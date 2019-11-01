Ольга Сергеева: Жизнь измеряется моментами, когда у тебя перехватывает дыхание от увиденного

"Сегодня" и "Прозорий вибiр" рассказывают впечатляющие истории женщин, которые не сдались в момент, когда судьба готовила испытания

Ольга Сергеева Фото: Facebook

Умная, красивая, любящая мать, жена, бизнес-леди, искусная хозяйка, спортивная, творческая... Мы, женщины, успешно совмещаем десятки ролей. Мы – "мультиплеер" со множеством функций. Так требует 21-й век, общество и обстоятельства.

Мы разные, но нас объединяет то, что мы социально активные, сознательные и ответственные за себя, своих детей, свое дело и свое государство. Часто нас бьет жизнь, мы остаемся один на один со своими проблемами. У каждого на это свои причины. Но мы не опускаем руки. Мы сильные, потому что мы можем все!

Сегодня.Lifestyle вместе с общественной организацией "ПРОЗОРИЙ ВИБIР" в лице ее основательницы Юлии Сергеевой в рамках проекта #свiдома рассказывают яркие и эмоциональные истории женщин, которые не испугались испытаний жизни, а мужественно их прошли и стали сильнее и сознательнее.

История Ольги Сергеевой о том, как обрести личное счастье

Ольга Сергеева Фото: Facebook

Мне кажется, на лыжах я начала бегать раньше, чем научилась ходить. Именно на лыжне, в тридцатиградусные

сибирские морозы и формировался мой характер. На дистанции ты оставался один на один с холодом, усталостью и только от тебя зависело, дойдешь ли ты до победного старта.

Светлое, радостное, счастливое и безоблачное детство в кругу любящей семьи. Родители-учителя, никогда меня не контролировали и не воспитывали. Не было необходимости – я была круглой отличницей и активисткой, спортсменкой и победителем олимпиад. Именно у них я научилась искусству семейных отношений, толерантности и уважению. Они воспитали меня своим личным примером, прожив вместе 48 лет.

Мама и папа не останавливали меня, когда я решила поступать на судебно-прокурорский факультет Свердловского юридического института, одного из лучших вузов СССР. Конкурс среди школьников был запредельный, принимали абитуриентов со стажем работы, после рабфака и армии. Или по блату. Хотя это казалось невозможным, я, учительская дочка, из маленького провинциального Тобольска, поступила и закончила институт с отличием. В группе были в основном взрослые парни, которые работали по ночам, чтобы прокормить семьи. Меня с любовью называли "гегемон пролетариата", потому что я отвечала на всех семинарах, а они могли спокойно дремать на задних партах.

На последнем курсе я пошла в десятидневный конный поход по Горному Алтаю и упала с лошади. Потеря речи, контузия мозга, спинномозговые пункции, больница... Я услышала разговор нетрезвых хирургов, что предстоит трепанация черепа, и заговорила. Да нет – закричала!!! Папа, моментально поседевший и постаревший, забрал меня из больницы.

Я стала бережнее относиться к себе, пронзительно почувствовав, насколько мы в ответе за наших близких. Сдав сессию досрочно, я поехала на Драгобрат для участия в восхождении на г. Близницу со студентами юрфака Львовского университета. Там я встретила своего будущего мужа, который через три дня нашего знакомства сделал мне предложение и я согласилась.

В Киеве я начала работать следователем Жовтневого РОВД, но вскоре мы переехали в ГДР, к месту службы мужа. Первые роды закончились трагически – ребенок умер на третьи сутки... Что я пережила, не хочу и вспоминать. Надо было жить и двигаться дальше.

Дома я сидеть не могла, работы по специальности не было. Однако, кто ищет, тот всегда найдет – я стала старшей пионервожатой школы 1 в ГСВГ. Стала обучать немецких пионервожатых, получила медали "За укрепление дружбы между ВЛКСМ и Союзом Свободной Немецкой Молодежи". Из следователей – в пионервожатые! Как вам карьера? Родились детки – дочка и сынок, однако, работать я не прекращала.

Успевала много читать, занималась самообразованием. Пришло время вернуться в любимый Киев. Вернулась в юриспруденцию, стала адвокатом. Провела много процессов, в том числе и уголовных. Было небезопасно, шли лихие девяностые. Закончила магистратуру по специальности "Международное право" в КИМО.

Казалось, все складывается прекрасно. Вдруг – развод, земля стала уходить из под ног. Ничего не хотелось, все стало терять смысл. Думала только об одном, чтобы для детей это не стало непоправимой травмой. Уехала из Киева, не могла тут находиться.

Каждый вечер спрашиваю себя, а кому еще сегодня, кроме себя, ты сделал что-то хорошее? По-другому мне жить не интересно

Мои дети, мои крылья, не дали мне сломаться, подняли меня и я опять взлетела. После Кипра вернулась сильной, уверенной, с желанием жить. Объехала почти 100 стран, посетив самые интересные, труднодоступные и удаленные места планеты. Добралась до Северного Полюса и Антарктиды, написала книгу "Под алыми парусами от Арктики до Антарктики". Гонорар от книги передаю в дома престарелых Киевской области и другие благотворительные цели.

Меня удостоили звания "Женщина третьего тысячелетия", наградили орденом Святого Станислава. После развода замуж я не вышла, но своей любовью согреваю детей, внуков, маму, родных и близких людей. Стараюсь помогать всем, кому нужна помощь. Каждый вечер спрашиваю себя, а кому еще сегодня, кроме себя, ты сделал что-то хорошее? По-другому мне жить не интересно.

Нет ничего невозможного, главное – мечтать и хотеть

На встречах со школьниками и студентами я говорю им: "Нет ничего невозможного, главное – мечтать и хотеть". А жизнь измеряется не количеством вздохов и выдохов, а моментами, когда у тебя перехватывает дыхание от увиденного.

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Молодая, амбициозная ОО "Прозорий вибір" была основана в сентябре 2018 года. Основная цель – содействие реализации государственной политики и общенациональных программ, направленных на защиту прав и свобод граждан, особенно детей, женщин, социально незащищенных слоев населения, которую организация успешно реализует через социальные проекты #свідома и #свідомебатьківство.

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