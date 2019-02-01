Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Овен

Овны в феврале 2019 смогут приступить к новым проектам и останутся довольны своим гонораром

Гороскоп на февраль 2019 года для знака зодиака Овен Фото: depositphotos

Какие астрологические предсказания ждут Овнов в феврале 2019? На что обратить внимание, чего остерегаться, а в каких жизненных сферах стоит проявить настойчивость и упорство? Читайте гороскоп на февраль 2019 для знака Овен.

Гороскоп на февраль 2019 для знака Овен: работа

В сфере работы и бизнеса Овны способны идти на опережение. В феврале 2019 вы сможете с успехом завершить начатые ранее дела и приступить к реализации новых планов, причем, давно задуманных и отложенных проектов. Сил и энергии хватит на все, и вы по праву можете гордиться собой.

Гороскоп на февраль 2019 для знака Овен: финансы

Денежная сторона будет достойно оплачена, и величина гонораров вас порадует, но возможны некоторые задержки, а также невыполнение обещаний со стороны ваших дебиторов. Наберитесь терпения, тем более что особо крупных трат в феврале 2019 звезды не обещают.

Гороскоп на февраль 2019 для знака Овен: здоровье

Здоровье в феврале 2019 Овнов не подведет. Но не забывайте уделять ему должное внимание: занимайтесь физическими упражнениями, не пренебрегайте спортзалом и самыми обыкновенными пешими прогулками – они тоже пойдут на пользу. Если же ощутите переутомление, лучше сделать перерыв и отоспаться.

Гороскоп на февраль 2019 для знака Овен: отношения

В отношениях проявите лояльность и снисхождение к возможным нападкам со стороны родных людей. Они имеют право на свое мнение, которое вам периодически высказывают, ожидая адекватной реакции с вашей стороны.

Гороскоп на февраль 2019 для знака Овен: любовь

Любовная сфера порадует особым вниманием со стороны вашей второй половинки, особенно в конце февраля 2019. Принимайте подарки и комплименты с взаимностью и благодарностью. Ваши чувства способны пробудиться, нахлынуть и поглотить вас с новой силой, все-таки на носу весна, время любви и пробуждения от зимней спячки.

Гороскоп на февраль 2019 для знака Овен: отдых

Также в феврале 2019 Овнам не следует забывать о полноценном отдыхе. Если есть свободная минута – ее желательно потратить на сон и восстановление сил. Постарайтесь грамотно распределить свое время, чтобы его хватало на все – и активную деятельность, и качественный релакс.

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