Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы

Близнецам в феврале придется выбирать между семьей и бизнесом, зато здоровье не подведет

Гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы Фото: ru.freepik.com

Насколько позитивным и благоприятным будет февраль 2019 для Близнецов? Где им следует умерить свой пыл, а в какой сфере поднажать, чтобы достичь приемлемых результатов? Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Близнецы.

Работа

Всей работы не переделаете, а вот поздние задержки и серьезные нагрузки могут негативно отразиться как на здоровье, так и на взаимоотношениях. Старайтесь не выполнять чужие обязанности, иначе они так и закрепятся за вами, а благодарности за свою инициативу вы все равно не дождетесь.

Финансы

Желая заработать больше денег в феврале 2019, Близнецы рискуют вскочить в аферу. Перепроверяйте свои источники поступлений на предмет мошенничества. Кроме того, старайтесь не давать в долг, потому что велик риск невозврата. Хотя и не в вашем характере отказывать кому-то, если вас попросят о помощи.

Здоровье

Несмотря на конец зимы, нагрузки и авитаминоз, Близнецы будут чувствовать себя на редкость хорошо. Единственное, что может потревожить и дать сбой в организме – это состояние волос и кожи. Звезды советуют сменить средства по уходу, возможно, проблема в их химическом составе.

Отношения

Близнецам сложно долгое время оставаться без общения – им, как воздух, необходимы новые эмоции, информация, люди и впечатления. Февраль 2019 не откажет вам в удовольствии поболтать по делу и просто так, ради спортивного интереса. Вам будут благодарны за полезный совет.

Любовь

Одиноких представителей знака Близнецы в феврале 2019 поджидает судьбоносная встреча. А тем, у кого семейная жизнь давно налажена, стоит пересмотреть свои приоритеты. Вопрос может стать ребром: либо работа, либо партнер, которому в последнее время вы мало уделяете внимания.

Отдых

Чтобы ощутить прилив сил и положительных эмоций, вам следует избавиться от ненужных вещей, накопившихся в вашем доме. Освобождая пространство, вы дадите возможность войти энергии обновления в вашу жизнь. Свободное время посвятите творчеству.

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