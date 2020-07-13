Нужны деньги: как преодолеть страхи при устройстве на работу

Деньги, которые мы получаем – эквивалент пользы, которую мы приносим

Необходимость иметь деньги иногда вызывает определенные страхи, когда человек идет устраиваться на работу. Хорошая мотивация есть, но страхи, что что-то может пойти не так или "я не подойду и меня выгонят" – присутствуют. Где взять смелость и как преодолеть эти страхи, знает нейропсихолог Ирина Золотаревич. На своей странице в Instagram она дала несколько полезных советов.

"Во-первых, "нужны деньги" заучит намного эффективнее, чем "нет денег". Фраза "нет денег" – парализует, а "нужны деньги" – стимулирует к действию", – поясняет Ирина.

Как преодолеть страхи на новой работе Фото: pexels

Во-вторых, по словам эксперта, страх увольнения состоит из двух частей:

страх, что я не справлюсь;

страх, что я не понимаю, чего хочет руководство и не умею определять эмоции других людей, не вижу, довольны ли они моей работой.

Что делать, чтобы избавиться от страха на новом рабочем месте:

Четко согласовать на старте ожидания от вас, список обязанностей и критерии эффективности. Не ждать окончания испытательного срока, запрашивать обратную связь как можно чаще. Не ждать, когда вас спросят о результате, отчитываться по своей инициативе о каждом этапе. Не накапливайте тревоги, общайтесь с руководителем и получайте от него промежуточную реакцию. Если что-то не получается, лучше узнать об этом как можно раньше и исправить.

Никто не заинтересован в том, чтобы часто менять людей, это большой труд и инвестиция времени.

"Деньги, которые мы получаем – эквивалент пользы, которую мы приносим. Чтобы получать больше, надо научиться понимать, как мы можем принести самую большую пользу", – поясняет нейропсихолог.

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