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Осенняя депрессия: главные признаки и способы лечения

Ольга Мирошникова говорит, что нельзя игнорировать осеннюю депрессию, списывая все на плохое настроение

Анна Ковпак
Сегодня, 13:53
Депрессию необходимо лечить
Депрессию необходимо лечить
Фото: Pexels

Сезонная депрессия, или более точно сезонное аффективное расстройство – это расстройство настроения, которое возникает ежегодно в одно и то же время. Существуют два варианта депрессии: осенне-зимний и весенне-летний. Врач-психолог Мирошникова Ольга рассказала, с чем связано сезонное обострение и как правильно лечить депрессию.

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Психолог назвала три наиболее распространенные причины возникновения депрессии:

  1. День становится короче, возникает недостаток солнечного света. В связи с этим увеличивается количество гормона мелатонина, который вырабатывается в большом количестве ночью и отвечает за расслабление и сонливость
  2. Снижение количества потребляемых витаминов, резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха
  3. Заканчивается сезон отпусков, мы понимаем что впереди долгие холода, поэтому настроение ухудшается

Чтобы понять, есть ли депрессия, врач рекомендует обратить внимание на свое состояние и настроение. Основными симптомами являются:

  • Дневная усталость
  • Повышенная раздражительность и беспокойство
  • Снижение концентрации внимания
  • Социальная изоляция
  • Физический дискомфорт: головные боли, тяжесть в руках или ногах
  • Проблемы со сном: желание спать или, наоборот, бессонница
  • Самоповреждающие мысли

Ольга Мирошникова говорит, что нельзя игнорировать осеннюю депрессию, списывая все на плохое настроение.

"Депрессия относится к серьезным заболеваниям и нуждается во всестороннем обследовании у специалистов. Лечение САР включает в себя изменение образа жизни, светотерапию, медикаментозную терапию, психотерапию", – поясняет эксперт.

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Врач также пояснила, как именно все эти методы помогают в лечении депресии.

Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает:

  • Выявить и изменить негативные мысли, установки и поведение которые ухудшают самочувствие
  • Научиться здоровым способам справится с САР
  • Научиться как справляться со стрессом

Изменение образа жизни:

  • Больше солнечного света
  • Больше гулять на свежем воздухе
  • Заниматься спортом, йогой

Необходимо также научиться организовывать досуг: чтение, театры, выставки, музеи. Важно правильно и сбалансированно питаться, употребляя достаточное количество витаминов и минералов, увеличить продукты содержащие серотонин: сыр, инжир, черный шоколад, бананы.

Вместе с тем психолог рекомендует окружить себя яркими вещами: шарфы, шапки, предметы интерьера оранжевого, желтого, зеленого цвета.

Совет: если самостоятельно побороть депрессию не можете, обязательно обратитесь за помощью к специалистам.

Мы как раз выясняли, зачем ходить к психологу: пять причин срочно обратиться к специалисту.

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