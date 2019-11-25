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Новолуние 26 ноября: фазы Луны и их влияние на человека

Мужчины больше подвластны влиянию новолуния

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Новолуние 26 ноября 2019, влияние Луны на человека
Новолуние 26 ноября 2019, влияние Луны на человека
Фото: Pexels

Во вторник, 26 ноября 2019 года, наступит новолуние, которое стоит ожидать в 18:05 по киевскому времени. Луна взойдет под знаком зодиака Стрелец. Астрологи говорят, что период с 26 по 30 ноября благоприятный, чтобы создавать семью, новые проекты, открывать бизнес, свое дело, и это обязательно принесет прибыль.

Как гороскоп влияет на наличие проблем – смотрите видео:

Кроме того, это еще и удачный период, чтобы избавиться от старых обид, негатива и запланировать свое будущее, прописав свои желания и планы.

Как новолуние влияет на здоровья человека

Новолуние – довольно сложный период для человека, который проявляется в виде:

  • повышения раздражительности, агрессии
  • обостряются проблемы с сердцем
  • возникает апатия к делам
  • снижается иммунитет
  • слабость и недостаток сил

Все это объясняется тем, что энергетические ресурсы человека в период новолуния находятся на минимальном уровне. А у некоторых людей даже появляются неожиданные страхи и навязчивые идеи.

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Примечательно, что по словам астрологов, мужчины больше подвластны влиянию новолуния, поэтому именно они могут быть более раздражительными и резкими. В период новолуния как мужчинам, так и женщинам лучше уменьшить физические нагрузки.

Специалисты также говорят, что в новолуние могут активизироваться все темные стороны психики человека. Это время, когда нужно держать себя в руках и не позволять негативным мыслям завладевать вами.

Фазы Луны и влияние их на человека

Существует восемь фаз Луны:

  • Новолуние
  • Первая четверть лунного цикла
  • Прибывающая Луна
  • Вторая четверть лунного цикла
  • Полнолуние
  • Третья четверть лунного цикла
  • Убывающая Луна
  • Четвертая четверть лунного цикла

Все эти фазы Луны имеют свое влияние на самочувствие, здоровье и настроение человека. Поэтому важно рассмотреть все восемь фаз и уточнить, для каких действий лучше всего подходит каждая из них.

Как Новолуние влияет на человека
Как Новолуние влияет на человека
Фото: Pexels

1. В Новолуние лучше всего начинать новый вид деятельности, отказаться от старых плохих привычек и обзавестись новыми. Составляйте план на будущее.

2. Первая четверть лунного цикла подходит для действий. Обязательно делайте все, что вы себе запланировали, не откладывайте дела на потом. Сейчас самое удачное время реализовать все, что приходит вам в голову.

3. Фаза прибывающей Луны способствует работе над собой, новым делам, новой работе. В это время человек может почувствовать внутреннюю гармонию.

4. Вторая четверть лунного цикла отлично подходит для активных действий, чтобы воплотить в жизнь все, что вы запланировали в новолуние.

5. Полнолуние – время для созидания. В этот период человек ярко выраженно чувствует все негативные и позитивные эмоции.

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6. Во время третьей четверти лунного цикла большинство людей чувствует прилив сил и как следствие у них существенно повышается работоспособность.

7. Убывающая Луна способна вызвать ухудшение настроения, апатию и легкий упадок сил.

8. Последняя, восьмая фаза Луны – четвертая четверть лунного цикла – характеризуется расслабленностью и в то же время внутренней опустошенностью. У человека может возникнуть чувство одиночества.

Новолуние – благоприятный период, чтобы избавиться от вредных привычек и для очищения организма.

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