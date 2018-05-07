О чем чаще всего врут на сайтах знакомств: интересное исследование

Ложь на таких сайтах не связана с желанием получить как можно больше сексуальных связей "на одну ночь"

Пользователи сайтов знакомств стали более честными. Фото: depositphotos

Люди врут на сайтах знакомств для того, чтобы казаться более интересным человеком. Это выяснили ученые из Стэнфордского университета.

Для этого они провели исследование, чтобы выяснить, о чем чаще всего врут на таких сайтах и зачем. В ходе исследования ученые проанализировали более двух тысяч сообщений в переписке свыше 200 пользователей сайтов знакомств, которые еще не встречались в реальной жизни.

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В результате исследования выяснилось, что основной причиной лжи в профилях и переписке пользователей сайтов знакомств стало желание показаться более интересным человеком, передает Independent.

Как отметил автор исследования Джеффри Хэнкок, ложь на таких сайтах не связана с желанием получить как можно больше сексуальных связей "на одну ночь". По его словам, они это делали наоборот, чтобы увеличить шансы на построение серьезных отношений.

Примечательно, что и мужчины, и женщины чаще всего врали о невозможности встретиться в реальной жизни, придумывая при этом разные причины, которые мешают им пойти на свидание.

"Например, пользователь писал о том, что к нему в гости неожиданно нагрянула сестра, хотя на самом деле у него было свободное время. Такой лжи в личной переписке на сайтах знакомств было 30%. При этом, нам удалось выяснить, что несмотря на ложь и нежелание встречаться в ближайшее время в реальной жизни, эти пользователи не хотели терять контакт с собеседником и надеялись встретиться с ним в будущем", – отметил Хэнкок.

Как пояснил ученый, эта ложь совсем не означает, что человек не хочет встречаться в реальной жизни. Просто ему необходимо немного времени на подготовку к свиданию.

Кроме того, ученые отметили положительную динамику в отношении того, насколько искренни намерения пользователей сайтов знакомств. Это видно по честности в переписке пользователей.

Тем временем психолог рассказал, почему сложно вступить в новые отношения. Михаил Лабковский отмечает, что одно неприятное чувство для многих становится гораздо сильнее симпатии.