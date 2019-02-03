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Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Лев

У Львов не предвидится денежных проблем, но им срочно придется спасать отношения от разрыва

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:39
Гороскоп на февраль для Львов Фото: pixabay
Гороскоп на февраль для Львов
Фото: pixabay

Каким будет астрологический прогноз на февраль 2019 для Льва? В каких сферах он проявит себя наилучшим образом, а где придется сильно постараться, чтобы месяц сложился благоприятно?  Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Лев.

Работа

Месяц будет достаточно удачным в сфере карьеры. Только важно не зацикливаться на какой-то одной теме, а попробовать применить себя в разных областях. Интуиция Львов не подведет, и вы нащупаете верное решение, доверяя не только холодной документации, но и внутреннему голосу.

Финансы

Звезды спешат обрадовать Львов приятными бонусами и финансовыми поступлениями даже оттуда, откуда вы и не ожидали. Это может быть как возврат безнадежного долга, так и дивиденды из малоперспективного источника. Но важно правильно распорядиться полученной прибылью, не распыляя ее по пустякам.

Здоровье

Не занимайтесь самолечением. Даже если возникшая проблема кажется вам незначительной, не стоит отказываться от посещения врача. А вот профилактика здоровья пойдет вам на пользу. Чтобы не подхватить инфекцию в середине февраля, постарайтесь меньше контактировать с опасными личностями.

Отношения

Если Львы смогут подавить в себе стремление постоянно доминировать, то февраль 2019 пройдет относительно спокойно в плане взаимоотношений с окружающими и близкими. На вашу критику, часто несправедливую и необоснованную, люди готовы бунтовать и отвечать зеркально. А ведь вы тоже далеки от идеала.

Любовь

Если вы заметили, что отношения с любимым человеком дали трещинку, обратитесь к своему прошлому. Важно поддержать партнера, не дать ему оступиться, напомнить те времена, кода вам было очень хорошо вместе. А затем шаг за шагом подойти к сегодняшнему дню и попытаться разобраться, где вы оба отклонились от курса взаимопонимания.

Отдых

Если вы хотите сохранить семью, вам обязательно следует проводить все свободное время вместе со своей половинкой. Займитесь самообразованием, почитайте развивающую и мотивирующую литературу, посмотрите фильмы с глубоким философским смыслом. Дискуссии и размышления вас сблизят.

Напомним, как по знаку зодиака узнать, что партнер вас любит. Также мы писали, жизнь каких знаков зодиака сильно изменится в 2019 году: таких только пять.

Смотрите видео о том, как гороскоп влияет на наличие проблем:

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Источник: Сегодня
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