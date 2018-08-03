От каких вредных привычек в офисе лучше поскорее избавиться: 10 пунктов

Обозначьте четкую границу "работа — отдых"

Сидите за столом правильно. Фото: depositphotos

Вредные привычки могут появится не только в повседневной жизни, а и непосредственно в офисе, где вы проводите достаточно много времени.

Эксперты Международного кадрового портала HeadHunter Украина более детально рассмотрели ТОП-10 вредных привычек, от которых лучше избавиться при первых признаках появления.

1. Отказ от завтрака. Чашка кофе утром, еще одна – по дороге, третья – по приходу на рабочее место, в худшем случае в паре к каждой идет сигарета. Так недалеко до гастрита или даже язвы желудка. Тогда как завтрак помогает запустить метаболизм, поднять уровень энергии, и вы не будете в начале дня чувствовать себя вялым.

2. Обедать на рабочем месте. Во-первых, это негигиенично, так как крошки могут падать на стол и клавиатуру компьютера, во-вторых, запах ваших котлет и голубцов может до конца перерыва не выветриться, в-третьих, мозг обязательно требует отдыха и перезапуска. Кроме того, исследования показывают, что такого типа многозадачность вредит эффективной работе, так что вряд ли удастся успеть очень много во время обеда на рабочем месте.

3. Сидеть за столом весь день, особенно ненормированный. В таком случае проблем со здоровьем не избежать. Постарайтесь вставать и делать простые упражнения, которые можно выполнять прямо в офисе.

4. Сутулиться. Кроме того, что неправильная осанка приводит к боли в спине и плечах, сколиозу и другим проблемам с позвоночником, сутулость еще и ведет к ухудшению настроения.

5. Сидеть со скрещенными ногами, ногой на ноге или подгибая одну. Такая поза хоть и кажется комфортной, но также может приводить к дискомфорту в спине. Идеальная поза для сидения – с ровной спиной, а ноги при этом ровно стоят на полу.

6. Подпирать рукой подбородок. Это, может, и удобно, но подумайте, скольких поверхностей вы касаетесь за день? И как часто моете руки? Такая привычка очень вредна для кожи лица.

7. Тереть глаза. Плохо с точки зрения гигиены, к тому же велик риск травмировать кожу век. Если глаза устали от компьютера, – лучше сделать простые упражнения для отдыха, посидеть 10-20 секунд с закрытыми глазами или пойти умыться прохладной водой.

8. Грызть кончик карандаша или ручки, которые сначала полежали на столе, потом пару раз упали на пол, да и вообще служат вам верой и правдой не одну неделю.

9. Переносить болезнь на ногах. Это не просто вредно, это опасно для жизни и здоровья. К тому же продуктивность работы больного человека приближается к нулю. Кроме этого, вы подвергаете риску коллег в офисе. Задумайтесь – стоит ли звание "железного человека" таких рисков?

10. Невозможность переключиться. Даже после окончания рабочего дня, придя домой из офиса, вы продолжаете решать рабочие вопросы, кому-то звоните, пишете, проверяете почту или просто бездумно сидите в Интернете и соцсетях. Такая привычка может привести к нервному истощению. Попробуйте откладывать телефон, как только переступаете порог дома.

Помните, что есть достаточно простые действия, которые дают возможность чувствовать себя лучше:

Обозначьте четкую границу "работа — отдых"

Переключайтесь. Найдите то, что помогает вам переключиться из одного режима в другой

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