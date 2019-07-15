Общий гороскоп на 2019 год по знакам зодиака

Узнайте, каким будет 2019 год для всех знаков зодиака

Общий гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Прошло уже больше половины 2019 года, который руководит процессами жизни под знаком Желтой Свиньи. Если вы еще не читали гороскоп для всех знаков зодиака на 2019 год, или же еще не все приятные прогнозы сбылись, у вас есть возможность ознакомиться с предсказаниями Зодиака и узнать, чего еще можно ждать в следующем полугодии в различных сферах жизни. Насколько успешно будет складываться карьера, каким будет здоровье, насколько крепкими будут отношения и какие еще сюрпризы преподнесет представителям каждого знака символ года – Желтая Земляная Свинья.

Итак,что несет 2019 год всем знакам зодиака? Читайте в нашем прогнозе.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Овен

Год Желтой Свиньи обещает Овнам серьезное развитие в сфере карьеры и финансов. Но, увы, такой рост может негативно отразиться на личных взаимоотношениях. Вас попросту не хватит на все и всех, а потому придется чем-то жертвовать. Главное – правильно расставить приоритеты. По этой причине важно заняться здоровьем – подлечите нервную систему.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Телец

Представители этого знака в год Свиньи не будут испытывать недостатка в деньгах, равно как и в источниках, откуда их можно получить. На работе наблюдается затишье и особого движения не предвидится, но это вам лишь на руку, потому что вы в полной мере сможете уделить внимание семье. Многих Тельцов, кстати, в 2019 году ждет пополнение.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Близнецы

Символ следующего года станет надежным и добрым покровителем для Близнецов. Благодаря своему трудолюбию и неунывающему характеру вы сможете добиться успеха и в карьере, и в бизнесе, и в финансовой сфере. Полный штиль в семейной жизни можно оживить новыми впечатлениями, знакомствами и путешествиями – Близнецам не занимать оптимизма.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Рак

Будьте готовы к тому, что Свинья в 2019 году поддержит вас во всех начинаниях. От Раков потребуется лишь инициатива и отсутствие сомнений. Больше доверяйте своей интуиции – она не подведет в наступающем году. А вот излишняя эмоциональность может подпортить отношения с любимыми людьми. Не стремясь понять окружающих, вы рискуете остаться в одиночестве.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Лев

В 2019 году символ года не потерпит от Львов проявления гордыни и превосходства над окружающими. Так что, если вы хотите добиться успеха и процветания на работе и дома, поумерьте свой пыл и прислушивайтесь к мнению окружающих. Зато здоровье в течение года не подведет, разве что незначительная простуда в межсезонье подпортит настроение.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Дева

В 2019 году Девам придется с головой окунуться в рабочую атмосферу. У вас не возникнет проблем с самой работой, вот только финансовое вознаграждение, увы, далеко не всегда будет соответствовать затраченным силам и времени. Звезды предостерегают о надвигающихся неприятностях в личной жизни, где у многих Дев грядут перемены.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Весы

Год не порадует вас излишествами, но грешить на недостаток средств тоже не придется. Денег будет хватать ровно на самое необходимое. Зато в год Свиньи Весы смогут испытать широкий спектр чувств и удовольствий от общения с противоположным полом. Старайтесь относиться к людям с легкостью, не беря на себя лишних обязательств, чтобы потом не разочароваться.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Скорпион

Противоречивых и импульсивных Скорпионов ждет вполне удачный год. За что бы они ни брались, какую бы сферу деятельности ни выбрали, Свинья поспособствует успеху и продвижению ваших планов. Но для этого придется попотеть, а отлеживаться на диване будете в другое время. А вот любовные дела отойдут на второй план – Скорпионов будет больше прельщать карьера.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Стрелец

Непростой год ждет представителей знака Стрельцов. Чтобы достичь желаемых результатов, придется всерьез побороться за место под солнцем. Вокруг вас появится много конкурентов, завистников или недоброжелателей, с которыми нужно быть все время начеку. Однозначно можно сказать лишь то, что 2019 год будет нескучным и насыщенным разными событиями.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Козерог

Вся неуемная деятельность и стремления Козерогов в 2019 году будут направлены на семейные и бытовые нужды. Вам захочется что-то перестроить или кардинально изменить – не ограничивайте себя в своих желаниях. А вот карьера застопорится на одном месте, в ближайшее время не ждите перспективы развития. Лишь к концу года Свинья предоставит шанс заработать больше денег.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Водолей

В год Свиньи Водолеев подстерегают неожиданные финансовые дыры. Так что даже заработанные средства будут уходить на нужды семьи или непредвиденные расходы. Уделите повышенное внимание своему партнеру, ищите компромиссы, иначе рискуете наткнуться на холодность в отношениях. Здоровье в 2019 году вас не подведет и будет стабильным.

Гороскоп на 2019 год по знакам зодиака: Рыбы

Год Свиньи подготовил Рыбам приятные сюрпризы и бонусы как в сфере бизнеса, так и в личной жизни. Главное – не рассчитывать на большее, а довольствоваться тем, что имеете. Иначе в погоне за мечтой вы рискуете упустить реальный шанс и в результате остаться ни с чем. 2019 год обещает яркие впечатления, если вы запланируете дальнее путешествие.

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