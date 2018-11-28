Никакой паники: психолог рассказала, как правильно пояснить ребенку ситуацию в стране

По словам Светланы Ройз, паника, тревога, суетливость, агрессия и раздражение у детей усиливается тревожными новостями

Говорите с ребенком на серьезные темы. Фото: depositphotos

В связи со сложной ситуацией в Украине, где на отдельных территориях ввели военное положение, информации о дальнейшей судьбе страны и граждан появляется много и важно правильно пояснить ребенку все происходящее, чтобы он знал, что находится в безопасности.

Об этом рассказала психолог Светлана Ройз и дала несколько советов, как родителям вести себя в этой ситуации.

"Мозг подростка – находится в "приостановленном возбуждении", их склонность к риску, преувеличении опасности, к импульсивным действиям и реакциям – обусловлена возрастом. Так же – как и сложности с контролем и критичностью. Реакция – паника, тревога, суетливость, агрессия, раздражение, апатия – усиливается тревожными новостями. Они могут маскировать свою тревогу, проявляя "через" что-то другое", – говорит психолог.

При этом Светлана отмечает, что чем больше тревоги – тем яснее, четче сформулированной, однозначнее должна быть информация от взрослых. От того взрослого, который более спокоен.

"Посыл – как и для детей – ты в безопасности. А информация "ты знаешь, что в стране война. Она длится уже несколько лет. Сейчас – обострение событий. Для того, чтобы противодействовать агрессорам – были приняты такие решения. Для нас с тобой-это не приведет к изменениям. Ты будешь ходить в школу, я на работу. Мужчин в армию не призывают. Ты и мы сейчас в безопасности. Дальше будем вместе наблюдать и принимать решение. Если у тебя будут вопросы – пожалуйста, задавай. Ты можешь на меня опереться"", – приводит Светлана пример разговора взрослого с ребенком.

В качестве итога психолог отметила, что сейчас важное время для укрепления близости, привязанности, время бОльшего телесного контакта (если дети позволяют), время вместе готовить еду, время говорить о важном.

Ранее Светлана Ройз уже поясняла, как правильно говорить с ребенком о войне и терроризме. Психолог отмечает, что при любых сложных событиях и темах ребенок пытается на нас опереться и важно его в этот момент поддержать.