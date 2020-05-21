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Новолуние в мае 2020: как влияет на психику человека

Сегодня, 17:12

Психика человека очень остро реагирует на новолуние

Анна Ковпак
Анна Ковпак

редактор раздела Психология

Завтра, 22 мая 2020 года, Луна будет находится в фазе "Новая Луна". Это 30 лунный день, когда небесное светило находится в знаке зодиака Телец. Это будет кратковременный по продолжительности период, который при этом будет иметь большое влияние на все живое.

Новолуние – это день, когда старая Луна уже убыла, а новая еще не появилась. Небесное светило располагается по отношению к Земле так, что людям не видно освещаемую Солнцем поверхность Луны. При этом увидеть молодую Луну можно будет только спустя какое-то время после ее рождения.

Что нужно делать в этот день

В новолуние хорошо приняться за планирование новых дел, но не заниматься ими. Также полезно проводить различные ритуалы на деньги, удачу. Кроме того, в новолуние хорошо избавляться от плохих привычек.

Новолуние 22 мая 2020 года – как влияет на психику человека
Новолуние 22 мая 2020 года – как влияет на психику человека
Фото: stocksnap.io

Как новолуние влияет на человека

Негативное воздействие новолуния на себе может ощутить любой человек. В этот период увеличивается раздражительность, обостряются проблемы с сердцем, возникают приступы агрессии или наоборот, апатия ко всему происходящему. В новолуние также снижается иммунитет.

Считается, что новолуние тяжелее переносят мужчины, которые могут даже поддаться депрессивному состоянию.

В этот период лучше избегать работы, которая требует больших физических нагрузок, иначе можно получить травмы.

Чем занимаются звездные астрологи – смотрите видео:

Период рождения новой Луны также характерен ссорами, разборками, конфликтами и агрессивными нападками. Поэтому необходимо контролировать свои эмоции и слова, а также избегать выяснения отношений.

Психика человека очень остро реагирует на новолуние. Кроме апатии, депрессивного состояния и вспыльчивости, люди могут чувствовать тоску, а их самооценка будет занижена.

Поэтому, необходимо просто постараться принять и осознать то, что с вами происходит, а также понять, что это явление временное и после спада, обязательно последует подъем.

Тем временем мы выяснили все про новолуние 22 мая: что можно, а что категорически нельзя делать в этот день.

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Источник: Сегодня
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