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Ольга Горбачева: "Ставить себя на первое место – это не эгоизм, а безопасность и гарантия счастья"

Певица рассказала о своем счастливом материнстве

Быть счастливой мамой реально, если женщина будет правильно выставлять приоритеты, находить время на себя, свои увлечения, ухаживать за собой и делать то, что приносит удовольствие, не испытывая при этом чувства вины. Сегодня.Lifestyle расспросили известных женщин, что для них значит материнство и как, несмотря на все хлопоты, оставаться счастливой мамой.

Героинями нашей спецрубрики Happy mama уже стали управляющая ресторанами "Семьи Димы Борисова" Лена Борисова, писательница Ирина Говоруха, дизайнер Катя Сильченко, украинская модель Таня Рубан, блогер Алина Шаманская, хореограф Алена Шоптенко.

Сегодня про свое материнство рассказала певица и мама двоих детей Ольга Горбачева.

Ольга Горбачева Фото: пресс-служба

Оля, многие вас знают, как прекрасную журналистку, ведущую, певицу, а с недавних пор и ментора. Расскажите, как это быть еще и мамой Олей Горбачевой?

Мамой быть всегда чудесно, когда у тебя есть силы и ресурс на это. Тогда это сплошное блаженство. Иногда женщины ошибочно считают, что дети отбирают энергию. На самом деле они дают нам так много, что если вы постоянно продолжаете чувствовать усталость и беспокойство, это означает, вы попали в состояние, когда поставили детей на первое место, а о себе совсем забыли, поясняя это недостатком времени.

Если время для себя и своего восполнения будет для вас на первом месте, то материнство перестанет вас истощать.

Мне оно было в нагрузку, когда я слишком много сил отдавала работе и приходила к детям истощенная. Ставить себя на первое место – это не эгоизм, а безопасность и гарантия счастья для всей семьи, что мама не взорвется или не впадет в апатию и жертву "я все для вас сделала, от всего отказалась".

Ольга Горбачева с дочерью Серафимой Фото: пресс-служба

Какая вы мама?

Я достаточно хорошая мать, – это фраза терапевтическая для всех женщин и для меня в том числе. Мы все, как умеем, выражаем свою любовь, кто-то грамотнее, кто-то реактивнее, но в любом случае страдать перфекционизмом для матерей опасно, так мы доходим до состояния истощения.

Я давно научилась сохранять баланс и кайфую от времени, проведенного с детьми при условии, что соблюдаю свои личные правила поддержания оптимального режима.

Что самое главное, по вашему мнению, в воспитании ребенка?

Воспитывать, не подавляя их способностей. Во всех остальных моментах эффективнее воспитывать себя: включая правильное питание, уважительное отношение к другим людям, склонность к саморазвитию, различные физические и духовные практики… Рядом с такими родителями ребенок автоматически встроиться в их систему ценностей и образ жизни.

Какие ценности нужно прививать детям, а чему стоит поучиться у них?

Если говорить о девочках, а у меня только дочки, то можно наблюдать их великолепный контакт со своей женственностью и вспоминать в этом возрасте себя. Искать, почему мы перестали так лучезарно улыбаться, всему восторгаться, так кокетливо говорить… Почему мужчины-отцы им ни в чем не отказывают, а нам – отказывают…

Мы же в свою очередь, учитывая свой опыт, можем научить их: как правильно выбрать мужа, строить отношения, самовыражаться через творчество, нести в мир красоту, а не только "хорошо учиться".

Ольга Горбачева с мужем Юрием Никитиным и дочкою Полиной Фото: пресс-служба

Вы дружите с дочками? Как наладить эту дружественную особенную связь?

Не придерживаюсь мнения, что с детьми надо дружить. Вы – мама, вы старшая в иерархии семейной системы. И ставить себя на равное место подруги – это нарушать порядок. Ваши отношения могут быть нежными, доверительными и откровенными без статуса подруги.

Важно наладить такую связь, в которой ваша доброта родит в душе ребенка ответную доброту ко всем. Найти пути сотрудничества и духовной общности.

Как вы любите проводить время вместе?

Самый эффективный способ взаимодействия – это проводить время отдельно с каждым ребенком. Тогда семена воспитания падают на благодатную почву. Когда вы целый день якобы с детьми, но бегаете между готовкой, уборкой и телефоном, то это время не засчитывается нашими детьми, как время, проведенное с ними.

Кроме того, у моих дочек разница в 10 лет, и мне редко удается объединить их интересы. Разве что настольные игры и катание на лошадях. В остальное время со старшей – одно общение, а с младшей совершенно другое.

Ольга Горбачева с дочерью Полиной Фото: пресс-служба

Это не значит, что мы не проводим время всей семьей. Но я заметила, что моменты, когда они меня действительно слышат, и когда я на 100 процентов погружаюсь в них, происходят наедине. Я формирую свой график таким образом, чтобы каждую неделю побыть с каждым ребенком, и он знает, что мама будет принадлежать только ему.

Можно ли успешно совмещать саморазвитие и материнство? Как найти баланс?

В поиске баланса я когда-то разрушила свою семью. Если вы знаете, то я выходила за своего мужа дважды замуж, и мы пережили развод. Благодаря этому испытанию, я – специалист по балансу. Прежде всего, я искала счастья для себя, но теперь делюсь со многими женщинами не только личными наработками, но и лучшими древними практиками мира по поддержанию силы равновесия. Это энергетическая работа через тело и медитации, правильное выстраивание приоритетов.

Ольга Горбачева с мужем Юрием Никитиным Фото: пресс-служба

У вас есть не только личная и профессиональная жизнь, но вы еще Хозяйка, Любовница для своего мужчины, Звезда для социума, Жена/Мать/Дочь/Подруга, Муза, Волшебница и Душа. Когда вы будете понимать все задачи женщины в духовном и материальном мире, вы с радостью будете балансировать, потому что сможете реализоваться во всех сферах, и энергия нигде не будет застаиваться. Это рождает состояние счастья.

У меня есть великолепный онлайн-курс "7 Жизней Женщины", где мы 7 недель учимся балансировать между этими задачами и переходим на совершенно другой уровень развития, удовлетворения, сексуальной энергии и самоуважения. Присоединяйтесь. Этому и правда можно и нужно научиться.

Все подробности в спецтеме Happy mama

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