О чем чаще всего врут на сайтах знакомств: интересное исследование
Ложь на таких сайтах не связана с желанием получить как можно больше сексуальных связей "на одну ночь"
Люди врут на сайтах знакомств для того, чтобы казаться более интересным человеком. Это выяснили ученые из Стэнфордского университета.
Для этого они провели исследование, чтобы выяснить, о чем чаще всего врут на таких сайтах и зачем. В ходе исследования ученые проанализировали более двух тысяч сообщений в переписке свыше 200 пользователей сайтов знакомств, которые еще не встречались в реальной жизни.
В результате исследования выяснилось, что основной причиной лжи в профилях и переписке пользователей сайтов знакомств стало желание показаться более интересным человеком, передает Independent.
Как отметил автор исследования Джеффри Хэнкок, ложь на таких сайтах не связана с желанием получить как можно больше сексуальных связей "на одну ночь". По его словам, они это делали наоборот, чтобы увеличить шансы на построение серьезных отношений.
Примечательно, что и мужчины, и женщины чаще всего врали о невозможности встретиться в реальной жизни, придумывая при этом разные причины, которые мешают им пойти на свидание.
Как пояснил ученый, эта ложь совсем не означает, что человек не хочет встречаться в реальной жизни. Просто ему необходимо немного времени на подготовку к свиданию.
Кроме того, ученые отметили положительную динамику в отношении того, насколько искренни намерения пользователей сайтов знакомств. Это видно по честности в переписке пользователей.
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