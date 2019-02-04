Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Весы

Весам следует немного умерить свои амбиции и запросы к окружающим

Гороскоп на февраль 2019 - Весы Фото: Сегодня

Какие предсказания от звезд ожидает знак Весы в феврале 2019? На что стоит обратить внимание, чего остерегаться, а в каких сферах жизни следует проявить настойчивость и силу воли? Читайте гороскоп на февраль 2019 для знака Весы.

Работа

Удивительный период в сфере карьеры, когда ваши ожидания оправдываются практически на все сто. Важно только правильно настроиться и сформулировать свое желание. Если вы хотите карьерного роста, вы его получите. Но если вы настроены скептически и не ждете от судьбы подарков – рискуете весь месяц просидеть ни с чем.

Финансы

В феврале 2019 у Весов возможно повышение оклада и получение незапланированной прибыли. Помните, звезды награждают предприимчивых и смелых. Но это вовсе не означает, что можно бездумно соглашаться на любую авантюру. Прежде чем вложить деньги, несколько раз перепроверьте надежность ценных бумаг, документов и людей. Иначе вы прогорите.

Здоровье

Здоровье Весов напрямую зависит от внутреннего состояния спокойствия и чувства уравновешенности. Если вас качнет в сторону дисбаланса, вы тут же прочувствуете это на себе: может подкачать нервная система, давление и состояние сосудов. Февраль 2019 – благоприятный период для чистки организма.

Отношения

В этом месяце вы часто будете попадать в центр внимания окружающих. С одной стороны, приятно ощущать себя влиятельным и нужным человеком. Но с другой – такое положение вас вскоре начнет утомлять. Держите себя в руках и не срывайтесь, хотя бы на близких людях – они-то точно не желают вам зла.

Любовь

Главный совет для одиноких Весов в феврале 2019 – снизьте планку своих пожеланий и требований к возможному кандидату на статус второй половинки. С такими амбициями вы долго останетесь в одиночестве. Ну, а семейные представители знака сумеют рассмотреть в любимом человеке новые возможности и непознанные грани таланта.

Отдых

Если вам предложат отправиться в командировку – не отказывайтесь. Вы чудесно проведете время и сможете совместить работу и полноценный отдых. Новые впечатления и возможность побыть наедине с собой пойдут вам на пользу.

Читайте также общий гороскоп на февраль 2019 для знака Дева.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram