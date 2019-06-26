Основы хиромантии: о чем расскажет ладонь
Изнать о характере человека можно при помощи рук
Древние легенды говорят о том, что наша судьба нарисована у нас на ладони. Знания о ладонях, их форме, линиях называются хиромантией. Основы этой науки помогут вам узнать больше информации о ваших близких, родных и любимых и об их желаниях. Читайте более подробно об основах хиромантии и формах ладони в нашем материале.
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О чем расскажет ладонь
Прежде чем начать исследуйте обе ладони. Узнайте у вашего собеседника, какая рука у него активная. Активная рука показывает наше настоящее, то, как мы изменяем жизнь, как развиваемся, а также видна на ней модель нашего поведения в обществе, на пассивной руке мы видим то, что в нас заложено при рождении и все наши внутренние переживания и эмоции.
Например, если у человека квадратная ладонь, аналогичного размера пальцы, кожа плотная и грубая, то такие люди приземленные и практичные, честные и уверенные в себе, не брезгуют физическим трудом, дружелюбны, обожают природу. Им не свойственно мечтать и летать в облаках. Они просты в общении, энергичны, физически и морально выносливы.
Если у вашего друга или коллеги — длинная ладонь с короткими пальцами, то такие люди полны энергии, имеют развитую интуицию, часто идут на риск, заражают других энтузиазмом. Они практичны, харизматичны, добиваются поставленных целей, часто занимают высокую должность.
Если вы рассматриваете квадратную ладонь и длинные пальцы, то нужно учесть, что такие люди имеют рациональный ум, практичны и способны реализоваться в творчестве. Они — амбициозны, эмоциональны, но витают в облаках.
Если вы познакомились с людьми, у которых - красивые и длинные ладони, продолговатые пальцы, тонкая приятная кожа, то такие натуры – ранимы, впечатлительны, эмоциональны. Представители таких рук обладают богатым воображением, но страдают психическими расстройствами.
Важны и другие особенности рук, например, промежуток между указательным и средним перстами говорит об амбициозности. Большое расстояние между средним и безымянным пальцами свидетельствует о логическом мышлении, наличии здравого смысла, о больших планах. Если между мизинцем и безымянным пальцем большое расстояние, человек делает и говорит, что думает.
Напомним, что ранее мы писали о том, как узнать характер человека по его любимому цвету.
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