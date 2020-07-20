Новолуние 20 июля: какое влияние окажет на людей

Рак – это знак семейного очага, дома, семьи и детей

Сегодня, 20 июля, наступит Новолуние. Оно произойдет в 20:32 в знаке зодиака Рак. Это знак семейного очага, дома, семьи и детей. Он про эмоции, взаимоотношения, работу с воспоминаниями, а также быт, уют и все, что с ними связано.

В Новолуние астрологи рекомендуют составлять карту желаний или просто записывать все, что вы хотите на бумагу. Сегодня туда смело можно записывать желание получить новую квартиру, построить дом, выйти замуж или забеременеть, улучшить свои отношения с родственниками или решить свои давние проблемы.

Новолуние 20 июля 2020 года – как влияет на психику человека Фото: stocksnap.io

В Новолуние вы формируете свое будущее: загадываете желания, запускаете намерения, прописываете новые цели, привлекаете нужные события и возможности в вашу жизнь.

Если у вас есть какие-то долги перед родственниками или непрощенные обиды, то сегодня идеальное время от них избавиться.⠀

Новолуние 20 июля: какое влияние окажет на людей

Сегодняшнее Новолуние произойдет в оппозиции к трем планетам, которые находятся в ретроградном движении – Юпитеру, Сатурну и Плутону. Поэтому возможны перепады настроения, проявления ранимости и обидчивости.

Новолуние в знаке зодиака Рак идеально подходит для любовных и семейных перемен: одинокие – притягивайте нужного человека, семейные – визуализируйте улучшение ваших отношений. Старайтесь сегодняшний вечер провести в кругу семьи, уделите время любимому человеку и детям. Также старайтесь проявлять сегодня только положительные эмоции, задайте тон на весь будущий лунный месяц.

Новолуние в Раке поможет людям по другому взглянуть на то, что их окружает, на те маленькие радости и удовольствия, такие как вкусная еда, отличная погода, сериал в кругу семьи или нахождение среди людей, с которыми вы можете чувствовать себя самим собой.

Сегодняшний вечер – это время близости с людьми, которые нам не безразличны и рефлексия по поводу того, что для нас важнее больше всего.

Все эти моменты помогут людям "подзарядить аккумуляторы" и избавится от накопившегося за последние месяцы стресса.

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