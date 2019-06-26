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Основы хиромантии: о чем расскажет ладонь

Изнать о характере человека можно при помощи рук

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:57
Основы хиромантии
Основы хиромантии
Фото: pexels.com

Древние легенды говорят о том, что наша судьба нарисована у нас на ладони. Знания о ладонях, их форме, линиях называются хиромантией. Основы этой науки помогут вам узнать больше информации о ваших близких, родных и любимых и об их желаниях. Читайте более подробно об основах хиромантии и формах ладони в нашем материале.

Смотрите видео, как правильно загадать и сформулировать желание:

О чем расскажет ладонь

Прежде чем начать исследуйте обе ладони. Узнайте у вашего собеседника, какая рука у него активная. Активная рука показывает наше настоящее, то, как мы изменяем жизнь, как развиваемся, а также видна на ней модель нашего поведения в обществе, на пассивной руке мы видим то, что в нас заложено при рождении и все наши внутренние переживания и эмоции.

Форма ладони

Например, если у человека квадратная ладонь, аналогичного размера пальцы, кожа плотная и грубая, то такие люди приземленные и практичные, честные и уверенные в себе, не брезгуют физическим трудом, дружелюбны, обожают природу. Им не свойственно мечтать и летать в облаках. Они просты в общении, энергичны, физически и морально выносливы.

Если у вашего друга или коллеги — длинная ладонь с короткими пальцами, то такие люди полны энергии, имеют развитую интуицию, часто идут на риск, заражают других энтузиазмом. Они практичны, харизматичны, добиваются поставленных целей, часто занимают высокую должность.

о чем расскажет ладонь
о чем расскажет ладонь
Фото: pexels.com

Если вы рассматриваете квадратную ладонь и длинные пальцы, то нужно учесть, что такие люди имеют рациональный ум, практичны и способны реализоваться в творчестве. Они — амбициозны, эмоциональны, но витают в облаках.

Если вы познакомились с людьми, у которых - красивые и длинные ладони, продолговатые пальцы, тонкая приятная кожа, то такие натуры – ранимы, впечатлительны, эмоциональны. Представители таких рук обладают богатым воображением, но страдают психическими расстройствами.

Важны и другие особенности рук, например, промежуток между указательным и средним перстами говорит об амбициозности. Большое расстояние между средним и безымянным пальцами свидетельствует о логическом мышлении, наличии здравого смысла, о больших планах. Если между мизинцем и безымянным пальцем большое расстояние, человек делает и говорит, что думает.

Напомним, что ранее мы писали о том, как узнать характер человека по его любимому цвету

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