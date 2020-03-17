Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Никаких объятий и поцелуев: как правильно приветствовать друг друга на время карантина

В разных странах придумали свою альтернативу рукопожатий

Варвара Левская
Сегодня, 15:27

Пандемия коронавируса не только одну за другой отправляет страны на карантин, заставляет людей оставаться дома, но и устанавливает свои правила. Теперь люди должны научиться жить без объятий и поцелуев. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" эксперт рассказал о правилах и альтернативах приветствий во время эпидемии.

Читайте также:
Как правильно мыть руки, чтобы не подцепить вирус

Не пожал руку при встрече – раньше бы за это, как минимум, на тебя посмотрели странно, как максимум, сказали "как невоспитанно" и обиделись. Сейчас же даже политики пренебрегают правилами этикета и открыто отказываются пожать друг другу руки.

В такую ​​неудобную ситуацию попала канцлер Германии Ангела Меркель, когда министр внутренних дел отказался пожать ей руку из-за коронавируса. На что Меркель отреагировала с юмором и пониманием.

Этикет во время коронавируса – смотрите видео:

Никаких рукопожатий и между лидерами государств. Примером стала встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Лидеры государств не стали пожимать руки, зато поздоровались традиционным индийским жестом – "намасте", сложив две ладони вместе и слегка поклонившись.

Не менее оригинальный, а главное, безопасный выход нашли премьер-министр Ирландии и спикер конгресса США – они поздоровались, прикоснувшись друг к другу локтями. Впрочем, не только политики взялись за альтернативные приветствия – жители Китая придумали "уханское пожатие" – это когда при встрече люди постукивают ногами. В Иране используют вариант немного повеселее – там при встрече люди мило сталкиваются ягодицами.

Читайте также:
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин

Впрочем, чтобы защитить себя от коронавируса, лучше вообще отказаться от каких-либо телесных контактов с людьми, которые вас окружают.

"Я вообще советую общаться всем в скайпе или используя другие средства связи. Но если вы уже встречаетесь, просто в голос поздороваться без каких-то рукопожатий, поцелуев и всего остального. Потому что если вы целуетесь и не моете руки, то у вас достаточно большие шансы заболеть", – дал совет заместитель председателя общественного совета Минздрава Тимофей Бадиков в программе "Ранок з Україною".

Важно часто мыть руки водой с мылом
Важно часто мыть руки водой с мылом
Фото: Depositphotos

Поэтому на время карантина лучше соблюдать правила, которые установил нам коронавирус – без объятий, рукопожатий и поцелуев. В конце концов, можно просто поднять руку вверх и приветливо улыбнуться, потому что теперь это наиболее безопасно.

Тем временем мы выяснили, как перестать постоянно трогать лицо руками: пять эффективных способов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Коронавирус в Украине: какие города уже закрылись на карантин Звезды на карантине: чем занимаются и что советуют делать
карантин приветствие этика коронавирус
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Всплыли страшные подробности о страданиях Анастасии Заворотнюк
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами - рецепт с фото
Рулетики из баклажанов с грецкими орехами - рецепт с фото
Сало с хлебом и яйцом, пошаговый рецепт с фото
Сало с хлебом и яйцом, пошаговый рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Fun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

Сегодня, 11:40Wellness

Как накачать грудные мышцы в домашних условиях: эффективные упражнения

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

Сегодня, 09:30Food

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

Сегодня, 09:16Fun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

Вчера, 19:30Wellness

Медицинская маска: какие виды действительно защищают от вирусов

Вчера, 18:29Wellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

Вчера, 16:20Food

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

Вчера, 14:41Психология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

Вчера, 12:42Fun

Чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса: видео

Вчера, 12:32Wellness

Симптомы коронавируса у детей: что нужно знать родителям

Вчера, 11:18Food

Как правильно варить макароны, чтобы они не слипались

Вчера, 09:21Fun

По четыре гривни: в Хорватии продают дома и земельные участки

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

У Ольги Куриленко обнаружили коронавирус: заявление актрисы

15 мартаTravel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

15 мартаТехно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Новости партнеров

Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Алла Пугачева сняла парик. Долой ненатуральность!
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Самый вкусный домашний суп для взрослых и детей!
Самый вкусный домашний суп для взрослых и детей!
Шоколадная колбаска из детства
Шоколадная колбаска из детства
Львовский сырник в домашних условиях: рецепт с фото
Львовский сырник в домашних условиях: рецепт с фото
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Готовим потрясающий манник на молоке. Рецепт
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати