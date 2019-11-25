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Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует – советы психолога

Считается, что возраст от 5 до 8 лет – это период разоблачения и определенной травмы

Анна Ковпак
Сегодня, 10:38
Как правильно говорить с детьми про Деда Мороза
Как правильно говорить с детьми про Деда Мороза
Фото: Pexels

Дед Мороз – это общепринятая теория чуда и волшебства. Если глобально, то все маленькие дети верят в Деда Мороза, а взрослые уже верят очень выборочно и осознанно. Мы также не можем утверждать, что дети верят в эту сказку без понимания, что его не существует, заверяет Юлия Чемер, психолог и руководитель Центра развития ребенка "Наші мрії – щасливе дитинство".

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"Вы скорее всего замечали, что дети ждут подарков, пишут письма и верят в Дедушку, но в то же время сами подкладывают вам подарки и говорят, что это подарок от него. В среднем возраст от 5 до 8 лет – это период разоблачения и определенной травмы, что подарки дарят родители. И все взрослые прошли через этот период и у каждого сформировалось свое понимание и желание или нежелание продолжать нести чудесную сказку будущим поколениям", – поясняет эксперт.

Психолог советует вспомнить себя ребенком и то самое чувство ожидания "чуда". Радость от того, что подарки появляются из неоткуда.

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"С каждым годом взросления вы начинали обращать внимание на особенное поведение близких в период приближения сказочных моментов, а возможно и находили подарки до того, как их подарят. Кто-то скрывал факт находки, чтобі продлить чувство волшебных моментов, а кто-то с разочарованием рассказывал родителям, что видел "секрет" в шкафу. Разоблачение не происходит в один момент, это длительный период со временем на адаптацию к осознанию происходящего", – поясняет эксперт.

При этом Юлия обращает внимание, что не стоит забывать и о многочисленных новогодних мероприятиях, которые родители посещают с ребенком. И там точно не один шаблонный Дед Мороз.

"Если ребенок не задает вопросов, то это не означает, что он не понимает, что это разные люди в костюмах. Все происходит накопительно. Человек постепенно переходит из состояния "ждуна" чуда в того, кто его приносит", – поясняет психолог.

Как же отвечать на вопрос: "А Дедушка Мороз существует?"

Существует такой персонаж в наших традициях, и все мы в него когда-то верим, говорит Чемер. Человечество верит в образ Дедушки Мороза, и чтобі сказка оставалась дольше, переодеваются в его шикарный костюм.

Существует ли Дед Мороз
Существует ли Дед Мороз
Фото: Pexels

"Можно также рассказать, что дети разных стран верят в своего Дедушку, а еще называется он иначе и костюмы у них тоже разные. Каждый народ много лет пересказывает свою легенду: "где живет волшебник, кто ему помогает и кому же он подарки приносит". О чуде стоит рассказывать волшебно. Детям, которые вас "поймали на причинении чуда", можно предложить побыть "Дедом Морозом" для самых близких, чтобы они ощутили момент радости за того, кто получил неожиданно подарок", – советует эксперт.

Не стоит бояться вопросов и разоблачения, говорит Юлия, ведь это естественный процесс взросления и осознания. Такова наша культура и ментальность, которые позволяют нам верить в чудо, радовать своих близких и родственников, а также получать ничем невосполнимые теплые воспоминания о детстве.

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Источник: Сегодня
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