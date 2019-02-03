Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Дева

Девам важно хорошенько отдохнуть, чтобы сил хватило на новые проекты и новые знакомства

Гороскоп на февраль для Дев Фото: pixabay

Хотите узнать, насколько удачливым и стабильным будет февраль 2019 для Девы? Предлагаем вам ознакомиться с подробным астрологическим прогнозом на последний месяц зимы для представителей этого знака.

Работа

В феврале 2019 Девам важно не переоценить свои возможности, иначе вы рискуете взвалить на себя непомерную ношу, а затем страдать от невыполненных обязательств. Лучше попытайтесь распределить обязанности между всеми членами вашего рабочего коллектива. Так дело пойдет лучше и продуктивнее.

Финансы

Неожиданная прибыль может свалиться на вас со стороны хобби и занятий ради интереса, а не из основных источников. Так что многогранность ваших талантов будет достойно вознаграждена. Февраль 2019 – подходящий месяц для совершения крупных покупок. Они будут удачными, но все-таки не пренебрегайте оформлением чеков и гарантий на дорогие товары.

Здоровье

Ваше состояние здоровья напрямую будет зависеть от полноценного отдыха. Малейший сбой в режиме дня, и головные боли, слабость и общее недомогание не заставит себя долго ждать. Также, если вам еще дорог желудок, держите себя в руках и не позволяйте злоупотреблять вредной едой, в частности – фастфудом.

Отношения

Ваша мягкосердечность может вас подвести на этот раз. Не позволяйте окружающим ездить на вашей шее. Примерно в середине февраля 2019 у вас прорвется дар убеждать. К вашим речам будут прислушиваться и даже спрашивать совета. Воспользуйтесь этим, чтобы завоевать авторитет у окружающих.

Любовь

Не лучший период для Семейных Дев. Вы можете заподозрить партнера в неискренности, но ведь дыма без огня не бывает. Позднее возвращение с работы, подозрительный звонок, и у вас уже начинает сносить крышу. Лучше поговорить с ним начистоту, чем терзать себя мучительными подозрениями на пустом месте. А вот у одиноких Дев появится шанс на знаковое знакомство.

Отдых

Сон и нормальный отдых для вас просто необходимы в феврале 2019. Найдите время в своем плотном графике для обыкновенного ничегонеделания и хоть раз в неделю поваляйтесь в постели. Также будут полезны пешие прогулки на свежем воздухе – это и отдых, и оздоровление.

Напомним, как по знаку зодиака узнать, что партнер вас любит. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

Смотрите видео о том, как гороскоп влияет на наличие проблем:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram