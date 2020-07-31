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Оптимисты и пессимисты: почему одни люди достигают успеха, а другие – сдаются

Сегодня, 09:55

Оптимистичные люди, как показывают исследования, имеют ряд преимуществ

Не всем людям одинаково везет: почему-то одни люди достигают успеха, несмотря на трудности, а другие сдаются при возникновении любого сопротивления. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказал психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский.

Около 20 лет назад Мартин Селигман предложил совершенно новый взгляд на понимание таких вопросов, как счастье и благополучие в условиях сложных обстоятельств. Свой подход он назвал "позитивная психология", или "психология оптимизма", которая сегодня считается наукой о сильных сторонах человека, рассказал Халанский.

Почему одни люди достигают успеха, а другие сдаются
Почему одни люди достигают успеха, а другие сдаются
Фото: Depositphotos

Изучая феномен "выученной беспомощности" (потеря чувства свободы и контроля, неверие в возможность изменений и в собственные силы, подавленность, депрессия и ускорение смерти), Селигман обратил внимание на то, что одни люди в результате сложных обстоятельств становятся устойчивыми к переходу в режим беспомощности, а другие, наоборот, становятся беспомощными.

"Качество, которое отличает первых от вторых – оптимизм. Суть оптимизма состоит в особом стиле объяснения причин неудач или успехов", – пояснил психолог.

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Характеристика оптимистичного стиля мышления:

  1. Успехи приписывают себе, а неудачи – стечению обстоятельств.
  2. Уверены, что успеха можно достичь в любом месте, а не локально.
  3. Если не получилось сегодня, то получится завтра. Продолжают делать попытки снова и снова.

Характеристика пессимистичного стиля мышления:

  1. Успехи приписывают стечению обстоятельств, а неудачи – себе.
  2. Именно в этом месте (в этой стране) у меня был успех, а в другом месте не будет.
  3. Это произошло только сегодня, выдалось удачное время. В другой раз так не произошло бы.

"Оптимистичные люди, как показывают исследования, имеют ряд преимуществ: они более инициативны, энергичны, реже впадают в депрессию. При этом результаты их деятельности обычно выглядят внушительнее, они производят лучшее впечатление на окружающих и, что особенно важно, чаще радуются жизни и пребывают в хорошем настроении, что привлекает к ним других людей", – подытожил Вячеслав Халанский.

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Источник: Сегодня
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