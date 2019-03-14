О чем жалеют люди, перешагнувшие 90-летний рубеж

Так ли страшно стареть, как мы думаем?

О чем жалеют люди, перешагнувшие 90-летний рубеж Фото: Pixabay

Американская писательница и сотрудница социальной службы Лидия Сохн опубликовала на страницах издания medium.com интересное наблюдение. Она интервьюировала людей преклонного возраста (всем было больше 90) и выяснила то, что многих удивит.

Она задала им несколько вопросов, ответы на которые перевернули ее представления о жизни, старении и смерти. О чем же она их спросила?

О чем они жалеют в жизни больше всего

Ответы в большинстве своем были связаны с их семьями. Как правило, старики, перешагнувшие 90-летний рубеж, жалели не о неустроенной карьере или недозаработанных деньгах. Они жалели о том, что отношения с близкими и семьей сложились не так, как хотелось бы. Кто-то 20 лет не общался со своими детьми и страдал. Кто-то жалел об ошибках прошлого, связанных с личными отношениями.

Какое самое счастливое воспоминание в их жизни?

Оказалось, самый счастливый возраст - в промежутке от 20 до 46 лет. Затем, как ни странно, уровень счастья опрашиваемых снова повышается после 70 лет. Возможно, это связано с тем, что человек более философски смотрит на мир, не обременен карьерными амбициями и семейными проблемами так, как раньше. Кроме того, практически все связывали самые счастливые воспоминания с периодом, когда дети еще маленькие и вся большая семья живет еще под одной крышей, когда супруги были живы (большинство опрашиваемых были уже вдовами или вдовцами).

Многие респонденты отмечали, что старость не страшит их, наоборот, в этом есть плюсы: больше свободного времени, меньше суеты.

В результате этих интервью писательница (работающая молодая мама и жена) сделала вывод: во-первых, в старости не все так плохо, как многие думают. Мало того, люди продолжают влюбляться, испытывать потребность в романтике и общении так же, как в молодые годы. А во-вторых, то, что сейчас кажется таким тяжелым и изматывающим (многочисленные обязанности по дому, воспитание детей, работа, нехватка времени и так далее) – и есть то, о чем будет вспоминаться в старости с любовью и теплотой. И именно эти дни на закате жизни окажутся в ретроспективе самыми счастливыми в жизни.

Потому нужно ценить то, что происходит здесь и сейчас - именно это и есть счастье. И не бояться стареть.

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