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Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рак

У Раков появится цель, ради которой они способны будут работать много и продуктивно

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 18:54
Гороскоп на 18 января
Гороскоп на 18 января
Фото: Pixabay

Какой астрологический прогноз на февраль 2019 обрадует или огорчит представителей знака Рак? В каких сферах жизни следует проявить себя по максимуму, чтобы получить желаемые результаты? Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Рак.

Работа

С самого начала месяца у Раков появится цель, ради которой они будут стремиться работать чуть ли не на пределе своих сил. Это потребует серьезных материальных вложений, но и оплачиваться ваш проект будет неплохо, так что ваши усилия не пропадут зря, принеся вам приличные дивиденды.

Финансы

Не стоит бояться крупных финансовых операций  вложений. Важно все просчитать и перепроверить, чтобы не допустить ошибки. А февраль 2019 обещает вам серьезные материальные поступления. Вы заслужили их за свою плодотворную работу. Но пока не спешите тратить деньги не по назначению. Лучше снова вложить их в дело.

Здоровье

У Раков в феврале 2019 велик риск подхватить какую-то вирусную инфекцию. Заранее позаботьтесь о своем иммунитете, пропейте комплекс витаминов, избегайте многолюдных мест и не перемерзайте. Также не пропустите проблему с зубами, а вовремя нанесите визит стоматологу.

Отношения

В некоторые дни февраля 2019 на Раков может накатывать необъяснимое желание поскандалить и покритиковать окружающих. Чтобы приступы агрессии не подпортили ваши отношения с близкими людьми, лучше это время провести в одиночестве, сославшись на занятость.

Любовь

Февраль 2019 больше подходит для подведения итогов в уже существующих отношениях, чем для начала новых связей. Если у вас с любимым человеком наблюдаются частые размолвки, самое время сесть и спокойно обсудить свое будущее. Вы оба будете способны на конструктивную беседу.

Отдых

Звезды настоятельно рекомендуют Ракам в последнем зимнем месяце отправиться в путешествие. Пусть недалеко и ненадолго, но оно принесет вам долгожданное отвлечение от бытовых хлопот, возможность отдохнуть и встретить человека, который покажется вам интересным.

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Источник: Сегодня
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