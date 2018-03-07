Нежность и чистая невинность: фотограф делает невероятные снимки новорожденных

Сегодня, 08:33

Все композиции фотографий, все фоны фотограф создает вручную


Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Фото: boredpanda

Девушка сделала серию сладких фотографий новорожденных. Малыши спали на вафлях, оладушках и пончиках неимоверных размеров.

Фотограф Гава Сварбу тоже делает невероятные фотографии младенцев. 

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"Детская фотография – это то, что я люблю больше всего. Младенцы представляют: свежий старт, рождение, новое начало, невинность", – говорит Гава.

Все композиции фотографий, все фоны фотограф создает вручную. После того, как все готово, родители укладывают своего малыша посредине. Малышей, в основном, фотографируют в возрасте от 6 до 30 дней.

В итоге, получаются яркие и, в то же время, нежные фотографии младенцев.

Напомним, британец Саймон Хупер из Лондона воспитывает четырех дочерей и ежедневно делится фотографиями семейного быта с подписчиками в Instagram. А их у него немало – более 760 тысяч.
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Источник:

"Сегодня"

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