Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Новолуние 20 июля: какое влияние окажет на людей

Сегодня, 11:45

Рак – это знак семейного очага, дома, семьи и детей

Сегодня, 20 июля, наступит Новолуние. Оно произойдет в 20:32 в знаке зодиака Рак. Это знак семейного очага, дома, семьи и детей. Он про эмоции, взаимоотношения, работу с воспоминаниями, а также быт, уют и все, что с ними связано.

В Новолуние астрологи рекомендуют составлять карту желаний или просто записывать все, что вы хотите на бумагу. Сегодня туда смело можно записывать желание получить новую квартиру, построить дом, выйти замуж или забеременеть, улучшить свои отношения с родственниками или решить свои давние проблемы.

Новолуние 20 июля 2020 года – как влияет на психику человека
Новолуние 20 июля 2020 года – как влияет на психику человека
Фото: stocksnap.io

В Новолуние вы формируете свое будущее: загадываете желания, запускаете намерения, прописываете новые цели, привлекаете нужные события и возможности в вашу жизнь.

Если у вас есть какие-то долги перед родственниками или непрощенные обиды, то сегодня идеальное время от них избавиться.⠀

Новолуние 20 июля: какое влияние окажет на людей

Сегодняшнее Новолуние произойдет в оппозиции к трем планетам, которые находятся в ретроградном движении – Юпитеру, Сатурну и Плутону. Поэтому возможны перепады настроения, проявления ранимости и обидчивости.

Новолуние в знаке зодиака Рак идеально подходит для любовных и семейных перемен: одинокие – притягивайте нужного человека, семейные – визуализируйте улучшение ваших отношений. Старайтесь сегодняшний вечер провести в кругу семьи, уделите время любимому человеку и детям. Также старайтесь проявлять сегодня только положительные эмоции, задайте тон на весь будущий лунный месяц.

Читайте также:
Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

Новолуние в Раке поможет людям по другому взглянуть на то, что их окружает, на те маленькие радости и удовольствия, такие как вкусная еда, отличная погода, сериал в кругу семьи или нахождение среди людей, с которыми вы можете чувствовать себя самим собой.

Сегодняшний вечер – это время близости с людьми, которые нам не безразличны и рефлексия по поводу того, что для нас важнее больше всего.

Все эти моменты помогут людям "подзарядить аккумуляторы" и избавится от накопившегося за последние месяцы стресса.

Как работают звездные астрологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как работает психосоматика: как решать проблемы с помощью подсознания.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Прирожденный босс: какие знаки зодиака рождены быть начальниками Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака Какие знаки зодиака сложнее всего удержать в длительных отношениях
астрология новолуние
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Модель с 13-м размером груди показала пляжное фото
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
Анастасія Квітко поділилася пікантними кадрами
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
"Рай на земле": Камалия показала свой роскошный дом
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать

Популярные статьи

Сегодня, 12:30Food

Международный день торта: ТОП-5 рецептов выпечки из разных стран мира

Сегодня, 10:00Шоу-бизнес

Королевская семья не будет поздравлять Меган Маркл с днем рождения – СМИ

Сегодня, 09:23Fun

"Это – Европа": украинские патрульные ради утят остановили движение на трассе, видео

Вчера, 15:25Food

Как приготовить классический коктейль "Лонг-Айленд"

Вчера, 11:43Шоу-бизнес

Свадьба принцессы Беатрис: опубликованы первые фото с тайного венчания в Виндзоре

Вчера, 11:21Events

Поздравления с Днем металлурга: открытки, стихи и пожелания

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

"МастерШеф. Профессионалы-2": кто стал победителем проекта

Вчера, 06:45Психология

Гороскоп на неделю 19-25 июля: все знаки зодиака

Вчера, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня: Весам и Скорпионам нужно контролировать свои эмоции

Вчера, 05:05Fun

19 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

18 июляШоу-бизнес

Танці з зірками-2020: известно, кто стала партнершей Олега Винника

18 июляFood

Домашние соусы на зиму: ТОП-5 рецептов заготовок

18 июляАфиша

Военный, гонщик и уголовник: ТОП-5 ролей неугомонного Вина Дизеля

18 июляТехно

Названы ТОП-15 "живучих" авто с большим пробегом

18 июляШоу-бизнес

Мама Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным

17 июляАфиша

Как изменились актеры киноэпопеи "Люди Икс" за 20 лет: тогда и сейчас

Новости партнеров

Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Помнишь девочку из «Голубой лагуны»? Взгляни на нее 40 лет спустя
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Влад Яма впервые не стал закрывать лицо сына на фото
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Яркая спортсменка из Бразилии восхищает своей идеальной фигурой
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Подросшая дочь Орбакайте затмила талантом Лизу и Гарри
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Полякова впервые показала знаменитые ноги без фотошопа
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Такой вкуснятины вы еще не пробовали. Простой рецепт
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять