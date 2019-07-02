Новолуние в июле: что важно сделать

Новолуние — это благоприятный период для избавления от плохих мыслей и исполнения желаний

Что важно делать в новолуние Фото: pexels.com

Новолуние — это прекрасный период в небесном календаре для исполнения желаний и начала новых дел. Это время не следует путать с началом календарного месяца. Отнеситесь к этому времени с большим символизмом: представьте, что вместе с ростом Луны после новолуния, растете и вы в разных сферах своей жизни. Чтобы подкрепить свои желания в период новолуния, важно сделать несколько действий, что ваши мечты исполнились. Особенно, когда новолуние 2 июля 2019 в Украине совпадает с солнечным затмением, что делает это время более чудесным. Читайте подробно о том, что важно сделать в новолуние в июле в нашем материале.

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Что важно сделать в новолуние

В новолуние хорошо заниматься очищением организма. Можно устроить разгрузочный день на фруктах или на кефире или, если хватит сил, – однодневное голодание с обильным питьем.

Новолуние — время для того, чтобы начать избавление от вредной привычки, например, от курения.

Желание в новолуние"обречено" на исполнение, но только, если вы верите в результат. Загадать для себя вы можете и любовь, и успех, и что-то еще, важное для вас.

Люди привыкли начинать новую жизнь с понедельника, начните ее с новолуния. Можно обратиться к высшим силам для "перепрошивки" самого себя. Во время новолуния прорывайтесь вперед и начните изменять жизнь к лучшему прямо сейчас.

Что нужно делать в новолуние Фото: pexels.com

В период новолуния важны очищение пространства, например, сортировка мусора, уборка и любые домашние дела.

Новолуние — прекрасное время для медитации и занятий йогой, личной "инвентаризации" и работы над своим имиджем.

В новолуние нужно окуривать помещения с помощью ароматических палочек, масел, свечей. Приятные запахи помогут отогнать прочь все назойливые мысли.

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В новолунье важно смыть из себя негатив — лучше душем, хорошо, если прохладным и непременно проточным. Также подержите хотя бы пару-тройку минут, в прохладной воде ноги.

В период новолуния обратите внимания на свои идеи. Возможно, пришло время в этом лунном месяце применить собственный интеллект, раскрыть ментальный потенциал, заняться обучением.

Садоводы рекомендуют в дни новолуния ничего не сажать, а полоть сорняки и обрезать больные ветви у деревьев — важно.

Напомним, что ранее мы писали о ритуалах новолуния.

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