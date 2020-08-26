Откуда берется чувство вины и как от него избавиться: ответ психолога
Михаил Лабковский назвал ошибки родителей, которые заставляют детей испытывать чувство вины
Очень многие родители используют чувство вины, чтобы сделать ребенка управляемым. Именно о вине и еще о стыде они говорят для того, чтобы наследник вел себя более удобно и с ним легче было бы обходиться. Вспомните все эти "как тебе не стыдно", "видишь, бабуле тяжело", "маме совсем плохо стало от твоей двойки" и дальше по списку. Психолог Михаил Лабковский на своей странице в Instagram пояснил, какая связь между неоправданными ожиданиями и чувством вины.
По его словам, многие с детства усвоили, что поступать так, как они хотят и как для них естественно, – плохо.
"Не работал весь день, на диване валялся? Вроде бы, должно прийти удовлетворение, но человек чувствует вину. Потратил энную сумму на покупку вещей, которые, может, и не нужны, но очень понравились? Тут часто моих пациентов преследует вина – знаю из тридцатилетней практики", – привел примеры Лабковский.
Психолог говорит, что многие люди испытывают вину, например, за то, что они находятся уже в определенном возрасте, а семью не хотят. В результате становится стыдно перед родителями, что они их не делают "вовремя" бабушками и дедушками. Кому-то стыдно перед родными за то, что они занимаются самореализацией, так и не найдя себя в "приличной", по мнению родителей, профессии. Многие "виноваты", что им уже столько-то лет, а они все еще не стали космонавтами, миллионерами или знаменитостями.
"Неоправданные ожидания и вина – это две стороны одной медали. И ко мне как к психологу часто приходят за следующим: "придумайте мне такое занятие, чтобы снять с меня грехи", "научите хотеть замуж/жениться, если я не хочу", "наставьте на путь истинный, если я музыкант, а надо хотеть работать в офисе"", – делится личным опытом Лабковский.
Психолог поясняет, что ваше несчастье никого счастливее не сделает, поэтому этот путь – тупиковый. Важно научиться позволять себе делать то, что вам хочется, и получать от этого удовольствие, а не испытывать чувство вины.
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