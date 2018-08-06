Откуда берется чувство вины и что с ним делать

Чувство вины парализует и не позволяет отвечать за свои решения и действия

Не стоит мучиться чувством вины. Фото: depositphotos

Чувство вины может возникать по различным причинам и проявляться у каждого по-разному. Главное, чтобы это чувство не было разрушительным и не забирало у вас все мысли и энергию.

Вашему вниманию ответы на вопросы, что такое чувство вины, откуда оно взялось и для чего нужно? А в каких случаях оно совершенно бессмысленно и как от него избавиться?

Само название чувства вины парадоксально, если не сказать нелогично: вина – это юридическое понятие, а чувство – одно из проявлений бессознательного.

Настоящая вина в чем-либо и чувство вины – это совершенно разные вещи, и при ближайшем рассмотрении они нередко вообще не имеют отношения друг к другу.

Истоки чувства вины

Откуда берется чувство вины? Изначально оно – один из механизмов выживания вида. Оно есть даже у животных: чтобы стая выдержала жесткую конкуренцию, в ней нужны некоторые правила – в первую очередь, нельзя уничтожать своих. Человек биологически тоже хищник, а для хищника убийство естественно. И чтобы история человеческой цивилизации не закончилась, не успев начаться, появились табу и запреты, а одним из видов наказания за их нарушение стало чувство вины. Оно сформировалось на уровне коллективного бессознательного, поэтому, стремясь не делать ничего такого, что осуждается обществом, человек опасается не столько внешнего осуждения, сколько внутреннего – "суда своей совести".

Навязывание чувства вины

Не все люди с одинаковой готовностью берут на себя вину: одни, обладая перекошенным чувством справедливости, обвиняют в своих проблемах всех, кроме самих себя, а другие, будучи тревожными и склонными к рефлексии, напротив, почти всегда готовы почувствовать себя виноватыми. Найти для этого повод удивительно легко – и им самим, и окружающим.

Навязывание чувства вины – явление весьма распространенное. Это возможность, с одной стороны, переложить хоть часть своих забот на чужие плечи, а с другой, манипулировать "виновным": можно отобрать у него что-то или ущемить его права – и он даже, скорее всего, ничего не скажет в свою защиту, считая это "заслуженным наказанием".

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Обвинения и самообвинения бывают и совершенно абсурдными, но чувство вины – это прежде всего чувство, а значит, на логику оно не опирается. Этим охотно пользуются манипуляторы, которые навязывают кому-то вину и заставляют ее "заглаживать" и "искупать". "Обвинитель" может бесконечно использовать чужое чувство вины в своих интересах.

Как победить чувство вины

Одним из способов избавиться от чувства вины считается умение простить самого себя. Но обвинителю извне обычно невыгодно "отпустить грехи" своей жертве, а если обвинения выдвигает сам человек, он может выдвигать их снова и снова.

Конечно, совершенный "проступок" вызывает массу негативных эмоций, которые не позволяют проанализировать ситуацию беспристрастно, особенно поначалу, но, чтобы избавиться от чувства вины, нужно рассмотреть его уже логически, а не эмоционально, и разобраться, кому на самом деле выгодны эти муки совести, какие писанные и неписанные правила были действительно нарушены, каковы последствия нарушения и как избежать этого в дальнейшем.

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Не стоит путать вину и ответственность. Чувство вины парализует и не позволяет отвечать за свои решения и действия, а ощущение своей ответственности опирается на уже полученный опыт, но ориентируется на будущее. Вина психологически обращена в прошлое: однажды совершив ошибку, человек все время мысленно возвращается к ней, но исправить сделанное уже невозможно, и он думает, что всю жизнь будет нести за это наказание. Ответственность требует от него подумать о том, почему эта ошибка произошла и как не допустить ее повторения в будущем. Направленность в будущее стимулирует движение вперед и освобождает из плена негативных эмоций.

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