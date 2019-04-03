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Олег Пинчук: "Для кого-то негативная информация – это депрессия, для других – шаг к действиям"

Каждую среду мы будем рассказывать, как успешные люди боролись с депрессией

Олег Пинчук Фото: Александр Турубаров

Народный художник Украины, известный скульптор Олег Пинчук – один из тех художников, кто не ждет чуда, а творит его сам. Именно вера в свои силы и постоянный труд привели его к званию "Первого скульптора Украина". Его работы были представлены и находятся в коллекциях Венского музея истории искусств, ювелирной фирмы Cartier в Женеве, Espace Pierre Cardin в Париже, Рижском музее иностранных коллекций, Московском музее современного искусства, Национальном музее истории Украины, Одесском музее западного и восточного искусств и т.д. Монументальные работы находятся в исторических центрах европейских городов. Среди ценителей и коллекционеров Пинчука: нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса, член Палаты Лордов Великобритании – Ширли Уильямс, баронесса Уильямс офф Кросби, Пьер Карден, Мстислав Ростропович, братья Кличко, Любовь Хоба и другие.

Олег Пинчук встретился с журналистом социального проекта "Путь к успеху. Депрессия", чтобы поделиться историей и принципами волевого человека. Проект создан по инициативе PR-агентства Lavska Story в рамках корпоративно-социальной ответственности.

- Олег, спасибо, что Вы согласились принять участие в проекте "Путь к успеху. Депрессия". Как Вы думаете, депрессия может коснуться каждого?

- Я думаю, что в определенной степени да. Есть люди, у которых есть "прививки" против депрессии. Это работа, это позитивный настрой, это любовь к людям и это желание самореализации. На человека, который ничего не хочет делать,

который просто сидит и ждет, что за него кто-то что-то сделает, очень влияет депрессия, различные проблемы, телевидение, средства массовой информации, неуверенность в завтрашнем дне. На самом деле, мы живем в одном информационном поле, но каждый получает свою информацию. Для кого-то негативная информация – это депрессия, для кого-то – шаг к действиям, для того чтобы предупредить и найти возможности не попадать под это деструктивное влияние, где ты теряешь многое. А теряешь ты тогда, когда не думаешь, когда не работаешь на результат.

- А лично у Вас были такие периоды, которые можно охарактеризовать как депрессивные?

- У меня вся жизнь построена из таких периодов. И мое умение – это как раз бороться с такими воздействиями, с такими состояниями, и фактически состояние депрессии мне не знакомо. Иногда бывает синдром депрессии, но он очень быстро лечится с помощью труда, позитива и конкретных действий, направленных на результат.

- А депрессивные моменты связаны у Вас с личной жизнью или с творчеством? Как Вы меняете свое самочувствие?

- Я знаю, что такое депрессивное ощущения, но что такое депрессивное состояния – я не знаю. К этому не доходит. Это, знаете, как начинается ангина, но она на следующий день заканчивается, потому что ты принял нормальные таблетки, съел меда, попарился, завернулся в полотенце, пропотел и выздоровел. Надо просто не доводить себя до такого состояния. Большинство людей живут в состоянии депрессии – то есть, все плохо, зарплата маленькая, надо ехать отсюда... Надо работать! Работать на результат, работать каждый день.

Олег Пинчук: "Есть люди, у которых есть "прививки" против депрессии". Фото: Александр Турубаров

- Вы работаете в сложной сфере – в сфере художников, которые живут, кажется, в пространстве вне времени. Философия говорит (Ф. Шеллинг), что творчество это – высшая форма человеческой жизнедеятельности. Но при всей красоте этого понятия Вы каждый день сталкиваетесь с вопросами материального выживания. Ваше спасение именно в творчестве?

- Понятие творчества относительное. Когда мы говорим, что человек творческий, это не значит, что он постоянно должен творить. Потому что сам процесс творчества занимает небольшой процент. Другое – это жизнь. Жизнь художника – посещение выставок, музеев, друзей, общение. Лоббирование себя как личности, как художника занимает 90% времени. Если ты будешь постоянно работать, ты не будешь знать, что с этим всем делать. У меня сотни выставок, тысячи работ, но фактически я работаю как скульптор только в полсилы. А 90% времени – это такой менеджмент, маркетинг, промоушен себя любимого для того, чтобы как-то жить по искусству. Многие художники этого не понимают и надеются, что к ним придет какой-то меценат, купит их работы, подарит музей, и они не будут ничего делать, будут только рисовать картины и наслаждаться жизнью. Такого не бывает!

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Рисование картин вторичное, первичное – это найти в этом социуме свое место, его отстоять среди таких, как ты. Потому что фактически это продажа воздуха, это борьба за ресурс, которого очень мало в Украине. Очень просто делать современное искусство, но жить по искусству очень трудно. Мы понимаем искусство, как изготовление какого-то объекта, или инсталляция, или скульптура, или картина, какой-то хэппенинг, но никто не понимает, что это сложный процесс, который дает тебе возможность жить по искусству, развиваться за счет искусства, кормить свою семью и делать какую-то перспективу, и это, пожалуй, самое сложное.

- А такой активный образ жизни Вас не истощает?

- Нет, наоборот. Я с позитивом отношусь к жизни, я не употребляю алкоголь. Для меня общение с людьми – это наслаждение, положительные эмоции. Это меня спасает от всяких депрессий, всякого негативного окружения. Хотя у многих людей в этой жизни есть чувство зависти. Но я всегда учился у людей, имевших успех. Я считал, что надо брать с них пример, а не завидовать. Лучше посоветоваться с ними, найти какую-то контактную точку для того, чтобы научиться у них чему-то. У нас молодежь пришла, одну картину нарисовала, две скульптуры вылепила, небольшая победа, и они уже чувствуют себя небожителями. Но это "падишах на один день". Потому что жизнь ставит свои условия. Надо уметь адаптироваться к жизни, надо уметь отвечать на вызовы в жизни, надо быть неутомимым и идти вперед. А молодежь думает, что она сегодня, а завтра уже все, завтра начинаются проблемы, депрессия, и многие превращаются в наркоманов, алкоголиков.

Олег Пинчук

- Ваш творческий путь был легким или тяжелым? Ведь, если учитывать проблематику рынка, где основой является репутация художника, трудно представить, что можно достичь успеха, не вступая в жестокую конкуренцию с более сильными.

- Он был напористым, он был удачлив. Но все происходило на любви к работе, на уважении к людям, к окружающим. И это была основная движущая сила моя. Вы думаете, у меня нет сейчас проблем? Когда идет война, когда не до искусства, когда у меня семья, когда за все надо платить и платить немало. Но я понимаю, что если я опущу руки, то надо просто-напросто все сдавать, продавать, уезжать. Но я по жизни боец, я никогда не чувствую страха. Понимаю, что будущее зависит от каждого из нас, и каждый должен делать свое будущее насколько он считает нужным. Есть люди разные – есть спокойные, которым дайте достойную зарплату и они будут счастливы. А мне надо все! Мне надо Париж, мне надо Лондон ... у меня высокая планка. Амбиции заставляют не сидеть, не опускать руки, потому что искусство не является публичным.

Художники не являются публичными людьми. Это актеры, музыканты собирают залы, стадионы, театры. А художники собирают небольшое количество коллекционеров, которым их внутренний мир нравится или не нравится. И здесь идет борьба между такими, как ты, которые хотят того же, а не имеют. Но трудности меня только закаляют, так как дают вдохновение и желание идти вперед.

- Как-то Вы назвали искусство интеллектуальной игрой. Это касается только творчества или человеческих отношений тоже? Есть здесь те люди, с кем Вы делитесь своими переживаниями?

- Все свои проблемы в жизни я решаю сам. О моих проблемах знаю только я. И у меня даже нет времени с кем-то делиться. Ведь чтобы донести ситуацию, надо очень хорошо объяснить. И это иногда можно делать, а иногда не стоит, потому что о проблеме нужно не рассказывать, а решать ее. Есть десятки способов решить этот вопрос, и от меня уже зависит, правильно ли я сделал или неправильно. Иногда для того, чтобы пойти на запад, надо пойти на восток.

Задача в искусстве не прямолинейно решается. Это очень сложная интеллектуальная, физическая, моральная деятельность, не всегда связана с тем, что называется творчеством. Потому что ты сделал работу, вылепил, но как с ней сделать бренд – это уже очень сложно. Многие художники не рисуют картины, за них это делают китайцы, и они этого не скрывают. Тот же Дэмьен Херст или Джефф Кунс. Главное – научиться думать как художник в современных условиях. То есть художник в ХХ веке, художник в XIX веке и художник в XXI веке – это совершенно разные художники. Совсем другая ментальная и моральная модель.

- У Вас были кризисные моменты в творчестве?

- Идет постоянный поиск, но поиск не должен убить тебя как художника, потому что все-таки художник должен иметь лицо, стиль. Ты должен меняться, но в рамках своего я, своего внутреннего видения, своего внутреннего понимания. Пусть под тебя люди работают. Я для себя осознаю, что я, прежде всего, ищу, я ищу какие-то новые тенденции, новые направления, но в том стиле, который я уже создал. Тридцать минимум лет я этим занимаюсь, но я еще экспериментирую с современным искусством. Иногда делаю провокационные инсталляции, перформансы для того, чтобы показать, что я разноплановый художник. Но я понимаю, что это меня не прокормит. Искусство – это такой же товар, как все остальное, надо уметь его красиво продать. Надо делать его честно, делать правильно, делать с душой, с любовью, отвечать за его художественное качество и не бояться отстаивать свою позицию.

- Ваша работа больше похожа на вечную борьбу с судьбой привкуса творчества. Но при этом Вы очень активно покоряете зарубежные рынки ... Этим летом Ваша экспозиция была представлена ​​в Шанхайском музее художественных коллекций (Shanghai Art Collection Museum). Знакомо ли Вам эмоциональное выгорание?

- Не знакомо. Пусть Бог милует! У меня столько планов, которые сейчас стоят, потому что нет рынка. Моя задача – найти

новый рынок для реализации своих идей. А идеи реализуются через скульптуру. А она очень консервативна. Скульптура имеет определенную технологическую специфику, не позволяет тебе делать то, что может делать живописец. И ты стесненный определенными границами. И тогда ты должен искать свою индивидуальность. Такой парадокс: искусство требует быть индивидуальным, но искусство может не воспринять твою индивидуальность. Это доказано историей искусства.

- Среди Ваших коллег, знакомых в творческой сфере Вы часто наблюдаете депрессию? Возможно, как-то

помогаете?

- Я уверен, что таких людей большинство, если не подавляющее большинство. Ко мне обращаются за помощью. Я

помогаю финансово или советами, контактами, связями, то есть я человек, который всегда делится. Но люди, как правило, неблагодарные. Однако я не обращаю внимание, потому что делаю это не только для них, но и для себя, чтобы не чувствовать, что я не помог. Когда нормализуется психическое состояние человека, он уже становится адекватным, это уже его карма. Он перед Богом несет ответственность. Когда человек достигает определенного результата, когда поднимается, он начинает это все забывать, он пытается тебя просто-напросто уничтожить. Это у нас в искусстве довольно распространено, так же как и в политике, театре, кино, шоу-бизнесе. Идет борьба за выживание, но мне приятно, что я никогда таким не занимаюсь. Я над этой ситуацией, поэтому мне проще. Я могу обидеться, я могу злиться, но это на данный момент. Затем все проходит, потому что есть большие цели, большие задачи, они нивелируют все эти проблемы.

Олег Пинчук: Я знаю, что такое депрессивное ощущения, но что такое депрессивное состояния – нет. Фото: Александр Турубаров

- Есть какое-то правило, на которое может опираться творческий человек, чтобы балансировать между желанием достичь успеха и здоровьем?

- Правильный ответ – это конкретное действие, когда есть конкретный результат. Ты можешь ошибаться, ты можешь не искать сразу правильное решение, но ты никогда не должен опускать руки. Не должен быть в эйфории от того, что ты достиг. Это результат результат твоего труда, а не то, что тебе что-то на голову упало. Чудом на голову ничего не падает. Падает только тогда, когда ты утром встал и работаешь.

- Что можете посоветовать, как человек, который активно формирует свое пространство и настроение, тем, кто столкнулся с проблемой депрессии? И, возможно, именно Ваши слова или совет станут тем ожидаемым вспомогательным инструментом на пути к их успеху.

- Если вы хотите в жизни чего-то достичь и самореализоваться, то работайте, не опускайте руки, не впадайте в депрессию. Если вам это трудно, сложно – займитесь спортом, займитесь вышиванием, вяжите носки, помогайте собакам. Надо найти себя. Ваше время должно быть посвящено чему-то положительному. Если вы не можете достичь высот в профессии, например, создать медиахолдинг, стать генеральным директором этого холдинга, переключитесь на благотворительность, наведите порядок у себя в комнате, потом у себя в подъезде, потом у себя во дворе, а потом делайте порядок в государстве. Шаг за шагом человек меняет свою ментальность. Изменив свою ментальность, у человека не остается времени на депрессию. Ясно, что все может быть, мы люди смертные, мы можем болеть и родные наши – живые люди, но вера в себя, в позитив дает силы и желание бороться до последнего.

Беседовала Дарина Троцан

Ретушь: Дарина Лупинская

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