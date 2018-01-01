О чем свидетельствуют женские эротические фантазии

Стоит ли стремиться реализовать ваши сексуальные фантазии

Что означает каждая из фантазий. Фото из открытых источников

Часто мы представляем образы и ситуации, содержащие целый ряд запрещенных действий, которые могут вызвать осуждение. Поэтому логичен вопрос: надо ли стремиться реализовать наши сексуальные фантазии? На этот вопрос отвечает психолог Валерия Цихонь.

У женщин наиболее популярны эротические фантазии, связанные с определенными экспериментами: представление такого, чего в реальной жизни никогда не делали. В сексуальных мечтах можно экспериментировать с ролями, сценами и формами получения сексуального удовольствия.

Эротические фантазии Фото из открытых источников

Фантазии на тему изнасилования, например, среди широких масс вызывают наибольшее непонимание. Впрочем, для некоторых ощущение боли может быть источником сексуального наслаждения.

В сексуальных фантазиях на садомазохистские темы женщина представляет физические издевательства над собой или над другими людьми. Под физическими издевательствами здесь следует понимать избиения, связывания, ожоги, наручники и тому подобное. В таких фантазиях ярко описывается сила и боль, которую она причиняет. В таких фантазиях удовольствие прямо пропорционально страданиям жертвы.

Также распространены фантазии, в которых женщина имеет сексуальные отношения с другим партнером, который может быть мнимым, бывшим или настоящим знакомым. Одной из разновидностей фантазий о сексе с другим партнером является фантазии о сексе со знаменитостью. Здесь женщина может выбирать известного и успешного партнера или партнершу, которая одновременно может выступать недостижимым идеалом.

Эротические фантазии Фото из открытых источников

Еще один тип фантазий – это сцены группового секса. Фантазии на эту тему обычно варьируют от тщательно разработанных планов оргий с участием друзей к сюжетам из жизни античных героев или других вымышленных лиц и образов. В некоторых фантазиях групповой секс имеет бисексуальный характер, в других мнимых сценариях половой акт является сугубо гетеросексуальным. Смысловым аспектом сексуальных желаний может выступать наблюдения за другими лицами, занимающимися сексом. В своем чистом виде такая фантазия не предусматривает участия в половом акте человека, который наблюдает, однако автор фантазии может заводить себя в поле зрения сексуальных партнеров – ведь он сам является режиссером этого спектакля.

О чем могут свидетельствовать наши фантазии? Итак, попробуем рассмотреть наиболее популярные женские сексуальные мечты.

Заниматься сексом с несколькими мужчинами одновременно мечтают женщины нарциссического типа, уверены в своей сексуальности и привлекательности, склонны к демонстрации своего тела. В таких фантазиях их возбуждает возможность почувствовать себя объектом восторга и внимания сразу нескольких мужчин.

В основе мазохистских фантазий, например, полное подчинение партнеру или мечты об изнасиловании, может таиться простое желание быть пассивной в сексе, полностью полагаясь на партнера. Фантазии тематики изнасилования выражают потребность женщины почувствовать в большей степени, чем это есть на самом деле, мужество своего партнера, его силу, властность, активность. С другой стороны, каждая женщина нуждается в том, чтобы время от времени испытывать сексуальную опасность.

Эротические фантазии Фото из открытых источников

Фантазия об однополом сексе возникает у тех женщин, которые не получают достаточно предварительных ласк. Партнеры таких женщин сразу переходят к половому акту. Роль другой женщины в таких фантазиях как раз и заключается в том, чтобы окунуться вместе в наслаждение от поцелуев, касаний, часто переходя даже в более близкие отношения.

Секс в общественном месте, мастурбация, оголенные на людях – эти фантазии свидетельствуют о стремлении и потребностях женщины в публичной демонстрации своей личности, желании быть в центре внимания, выделяться.

Фантазии на тему секса с незнакомцем – это не только проявление искренней потребности в романтике. Это также определенное бегство от ответственности – ведь речь идет о красивой романтической истории без продолжения, обязательств и бытовых мелочей.

Ролевой компонент эротических фантазий также имеет свой подтекст. Так, например, роль стриптизерши – это удачное сочетание сексуальной власти и бессилия. Ведь именно стриптизерша, танцуя, заставляет возбуждаться десятки мужчин одновременно, однако она служанка, поскольку ее задача состоит в том, чтобы развлекать и выполнять свою работу.

Роль проститутки имеет другое значение. Общественная мораль учит тому, что секс невозможен без чувств. Следовательно, роль проститутки позволяет раскрыть содержание секса ради самого секса, исследовать чувственную сторону своей личности и не переживать по состоянию партнера.

Роль секретарши – это отрицание нравственных и социальных запретов, ведь работа в нашей реальной жизни является тем местом, где все подчиняется нормам, правилам, регламенту. Фантазии в такой роли позволяют избавиться от чрезмерного морального давления со стороны социальной среды.

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