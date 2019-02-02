Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы

Близнецам в феврале придется выбирать между семьей и бизнесом, зато здоровье не подведет

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 14:09
Гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы Фото: ru.freepik.com
Гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы
Фото: ru.freepik.com

Насколько позитивным и благоприятным будет февраль 2019 для Близнецов? Где им следует умерить свой пыл, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь приемлемых результатов? Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы.

Работа

Всей работы не переделаете, а вот поздние задержки и серьезные нагрузки могут негативно отразиться как на здоровье, так и на взаимоотношениях. Старайтесь не выполнять чужие обязанности, иначе они так и закрепятся за вами, а благодарности за свою инициативу вы все равно не дождетесь.

Финансы

Желая заработать больше денег в феврале 2019, Близнецы рискуют вскочить в аферу. Перепроверяйте свои источники поступлений на предмет мошенничества. Кроме того, старайтесь не давать в долг, потому что велик риск невозврата. Хотя и не в вашем характере отказывать кому-то, если вас попросят о помощи.

Здоровье

Несмотря на конец зимы, нагрузки и авитаминоз, Близнецы будут чувствовать себя на редкость хорошо. Единственное, что может потревожить и дать сбой в организме – это состояние волос и кожи. Звезды советуют сменить средства по уходу, возможно, проблема в их химическом составе.

Отношения

Близнецам сложно долгое время оставаться без общения – им, как воздух, необходимы новые эмоции, информация, люди и впечатления. Февраль 2019 не откажет вам в удовольствии поболтать по делу и просто так, ради спортивного интереса. Вам будут благодарны за полезный совет.

Любовь

Одиноких представителей знака Близнецы в феврале 2019 поджидает судьбоносная встреча. А тем, у кого семейная жизнь давно налажена, стоит пересмотреть свои приоритеты. Вопрос может стать ребром: либо работа, либо партнер, которому в последнее время вы мало уделяете внимания.

Отдых

Чтобы ощутить прилив сил и положительных эмоций, вам следует избавиться от ненужных вещей, накопившихся в вашем доме. Освобождая пространство, вы дадите возможность войти энергии обновления в вашу жизнь. Свободное время посвятите творчеству.

Также читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Телец

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

гороскоп знаки зодиака гороскоп на месяц
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве
Стало известно, почему закрывается шоу
Стало известно, почему закрывается шоу "Караоке на майдані"
"Беременная тройней от Киркорова" скончалась после ток-шоу
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов
Торт без выпечки из печенья — 8 рецептов

Популярные статьи

Вчера, 09:25Психология

Как определить, готов ли ваш ребенок к первому классу

Вчера, 08:28Техно

Телескоп "Хаббл" сделал неожиданное открытие: видео

Вчера, 08:00Афиша

Пляжный календарь: к какому морю в какой сезон стоит ехать

1 февраляСтиль

Ukrainian Fashion Week FW 19-20: полное расписание показов и лекций

1 февраляFun

Похудела вдвое: женщина раскрыла секрет быстрого сброса веса

1 февраляСтиль

Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

1 февраляFun

1 февраля: какой сегодня праздник и почему нежелательно работать в этот день

1 февраляТехно

Sony рассылает игровые приставки PlayStation 5 бесплатно

1 февраляСтиль

Вера Брежнева показала, как дурачится на Мальдивах

1 февраляПсихология

Убивают отношения: каких ошибок не прощают разные знаки зодиака

1 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Раков суматошный день, а Водолеям не стоит принимать важные решения

31 январяWellness

Диета Магги: минус 20 килограммов за четыре недели

31 январяШоу-бизнес

Развод Ани Лорак: все подробности скандала певицы с мужем

31 январяFun

31 января: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 январяАфиша

Умер легендарный актер, сыгравший в "Терминаторе" и "Гремлинах"

31 январяШоу-бизнес

Ольга Фреймут заинтриговала снимком в купальнике

Новости партнеров

Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Певица Елка впервые опубликовала фото со взрослыми дочерьми
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
Малахов о скончавшейся поклоннице Киркорова
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
В крохотном купальнике посреди гор: фото Кендалл Дженнер
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Психолог объяснил, почему Федорова и Лопырева ушли от Баскова
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина