Новолуние 5 апреля 2019: что нельзя делать в этот день

Новолуние в апреле: как правильно себя вести во время новолуния

Новолуние в апреле 2019 Фото: Pixabay

Когда произойдет новолуние в апреле, под каким знаком Луна перейдет в новую фазу, как следует правильно себя вести во время новолуния, что можно и нельзя делать, чтобы привлечь благополучие и удачу в свою жизнь, узнайте в нашей статье.

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5 апреля 2019 года произойдет очередное весеннее новолуние. Оно состоится в зодиакальном знаке Овна. Время апрельского новолуния – 11 часов 51 минута.

За счет влияния Овна период новолуния будет отличаться энергичностью, яркостью эмоций и активностью. Именно Овен начинает зодиакальный круг, задает ритм движения и действий для всех остальных знаков. Наиболее комфортно в период новолуния будут ощущать себя люди, которым по природе присущи жизнерадостность и активность.

Однако будьте осторожны: воздействие Овна может сделать людей более раскрепощенными, разговорчивыми и бесстрашными. Они будут способны на глупости и необдуманные поступки, о чем впоследствии могут пожалеть. Овен является импульсивным знаком, которому свойственны лишние действия, непродуманность и эмоциональность.

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Астрологи советуют не поддаваться влиянию этого знака в новолуние, не совершать необдуманных поступков, не болтать лишнего, не тратить впустую свою энергию, избегать выяснения отношений и стрессов, а также не поддаваться негативу.

Обычно в новолуние происходит обновление и перезагрузка энергии нашей жизни. Первый лунный день лучше подходит для активного планирования важных дел, задумок и расчетов. А вот с их реализацией пока лучше повременить и заняться этим на второй или третий лунный день. К этому времени вы как раз успеете накопить силы и энергию.

Фаза новолуния позволяет сбросить установки прошлого, избавиться от навязанных ранее стереотипов и комплексов, которые мешают развиваться. Если вы давно хотели начать новую жизнь, то новолуние самый подходящий для этого период.

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