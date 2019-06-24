Эксклюзив

Оля Горбачева о силе женщины, влиянии аффирмаций на качество жизни и о Юрии Никитине

Эксклюзивное интервью с ментором, ведущей и певицей Олей Горбачевой

Ольга Горбачева Фото: Олег Батрак

О влиянии аффирмаций на качество жизни

– В начале сентября вы отправляетесь в концертный тур по городам Украины, где представляете музыкальный альбом песен-аффирмаций "Сила". Расскажите, как начинается ваш день, с каких аффирмаций? Как вы настраиваете себя?

– Я настраиваю себя известными приемами на благополучную и счастливую жизнь. Аффирмации — это один из таких моментов. Давайте я сразу дам определение, что аффирмации – это сильные волевые установки, творятся умом регулярно, настраивают нас на позитивный образ жизни. Если у меня есть время, я использую не только аффирмации. Также практикую визуализацию, молитву, медитацию, дыхание, стараюсь заниматься йогой. Но, пожалуй, аффирмация – это самое быстрое, что вы можете сделать, если ничего не успеваете. У меня, например, они написаны в ванной на стене. Я периодически их меняю.

Всю зиму я работала над своей внутренней силой, потому что знала, что скоро выйдет мой проект "Сила", и мне нужно быть готовой предъявить большой объём силы и себе, и миру, для того чтобы проект состоялся. У меня очень много аффирмаций со словом "сила". Например: "Я чувствую постоянное прибавление сил", "У меня на все хватает сил", "С силой, которую я принимаю свыше, я сама творю свою задачу".

Какие существуют инструменты для развития внутренней силы женщины – смотрите видео с Олей Горбачевой

– Если человек никогда не прибегал к аффирмациям, с чего начать? И когда чувствуешь внутреннее отторжение – это нормально?

– Это не отторжение, а сопротивление. Сопротивление всегда показывает, что вы уже где-то близко подошли к своей силе. А если ваш мозг, ваше естество сопротивляется, то, во-первых, вы себя недостаточно любите, если не можете сказать: "Я самая обаятельная и привлекательная". Есть сопротивление – значит внутри что-то заблокировано. 80% времени каждая женщина думает о себе что-то плохое: там она толстая, этот мужчина никогда на нее не посмотрит, а вот здесь она сейчас скажет какую-то глупость. И это постоянно происходит в нашей голове.

Учите себя думать о хорошем, потому что для женщины сила мысли – это один из ее основных инструментов

С чего начать? Думаю, с самого малого. Например, сказать: "Какой сегодня чудесный день". Если вы пока не можете направить аффирмации на то, чтобы мотивировать себя жить лучше, то хотя бы начните с того, что мир вас слышит: "Мир слышит меня, а я слышу мир". По сути, вот такими исключительно женскими инструментами – сила сексуальной энергии, сила любви и сила мысли – мы можем творить свой мир.

– Почему ваш альбом называется "Сила"?

– Сейчас я чувствую себя сильной – не потому, что я вдруг из слабой женщины развила в себе силу. Нет. Я освоила свою силу, вошла с ней в контакт, и круто, что это может случиться в любом возрасте, и не нужно смотреть на физиологический аспект этого процесса. В 20 лет мы можем совершенно не понимать данное нам свыше, не уметь этим пользоваться и не превращать в изобилие в своей жизни. А в 40, когда уже можно на себя посмотреть и сказать в зеркало "я старею" – и мозг зафиксирует информацию, – обозначить это по-другому: "Я жива и я полна сил".

О женственности и сомнении в выборе

– В одном из интервью вы сказали, что украинские женщины – "хозяйки своего несчастья больше, чем хозяйки своего счастья". Как вы думаете, с чем это связано? Как женщине принять свою женственность?

– Женственность — это хороший контакт со своей сексуальной энергией. Поэтому, если вы не чувствуете себя женственной, то вероятно плохо контактируете со своей сексуальной энергией, что-то там заблокировано.

Что касается хозяйки своего счастья или несчастья, то, мне кажется, нашим женщинам легче застревать в негативной энергии. У наших предков действительно была очень тяжелая жизнь. Если говорить о силе рода, то за последние 100-200 лет каждый из тех, благодаря кому мы родились, проходил не самый легкий путь. И ни о каком контакте, например, с чувствами или с чувственностью не могло идти и речи у наших бабушек и прабабушек.

Оля Горбачева: Женственность — это хороший контакт со своей сексуальной энергией Фото: Олег Батрак

Почему сейчас такой всплеск тем саморазвития? Почему все хотят быть женственными и сексуальными? Потому что у нас есть на это ресурс и есть безопасная базовая жизнь. Я верю в то, что мы все творим своим умом. Надо запретить себе погружаться в несчастье, которое на самом деле не всегда даже связано, например, с финансовыми проблемами. Я точно так же была хозяйкой своего несчастья и находилась в депрессии, имея потрясающую карьеру, ребенка, полную реализованность, финансовую безопасность. Но я выбрала для себя почему-то страдать (речь идет о периоде развода с Юрием Никитиным – ред.). Я не восприняла это как новый путь, новую жизнь, которая в итоге со мной случилась.

Читайте также Юрий Никитин рассказал об Ольге Горбачевой и их отношениях после повторной свадьбы

Этот мир начал переворачиваться только благодаря другой форме мысли. И только потому, что я задала себе вопрос: "А почему я себя всегда чувствую несчастной, имея все для счастья?" Вот это была та точка, с которой я начала разбираться в себе. Быть счастливой – это выбор. Проще согласиться быть несчастной. На этом пути меньше испытаний.

– Два года назад вы во второй раз вышли замуж за Юрия Никитина и взяли его фамилию. Что за этот период в вашей жизни изменилось? Вам больше нравится Оля Горбачева или Оля Никитина?

– Конечно Никитина! Мне сейчас очень нравится моя фамилия. Я поняла, что фамилия действительно меняет немного твою личность, может быть субличность. Чувствую себя другим человеком. Мало того, все прошлое лето, когда я начала делать альбом песен-аффирмаций "Сила", умоляла Юру разрешить мне выпустить его под именем Никитина, потому что я понимала, что это совсем другое творчество, где соединены психология и музыка. В нем настолько сконцентрирован энергетический заряд, что мне жалко выпускать эти песни под именем Ольга Горбачева, – с ним связано очень много разных прошлых шлейфов. Так вот, муж мне не разрешил. У него были на это свои маркетинг-причины, но поскольку он все-таки эксперт номер один в музыкальном бизнесе, то я не могла не прислушаться к его мнению.

– Накануне (интервью записывали в конце апреля – ред.) я проанализировала запрос "Оля Горбачева" в Google. Оказывается, люди ищут не "Оля Горбачева муж", а "Оля Горбачева Оля Оля". Это ваша последняя песня, где вы поете: "Я люблю своего мужа, больше мне никто не нужен". Так вот, сколько раз за 20 лет вы сомневались в своем выборе? И с чем в принципе связано сомнение у женщин?

Оля Горбачева: Задача любой женщины – определиться, чего она хочет Фото: Олег Батрак

– Я думаю, это недоверие себе. И в принципе, я, как и многие женщины, сомневалась практически всю свою жизнь. В этом выборе я не сомневаюсь абсолютно только в нашем втором браке.

Почему это происходит? Мы не умеем доверять Богу, своим мужчинам и в первую очередь не умеем доверять себе. Мы всегда забываем, что наше решение быть с этим мужчиной было добровольным, и это свидетельствует о том, что когда мы недовольны, у нас нет готовности взять ответственность за свою жизнь на себя. То есть принять не только решение быть с этим мужчиной, но и иметь энергию на принятие последствий такого решения.

Быть с любым мужчиной – это всегда риск, испытание

Мы не говорим себе: "Я автор этого выбора", "Я автор этого поступка, этой жизни", "Это лучший мужчина для и меня и моего жизненного роста". Пока я не приняла эту позицию, ничего хорошего и не могло выйти из наших отношений. И даже после развода я долго пребывала в таком периоде: один день просила у Бога нового мужа, а на второй день говорила: "Ну вообще-то, Господи, и этот неплохой, давай, может быть, еще раз с этим попробуем что-нибудь?" И пока не определилась, чего же я хочу, у меня не было ни старого мужа, ни нового. И вот это задача любой женщины – определиться, чего она хочет.

О творчестве и о том, что скажут люди

– Когда вы готовите музыкальный материал, вы волнуетесь перед тем, как его увидят люди и что они скажут?

– Уже нет. Сейчас я имею ту силу, когда настолько уверена в том, что я делаю, что меня в принципе уже невозможно сбить с моего пути. Очень долго я была под каким-то давлением, что должна вести "Мелораму" до пенсии, что не должна петь, потому что у меня нет четырех октав, а есть только две с половиной. Сейчас я абсолютно понимаю свою силу слова и буду ею пользоваться. И те люди, которые посещают мои концерты, лекции, семинары, проходят онлайн-курсы, получают энергетические заряды именно благодаря тому, что у меня есть дар быть услышанной ими.

И это основная моя задача и миссия нашей пары – показать, что то, что нам кажется концом и разводом, на самом деле только начало. И тот мужчина, которого женщина считает козлом (и который когда-то казался принцем), со временем воспринимается ею же, как король. И это все происходит исключительно в голове женщины.

– Ваше вдохновение – это когда-то невысказанные слова, обиды, которые превратились в творчество, или это благодарность за ту боль, через которую вы прошли?

– Мои песни в прошлом были именно такие. Это был как сеанс у психолога. Я высказывала, выливала через песни все, что меня беспокоит – все те обиды, трудности, которые со мной происходили. Сейчас мое творчество совсем другое: конкретно выверенный энергетический заряд правильных позитивных мыслей, которые ведут к счастью и успеху. В общем-то я уже не занимаюсь исцелением через песни, я открываю собственную и женскую силу в целом. Это и есть разница между Ольгой Горбачевой и Ольгой Никитиной.

Оля Горбачева: Сила мужчины напрямую связана с силой его женщины Фото: Олег Батрак

– Сейчас вы себе нравитесь, принимаете такой, какая вы есть?

– Конечно! Я очень довольна формой социальной реализации, отношениями, которые имею, а также своим образом жизни. Я рада, что не работа руководит мною, а я руковожу работой. Возможно, я не получаю карьерных признаний, какие у меня были раньше, потому что осознанно выбрала работать не больше 3-4 дней в неделю. Но у меня настолько больше сил, что этой энергии хватает и на то, чтобы мой муж оставался столько лет на пьедестале. Я думаю, что сила мужчины напрямую связана с силой его женщины. Сильная женщина – сильный мужчина, сильная страна.

О силе женщины

– Чему вы научились за последние три года активной работы с женщинами?

– Самое главное – это то, что только обучая других, можно научиться самой. Потому что все, что ты просто знаешь или прочел, существует лишь в теории. Если ты начинаешь облекать эту в какую-то форму – марафон, задания, онлайн-курсы, то эти знания уже входят в тебя на уровне практики. У меня есть курс, который женщины проходят ежегодно, и я каждый раз все задания выполняю вместе с участницами, опускаясь на все большую глубину. И соответственно, круче овладеваю этим инструментом для жизненного успеха и счастья.

Никому не нужно менять себя

Я против того, когда женщины говорят: "Хочу работать над собой, хочу изменять себя". Это сразу слово "надо", что есть насильственной позицией. Вообще, никому не нужно менять себя, потому что мы все очень крутые, качественные и сильные по данным нам от рождения преимуществам. Просто мы этим не пользуемся – забыли, сопротивляемся.

– И вытекающий отсюда вопрос: как вы считаете, сколько процентов женщин, которые прослушали ваши видеокурсы, побывали у вас на мастер-классах, выходят действительно с тем пониманием, что в их жизни что-то поменяется? От чего это зависит?

– Большинство. Чем скромнее запросы к жизни, тем быстрее женщина меняется. У большинства людей – они очень простые: работу поменять, с родственниками помириться. Им достаточно прийти на мое мероприятие, и они уже восторженно пишут "жизнь поменялась". Но у тех людей, кто постоянно в процессе обучения и самопознания, жизнь способна меняться бесконечно...

Оля Горбачева: У каждой женщины есть своя уникальная способность Фото: Олег Батрак

Когда я начала заниматься духовными практиками и менторством, многие люди, включая моих коллег, начали смотреть на меня так, будто я сошла с ума. Но для меня гораздо важнее внутреннее качество жизни, и возможность становится с каждым днем счастливее. Вопрос перемен в жизни женщины начинается и со времени, и с денег, вложенных в себя. Люди с удовольствием берут бесплатные знания, но зачастую не понимают, что в мире нет ничего бесплатного, и однажды кто-то с них возьмет в другой сфере жизни. Так вот, меняются те, кто проходит длительные курсы и больше в себя вкладывает.

– Какие существуют инструменты для раскрытия и понимания себя? В чем сила женщины?

– У каждой женщины есть своя уникальная особенность, и она должна искать в себе ту силу, которая в ней заложена от природы больше. Потому что Бог нас создал очень разными, чтобы мы составляли многообразие в мире. И женщины должны понять, что не нужно стараться соответствовать кому-то или быть как кто-то, а важно найти свое природное цветение, свой аромат.

У каждой женщины есть своя уникальная особенность, и она должна искать в себе ту силу, которая в ней заложена от природы

Базово самые сильные женские стороны – это сила сексуальной энергии, наш второй энергетический центр, сила любви – четвертый энергетический центр, и наша сила мысли, где мы все волшебницы. И какую мы ерунду о себе думаем, такая с нами и случается, и что прекрасное мы о себе представляем и нашем жизненном пути, то с нами также происходит. Что излучаешь, то и случается — это основной инструмент. И вот над этим излучением я бы, пожалуй, больше всего работала. Это вопрос внутреннего запроса быть яркой, сияющей, счастливой, реализованной, любящей, любимой, сексапильной, сильной, и не застревать только в низких энергиях – вопросах успеха, денег и сексуальности. Очень важно реализовать потребности и потенциал своей души. Быть музой и волшебницей. Сила духа тоже не помешает. Для этого много инструментов дает религия.

В целом инструменты развития для всех людей одинаковые – молитва, визуализация, медитация, аффирмации, дыхательные практики, сексуальные практики, йога или любая другая физическая активность, танцы, чтение и письмо. Женщинам, кстати, очень важно выписываться, для того чтобы выпускать свой эмоциональный поток наружу.

– То есть писать, о чем думаешь, или чего боишься?

– Очень много есть моментов... просто вести дневник. Есть практика, когда ты семь дней подряд на семи листах выписываешь определенную проблему, которую никак не можешь решить. Это может быть все что угодно – деньги, родители, бессонница. Я на многие такие темы выписывалась и обнаружила, сколько есть у меня в голове мусора, который мне не принадлежит. Например, в вопросе денег очень много может быть страхов, связанных с религией, с тем, что пережили наши предки в коллективизации, что навязала коммунистическая эра, что быть богатым – это зло. И вот когда все это выписывается, структурируется, появляется свое истинное отношение к деньгам, реализации, мужу.

Блиц-интервью с Олей Горбачевой:





– В любой непонятной ситуации делай...

– Молись.

– Без чего не может состояться жизнь женщины?

– Без мужчин, в разных их проявлениях. Даже без отца. Всё-таки без мужчин.

– Оля Горбачева или Оля Никитина?

– Оля Никитина. Ольга Никитина!

– Больше всего в жизни я люблю...

– Своего мужа!?(смеется) Я люблю свою жизнь.

– Каждый день я...

– Повторяю позитивные аффирмации.

– О каком месте на Земле вы мечтаете, возможно, это ваше место силы.

– Мне кажется, мне нужно в Африку.

– Почему?

– Этот континент связан прежде всего с физической силой, с первым корневым центром. То есть, на самом деле, страны и религия точно также поделены по энергетическому посылу, как человек. Мир так создан.

– Почему Оля Горбачева больше не появляется на телевидении?

– Потому что телевидение — это другой образ жизни. Это жертва своей свободы.

– О чем на данный момент вы мечтаете?

– Я мечтаю, чтобы альбом песен-аффирмаций "Сила" получился очень сильным и мощным по своему энергетическому заряду. Я мечтаю, чтобы родился новый жанр конструктивной музыки, меняющей нашу жизнь к лучшему. Я мечтаю, чтобы у меня хватило сил не только реализовать этот проект, но и вынести его в мир, чтобы мир его услышал.

Читайте также интервью с Юрием Никитиным – о знакомстве с KAZKA, сумме на раскрутку артистов и феномене Верки Сердючки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram