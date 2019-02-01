Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Телец

У Тельцов в феврале 2019 ожидается бурное обсуждение проблем на работе и полный штиль в личной жизни

Появился гороскоп для Тельцов на февраль 2019 года Фото: depositphotos

Будет ли февраль удачливым месяцем для представителей знака Телец? Или, возможно, придется сильно потрудиться, чтобы получить благосклонность у переменчивой Судьбы? Читайте подробный гороскоп на февраль 2019 для знака Телец.

Работа

Старайтесь прислушиваться к мнению коллег и не идти напролом там, где можно сообща решить возникшую проблему. Так вы сэкономите силы и время. И заодно приобретете надежных партнеров. А вот с начальством в феврале 2019 лучше не выяснять отношения и вообще держаться подальше.

Финансы

Звезды потребуют от вас внимательности и скрупулезности при подписании важных документов и проведении расчетов. Малейшая ошибка или неточность будут стоить вам круглой суммы денег, что приведет к ощутимым убыткам. Прежде чем совершать важные покупки, продумайте, насколько они вам нужны.

Здоровье

Достаточно напряженная ситуация на работе может привести к стрессам и общему упадку сил. Как следствие – отзовется желудок, и даст сбой система пищеварения. Главное лекарство – убрать причину и нервозность. Но также будет полезна щадящая диета, обильное питье и полноценный отдых.

Отношения

По долгу службы и в стремлении к новым впечатлениям февраль 2019 у Тельцов выдастся богатым на общение и новые знакомства. Важно проявлять дипломатию и не перегибать с врожденным упрямством, и тогда у вас получится произвести благоприятное впечатление о себе.

Любовь

Личная жизнь в феврале 2019 больше похожа на штиль, нежели на бурлящее море страстей. С одной стороны – вы можете не беспокоиться о проблемах в семье, потому что их нет. Но с другой – рискуете заскучать от полного отсутствия новизны и яркости в отношениях с любимым человеком. Так что проявляйте инициативу.

Отдых

Если позволяют финансы и время, постарайтесь в феврале 2019 куда-нибудь съездить отдохнуть. Место не имеет особого значения, главное – это смена пейзажа за окном и ритма жизни. Но даже дома можно найти источник вдохновения и новых сил – посетите выставки, театры, музеи, концерт приезжих звезд. Наберитесь новых впечатлений.

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