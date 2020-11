PR

Новое исследование показало, что игра в куклы помогает детям развивать эмпатию и навыки обработки социальной информации

Бренд Barbie® и группа нейробиологов из Университета Кардиффа провели новое совместное исследование, которое впервые использует нейровизуализацию в качестве средства получения данных при изучении влияния игры в куклы на мозг

Исследование показало, что игра в куклы активизирует области мозга, связанные с обработкой социальной информации и эмпатией, что указывает на то, что игра в куклы позволяет детям воспроизводить, использовать и применять полученные при этом навыки, даже если они играли самостоятельно.

Результаты исследования также указывают на то, что игра в куклы позволяет детям развивать эмпатию и навыки обработки социальной информации в большей степени, чем при самостоятельной игре на планшете, даже если ребенок играет в куклы один.

Чтоб понять актуальность исследования, бренд Barbie провел независимый опрос 15 000 родителей из 22 стран мира. Результаты опроса в Украине показали, что 90 процентов родителей считают эмпатию ключевым социальным навыком, который они хотели бы развивать у своего ребенка, но только 37 процентов респондентов знали, что игра в куклы может помочь их детям развивать этот навык.

Для поддержки новых открытий бренд Barbie запустил онлайн-платформу с ресурсами для родителей, воспитателей и детей, чтобы помочь в развитии навыков взаимодействия и обработки социальной информации у детей. Этот ресурс был разработан в сотрудничестве с ведущим экспертом по вопросам эмпатии, писателем и педагогом-психологом, доктором Мишель Борбой.

За последние 18 месяцев доцент доктор Сара Герсон и ее коллеги из Научного центра изучения развития человека Кардиффского университета использовали технологию нейровизуализации, чтобы выявить первичные данные положительного влияния игры в куклы на уровне мозга. Наблюдая за мозговой активностью 33 детей* в возрасте от 4 до 8 лет во время игры в разные куклы Barbie, команда исследователей обнаружила, что задняя часть верхней височной борозды (pSTS), области мозга, связанной с обработкой социальной информации, в частности, с эмпатией, активировалась даже когда ребенок играл в одиночестве. Исследование показало, что положительный эффект самостоятельной игры в куклы одинаков – как для мальчиков, так и для девочек.

Доктор Герсон объясняет: "Это совершенно новое открытие. Мы используем этот участок мозга, когда думаем о других людях, особенно когда думаем о мыслях или чувствах другого человека. Куклы побуждают их создавать свои собственные маленькие воображаемые миры, в отличие, например, от решения каких-нибудь задач или собирания конструкторов. Такая игра побуждают детей думать о других людях и о том, как они могут с ними взаимодействовать. Тот факт, что наше исследование обнаружило активное вовлечение участка pSTS, показывает, что игра в куклы помогает детям формировать ряд социальных навыков, которые им понадобятся в дальнейшей жизни. Поскольку было доказано, что данная область мозга выполняет одинаковую задачу, способствующую развитию эмпатии и обработке социальной информации по итогам исследований на всех шести континентах, эти результаты, по всей очевидности, не зависят от страны".

Чтобы собрать данные для исследования, все детские игры были поделены по разновидностям, чтобы Кардиффская команда могла фиксировать мозговую активность, связанную с каждым типом игры отдельно: самостоятельная игра в куклы; игра в куклы вместе с другим человеком (научным сотрудником); самостоятельная игра на планшете и игра на планшете вместе с другим человеком (научным сотрудником).

Используемые куклы включали в себя широкий ассортимент кукол Barbie и игровых наборов, при этом все куклы и наборы возвращались в исходные позиции перед тем, как каждый ребенок начинал свой тест, чтобы обеспечить идентичность условий. Чтобы обеспечить игровой опыт, аналогичный игре в куклы, на планшете запускали игры жанра "открытый мир" (без наличия строгих правил или конечной цели) и творческие игры.

Результаты исследования продемонстрировали, что когда дети играли с куклами в одиночестве, они показывают те же уровни активации pSTS, что и при игре с кем-либо еще. Исследование также показало что, когда дети играли в планшетные игры самостоятельно, pSTS активировалась значительно меньше, хотя эти игры включали значительную творческую составляющую.

Чтобы понять актуальность этих нейробиологических результатов, бренд Barbie провел свой глобальный опрос**, в котором приняли участие более 15 000 родителей детей из 22 стран. Результаты опроса в Украине показали, что 90% родителей оценили эмпатию как ключевой социальный навык, который они хотели бы развить у своего ребенка, но только 37% знали, что именно игра в куклы может помочь их ребенку развить этот навык. В настоящее время, когда применяются меры изоляции, когда родители все больше беспокоятся о том, чтобы их ребенок развивал навыки социального взаимодействия, более 84% родителей обеспокоены тем, как изоляция может повлиять на их ребенка и на общение ребенка с другими людьми. Точно так же 73% процента родителей с большей вероятностью будут поощрять своего ребенка играть с игрушкой, если они точно будут знать, что она поможет их ребенку в развитии социальных и эмоциональных навыков, таких как эмпатия.

"Будучи лидерами в индустрии производства кукол, мы всегда знали, что игры с куклами положительно влияют на детей, но до сих пор у нас не было нейробиологических данных, демонстрирующих эти преимущества", – говорит Лиза МакНайт, старший вице-президент и руководитель глобального департамента Barbie and Dolls компании Mattel. "Результаты этого исследования однозначно подтверждают, что игра с куклами, такими как Barbie, дает положительные результаты в подготовке детей к будущей жизни, благодаря развитию социальных навыков, таких как эмпатия. Поскольку мы последовательно работаем над развитием безграничного потенциала всех детей, мы с гордостью предлагаем куклы, которые развивают навыки, важность которых, как мы знаем, высоко оценивается родителями и которые являются определяющими для будущего эмоционального и социального развития детей, успешности их обучения".

Для поддержки новых открытий бренд Barbie создал онлайн-платформу, barbie.com/uk-ua/perevahyhryzlialkamy, где разместил материалы для родителей, воспитателей и детей, которые помогут в развитии навыков взаимодействия и обработки социальной информации у детей. Этот ресурс был разработан совместно с ведущим экспертом по вопросам эмпатии, писателем и педагогом-психологом, доктором Мишель Борбой.

"Для имитации и копирования именно социальных моделей общения и проявления эмпатии, детям необходимы игрушки. Ведь не каждую социальную модель поведения, особенно проявление эмпатии, они готовы отражать сами. Особенно мальчики имеют уже с детства тенденцию не проявлять эмоции к другим, кроме как к близким", — говорит Виктория Любаревич-Торхова, нейропсихолог когнитивного развития (Bs, MSc, Essex, UK), психотерапевт для взрослых и детей (по методу КПТ). "Ребенку мало только видеть вокруг себя проявления эмпатии. Он способен проявить только ту эмпатию, которую получил сам. При этом именно благодаря игре с игрушками психика детей быстрее включает поиск в памяти социальных моделей поведения и проявления эмпатии. Когда ребенок действует от себя (при игре ребенок с ребенком без игрушек), его психика еще находится на голом рефлексе самозащиты (бежать, драться, замереть) и действует ради ответа на свой, пока главный, импульс – хочу или не хочу. Игрушка помогает ребенку действовать не через реакцию от своего "Я", а проработать различные социальные модели в ответ на возможные намерения другого "Я". То есть именно через игру с куклами дети лучше и быстрее учатся обращать внимание на чувства и намерения других людей. Играя с более чем одной куклой, они строят диалог между несколькими персонажами, переключаясь между различными эмоциональными состояниями. Это позволяет им рассматривать разные поведенческие сценарии и эмоциональные причинно-следствия. Соответственно, игры с игрушками развивают как эмоциональный интеллект, так и навыки социального поведения".

На сегодняшний момент результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Human Neuroscienсe под названием "Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience".

*Исследование было проведено с участием 42 детей (20 мальчиков и 22 девочки) в возрасте от 4 до 8 лет с полными данными, полученными от 33 детей.

**Опрос, проведенный OnePoll в июле 2020 года в 22 различных странах, охватил 15 000 родителей детей в возрасте от 3 до 10 лет. В Украине было опрошено 500 родителей детей в возрасте от 3 до 10 лет.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться