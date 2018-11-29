От чего нужно освободить ребенка, чтобы он вырос счастливым: 12 ненужных вещей

Нет необходимости контролировать все, что происходит с тобой или твоим ребенком

Будьте счастливы. Фото: pixabay

Пожалуй, самое главное, чем хочется наделить ребенка, так это счастьем. Вот только для этого необходимо избавиться от некоторых навязчивых идей и действий, которые только вредят.

Вашему вниманию 12 ненужных вещей, от которых стоит оградить ребенка, если хотите видеть его счастливым.

1. Необходимость произвести нужное впечатление на других.

Прикидываться, надевать маску и быть тем, кем ты не являешься на самом деле, – очень глупая политика. Практически каждый играет в такие игры. Поначалу она помогает заполучить нужные связи и выстроить удобные взаимоотношения. Но по итогу ты будешь раскрыт. Поэтому не надевай маску. Всегда будут те, кому ты понравишься или наоборот.

2. Ярлыки.

Отучай себя от выставления ярлыков на людей и события, которых ты не понимаешь. Стереотипное мышление еще никому не сыграло доброй услуги.

3. Критика.

Не приучай себя к негативной оценке. Всегда будут отличные от тебя люди. Всегда будут не соответствующие твоим ожиданиям события. Мы все разные.

4. Жалобы.

Все мы любим пожаловаться: на людей, на ситуации, на события. Но только твое отношение к этим вещам вызывает негативные эмоции.

5. Привычка защищаться.

Ты имеешь полное право иметь свою точку зрения. Но не стоит доходить до абсурда, если ты не можешь принять чужую.

6. Контроль.

Нет необходимости контролировать все, что происходит с тобой. Это жизнь, она случается с тобой, нравится тебе это или нет. Ты можешь менять ее, сопротивляться и бороться, а можешь просто отпустить руку с ее горла и позволить быть такой, какая она есть.

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7. Чувство вины и обвинения.

Взять полную ответственность за свою жизнь – это перестать ощущать чувство вины и обвинять других. Никто не виноват в том, чем ты владеешь или нет, что ты ощущаешь или нет. Как и ты не виноват в этом в отношении других. Просто прими это за аксиому, и жить будет проще.

8. Изменения.

Изменения неизбежны. Они происходят каждый день в жизни каждого человека, даже если он\она этого не замечает. Изменения необходимы, чтобы ты мог развиваться. Поэтому не сопротивляйся изменениям, принимай их, и тогда твоя жизнь будет меняться к лучшему.

9. Страхи.

Свои страхи ты создаешь сам. Они живут лишь в твоей голове. Они могут быть друзьями, сигнализирующими, что что-то в твоей жизни не так. Внешние изменения возможны лишь при изменении твоего внутреннего отношения.

10. Прошлое.

Оно было, но его стоит отпускать. Знаем, это звучит сложно. Особенно, когда будущее настолько пугающее и непонятное. Но здесь решает умение жить в настоящем.

11. Оправдания.

Разоблачи их и отправь на ту же полку, где лежит привычка защищаться. Оправдывая себя и свое отсутствие действия, ты препятствуешь сам себе.

12. Ожидания.

Учись не надевать свои ожидания и снимать чужие с себя. Люди тебе ничего не должны, они не пытаются тебя обидеть или задеть своим поведением. Возможно, они даже не знают, что ты ожидаешь от них. Как и ты им ничего не должен.

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