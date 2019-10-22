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Ольга Грицик: Биться головой о стену, как правило, утомительно и не эффективно

В совместном проекте телеканала "Украина" и компании beko ведущие рассказывают личные истории, когда определенные усилия изменили их жизнь

Телеведущая Ольга Грицик Фото: Facebook

Как часто у нас опускаются руки и ничего не хочется делать, потому что не получается? Эти чувства знакомы каждому человеку. Ведущие популярного телеканала "Украина" вместе с компанией beko решили помочь тем, кто сейчас находится в поиске или не знает, что делать дальше. Наши звезды присоединились к флешмобу в соцсетях под названием #режиммотивації_beko, где рассказали свои истории из жизни, когда определенные события помогли найти им мотив делать больше и лучше.

Ольга Грицик,телеведущая информационно-аналитической программы "Сегодня" на телеканале "Украина"

Телеведущая Ольга Грицик Фото: Facebook

Оля, что вас мотивирует в жизни?

Я сама себя мотивирую. Мне кажется мотивация всегда идет изнутри, исходя из твоей системы ценностей, неважно, осознаёшь ты их или нет. У каждого человека есть базовые вещи, которые его включают – для кого-то красота, для кого-то любовь, для кого-то успех, для кого-то деньги, или все это вместе. Главное осознавать, что именно важно для тебя в жизни, потому что именно это и есть твоя движущая сила.

Расскажите личную историю, которая побудила вас на определенные действия?

Как я уже сказала, для меня работает только внутренняя мотивация. Поэтому истории успеха других я могу рассматривать исключительно как интересный кейс – а как это у них происходит? Какие качества позволяют добиваться таких результатов? Дальше начинается диалог с альтер эго. Важно убедить его – зачем нам это нужно. Наш мозг достаточно ленив, ему и так хорошо, поэтому для того чтобы встроить новые привычки, приходиться искать весомые аргументы.

Мотивация всегда идет изнутри, исходя из твоей системы ценностей

Совсем недавно у меня так было со спортом. Я вроде понимала, что надо. Тем более в моем доме сразу два спортзала – грех не ходить! Но мозг постоянно находил отмазки – то намечается поездка и будет перерыв, мол, давай уже после, то зал не нравится, то тренер не то – все что угодно, лишь бы продолжать уютно лежать на диване. Пришлось идти на хитрость – я договорилась с собой просто пойти посмотреть, потом попробовать – не понравиться, не продолжать. И эта лазейка – сработала. Третий месяц тренируюсь практически без прогулов и даже получаю удовольствие.

Что вы делаете, когда опускаются руки?

Некоторое время прокрастинирую или разрешаю себе пострадать, если душа просит. А потом беру себя за волосы, как барон Мюнхгаузен, и продолжаю жить. Пока для меня это самый действенный механизм. Если случаются неприятности и накрывают негативные эмоции, их обязательно нужно прожить, а не заталкивать куда подальше. Тут главное, чтобы не затянуло.

"Мы падаем, чтобы подняться"(с)

Что бы вы хотели сказать людям, чтобы замотивировать их идти вперед, а не плыть по течению?

Мне кажется, плыть по течению – это хорошо, если это, конечно, твоё течение, ведь это тоже движение вперёд, просто без дополнительных усилий. Мне больше нравиться термин – состояние потока. Для меня это про доверие, про раппорт с жизнью. Если ты чувствуешь себя в потоке, он вынесет куда надо. Главное понимать куда тебе надо – все промежуточные и конечную станцию. "Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт" – помните? Я это понимаю так – если на твоём пути стена, то может это вовсе не твой путь? Или ты свернул не туда? Хотя может быть просто испытание. В любом случае препятствие заставляет остановиться и задуматься – туда ли я иду, и если ответ да – решить, как разумно его преодолеть. Биться головой о стену, как правило, утомительно и не эффективно.

Как оставаться активным и не выгорать в работе?

Любить то, что делаешь – для меня это единственный возможный ответ. Если ты еще не пришел, а уже устал и считаешь минуты до окончания рабочего дня – уходи, значит это не твоя работа. Ищи занятие, которое будет приносить удовлетворение и радость.

Не стоит тратить жизнь на то, что не по душе

А что вас заставляет двигаться вперед? Расскажите свою мотивирующую историю на страницах в соцсетях Facebook или Instagram. И обязательно поставьте хештег #режиммотивації_beko, чтобы присоединиться к всеукраинскому флешмобу и розыгрышу призов от компании beko.

Правила участия в конкурсе читайте по ссылке

Все подробности в спецтеме Режим мотивации

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