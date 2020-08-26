Откуда берется чувство вины и как от него избавиться: ответ психолога

Михаил Лабковский назвал ошибки родителей, которые заставляют детей испытывать чувство вины

Очень многие родители используют чувство вины, чтобы сделать ребенка управляемым. Именно о вине и еще о стыде они говорят для того, чтобы наследник вел себя более удобно и с ним легче было бы обходиться. Вспомните все эти "как тебе не стыдно", "видишь, бабуле тяжело", "маме совсем плохо стало от твоей двойки" и дальше по списку. Психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram пояснил, какая связь между неоправданными ожиданиями и чувством вины.

По его словам, многие с детства усвоили, что поступать так, как они хотят и как для них естественно, – плохо.

Какая связь между неоправданными ожиданиями и чувством вины Фото: Pixabay

"Не работал весь день, на диване валялся? Вроде бы, должно прийти удовлетворение, но человек чувствует вину. Потратил энную сумму на покупку вещей, которые, может, и не нужны, но очень понравились? Тут часто моих пациентов преследует вина – знаю из тридцатилетней практики", – привел примеры Лабковский.

Вина – это ощущение, что "я не имею права быть собой", "я делаю другим плохо, потому что живу, как мне нравится".

Психолог говорит, что многие люди испытывают вину, например, за то, что они находятся уже в определенном возрасте, а семью не хотят. В результате становится стыдно перед родителями, что они их не делают "вовремя" бабушками и дедушками. Кому-то стыдно перед родными за то, что они занимаются самореализацией, так и не найдя себя в "приличной", по мнению родителей, профессии. Многие "виноваты", что им уже столько-то лет, а они все еще не стали космонавтами, миллионерами или знаменитостями.

"Неоправданные ожидания и вина – это две стороны одной медали. И ко мне как к психологу часто приходят за следующим: "придумайте мне такое занятие, чтобы снять с меня грехи", "научите хотеть замуж/жениться, если я не хочу", "наставьте на путь истинный, если я музыкант, а надо хотеть работать в офисе"", – делится личным опытом Лабковский.

Психолог поясняет, что ваше несчастье никого счастливее не сделает, поэтому этот путь – тупиковый. Важно научиться позволять себе делать то, что вам хочется, и получать от этого удовольствие, а не испытывать чувство вины.

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