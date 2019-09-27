Осенняя депрессия: главные признаки и способы лечения
Ольга Мирошникова говорит, что нельзя игнорировать осеннюю депрессию, списывая все на плохое настроение
Сезонная депрессия, или более точно сезонное аффективное расстройство – это расстройство настроения, которое возникает ежегодно в одно и то же время. Существуют два варианта депрессии: осенне-зимний и весенне-летний. Врач-психолог Мирошникова Ольга рассказала, с чем связано сезонное обострение и как правильно лечить депрессию.
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Психолог назвала три наиболее распространенные причины возникновения депрессии:
- День становится короче, возникает недостаток солнечного света. В связи с этим увеличивается количество гормона мелатонина, который вырабатывается в большом количестве ночью и отвечает за расслабление и сонливость
- Снижение количества потребляемых витаминов, резкие перепады атмосферного давления и температуры воздуха
- Заканчивается сезон отпусков, мы понимаем что впереди долгие холода, поэтому настроение ухудшается
Чтобы понять, есть ли депрессия, врач рекомендует обратить внимание на свое состояние и настроение. Основными симптомами являются:
- Дневная усталость
- Повышенная раздражительность и беспокойство
- Снижение концентрации внимания
- Социальная изоляция
- Физический дискомфорт: головные боли, тяжесть в руках или ногах
- Проблемы со сном: желание спать или, наоборот, бессонница
- Самоповреждающие мысли
Ольга Мирошникова говорит, что нельзя игнорировать осеннюю депрессию, списывая все на плохое настроение.
"Депрессия относится к серьезным заболеваниям и нуждается во всестороннем обследовании у специалистов. Лечение САР включает в себя изменение образа жизни, светотерапию, медикаментозную терапию, психотерапию", – поясняет эксперт.
Врач также пояснила, как именно все эти методы помогают в лечении депресии.
Когнитивно-поведенческая психотерапия помогает:
- Выявить и изменить негативные мысли, установки и поведение которые ухудшают самочувствие
- Научиться здоровым способам справится с САР
- Научиться как справляться со стрессом
Изменение образа жизни:
- Больше солнечного света
- Больше гулять на свежем воздухе
- Заниматься спортом, йогой
Необходимо также научиться организовывать досуг: чтение, театры, выставки, музеи. Важно правильно и сбалансированно питаться, употребляя достаточное количество витаминов и минералов, увеличить продукты содержащие серотонин: сыр, инжир, черный шоколад, бананы.
Вместе с тем психолог рекомендует окружить себя яркими вещами: шарфы, шапки, предметы интерьера оранжевого, желтого, зеленого цвета.
Совет: если самостоятельно побороть депрессию не можете, обязательно обратитесь за помощью к специалистам.
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