутся в более или менее стабильное состояние, когда вы сможете мыслить трезво и рационально.
  • Страдайте "по часам". Выберите несколько часов в неделю, когда погружаться в негативные переживания, размышления и эмоции. Если волна негатива накрывает в другое время, скажите "стоп" и вернитесь к этим мыслям в обозначенные часы. Техника отсрочки позволит сохранить работоспособность, так как мыслительные жвачки, негативные эмоции и страдания забирают много сил, которые и так сейчас в дефиците.
  • Займитесь творчеством. Вспомните, что приносило вам радость в детстве или юности и сосредоточьтесь на своих новых увлечениях и достижениях. Помните, что вы живёте свою жизнь и не стоит тратить её на оглядки в сторону того, с кем вы расстались.
  • Благодарите этот мир. Благодарите Творца, родителей, себя и, обязательно, бывшего супруга или супругу. А потом улыбнитесь своему будущему, светлому и радостному.

Напомним, что ранее стало известно, что жители Киева стали чаще разводиться

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