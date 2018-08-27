Осторожно, развод: шесть привычек, которые разрушают ваш брак

Вступление в брак – это долгосрочная приверженность вашему партнеру

Будьте терпимее друг к другу. Фото: pixabay

Чтобы обоим партнерам было хорошо в браке, над ним нужно работать. Ведь, как только вы пускаете все на самотек – вы можете упустить что-то важное и даже своего любимого человека.

Эксперты по взаимоотношениям и психологи, которые специализируются на консультировании семейных пар, чтобы их брак не распался, составили список причин, по которым отношения между некогда счастливыми людьми оказываются на грани разрыва. Важно признать то, что в ваших отношениях действительно не все так гладко, и некоторые проблемы нуждаются в поиске конкретных решений. Если вы будете заранее знать, что является причиной распада большинства семей, то вы поймете, как именно нужно поступать в той или иной ситуации.

Ниже мы опишем 6 привычек семейных пар, которые приводят к разрыву отношений.

1. Отсутствие общения о ваших отношениях.

Многие люди думают, что как только вы женились, вам больше не нужно разговаривать со своим партнером об отношениях между вами. Это очень грубая ошибка, которая является одной из основных и ведет к распаду брака. Возможность сесть и обсудить ваши отношения имеет жизненно важное значение, особенно в браке.

"… мой единственный совет – поддерживать открытое общение. В частности, будьте готовы выслушать своего партнера, найти компромисс в некоторых ситуациях и проявить сопереживание", — утверждает брачный психолог доктор Раэ Мацзей.

Вступление в брак – это долгосрочная приверженность вашему партнеру. И вы наверняка захотите убедиться, что канал связи между вами открыт. Брак не означает, что отношения всегда будут безупречными. Найдите в себе силы открыто поговорить об отношениях между вами, которые сложились на текущий момент. Это сохранит ваш брак и позволит ему быть таким же здоровым и счастливым, как в самом начале.

2. У вас нет никаких отношения вне брака.

Наличие определенных отношений и дружбы за пределами вашей семьи является ключом к тому, чтобы ваш брак оставался крепким и здоровым. Вы должны построить для себя систему поддержки, которая будет исходить не только от вашего партнера. Это означает, что у вас должны быть друзья или крепкие отношения с членами вашей семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чем опасен газлайтинг и как его преодолеть: четыре стратегии

Брачные терапевты утверждают, что если вы обладаете крепкой дружбой лишь со своим мужем или женой, то ваш брак рано или поздно окажется в беде. Наличие поддержки со стороны также эффективна и дает возможность бороться со стрессом, не впутывая в это своего близкого человека. Таким образом, вы сохраните позитивную энергию в ваших отношениях.

3. У вас разные ценности.

Когда вы слишком быстро вступаете в брак, скорее всего, вы плохо изучили своего партнера, как человека. В идеале, люди формируют семью только после того, как хорошо узнали не только его привычки и образ жизни, но и его моральные и духовные ценности. Иногда вы обнаруживаете, что у вас нет общих привычек, интересов и что более важно – ценностей.

"Партнеры должны быть твердо уверены в том, что их ценности совпадают еще до вступления в брак. Хотя другие различия допустимы, если речь идет о привычках. Со временем, эти грани стираются. Но различия в ценностях критичны, если целью ваших отношений являются крепкие семейные узы", — утверждает доцент психологии доктор философии Келли Кэмпбелл.

Брачные эксперты также объясняют, что различие в ценностях может иметь куда большее значение, чем просто взгляды на жизнь. В конечном итоге, это приводит к разрыву отношений. Поэтому важно понять своего партнера до того, как вы вступаете с ним в брак. В крайнем случае, найдите способ уважать как свои, так и его интересы, чтобы находить компромисс и строить свой брак с единым мировоззрением.

4. Наличие секретов от партнера.

Безусловно, существуют вещи, которые мы часто предпочитаем держать при себе. Но эта привычка пагубно влияет на брак. Вам не нужно рассказывать своему партнеру все до мельчайшей детали, но сознательное хранение секретов от них может быстро привести к краху. Психологи также не рекомендуют хранить тайны от своего мужа иди жены, независимо от того, насколько это значительно. Честность — это всегда лучший выбор. И только с ее помощью вы дыбьтесь крепкого и счастливого брака.

5. Вы забываете, насколько важными могут быть мелочи.

Когда вы вступаете в брак, вы начинаете забывать о мелочах. У вас появляются дети, вы выплачиваете кредит в банке, у вас куча работы, которая не терпит отлагательств. День изо дня "большие вещи" начинают преобладать над "мелочами". Браки могут заканчиваться, потому что люди забывают именно о незначительных на первый взгляд вещах.

Каждый день хвалить своего любимого или поблагодарить его за чай, подарок, уборку в доме. Разве это сложно?

"Когда люди чувствуют себя особенными и ценными в отношениях, они становятся более счастливыми и мотивированными, чтобы сделать их лучше", — поделился своим мнением Терри Орбух, доктор философии, автор и профессор Оклендского университета.

Брак должен строиться на определенном фундаменте. Если вы забудете обо всех мелочах, это может привести к концу брака. Нужно уделять время не только особенно важным вещам в браке, но и тем незначительным, которые вы думаете, можно будет сделать "как-нибудь в другой раз".

6. Вы не умеете находить компромисс.

Компромисс — это действительно важный ключ к успешному браку. Иногда, не все складывается так, как нам бы того хотелось. Однако, если вы проявите непоколебимость и откажетесь идти на компромисс, то будут последствия. А именно, ваш партнер может начать умышленно разрушать ваш брак. Психологи часто выделяют основной проблемой в браках именно отсутствие компромисса. Быть гибким и иметь возможность пожертвовать немногим ради партнера, является ключом к долгому и счастливому браку.

Тем временем другие ученые выяснили, что сексуальные фантазии улучшают отношения. Во время исследования команда провела ряд тестов на добровольцах.