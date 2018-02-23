Откуда берется детская жестокость: интересный эксперимент

С подростками провели эксперимент и выяснилось, почему некоторые из них проявляют жестокость

Актуальной темой сегодня стало то, влияют ли боевики и различные компьютерные игры на психику детей.

Был проведен интересный эксперимент. Шестерым подросткам показывали отрывки из различных боевиков, триллеров и компьютерных игр со сценами драк и масштабных битв. Затем показали видео с беззащитным котенком. Все это время специалисты записывали сигналы нервной системы детей на полиграфе. Видео с компьютерной игры вызвало одинаковую реакцию у всех шестерых подростков.

"Практически никто из них не отреагировал на насилие в видеоигре. Они уже достаточно взрослые для того, чтобы понимать, что видеоигра не имеет ничего общего с реальностью", – рассказал полиграфолог Владимир Ведмидь.

А вот со специфическим видео, на кадрах которого показан котенок и его чуть не сбивают автомобили, ситуация совершенно иная. Пять из шести человек отреагировали на беззащитного котенка. Один парень не сопереживал и никак не реагировал на видео. Однако искренне сочувствовали только двое из них: парень и девушка. Психотерапевт Мария Тищенко рассказала, что у остальных троих была реакция удовольствия и нет страха.

На видео боев без правил и кадрах из боевика, где главный герой жестоко калечит соперников, подростки отреагировали приблизительно так же. Одному парню было все равно, двое – всех жалели, а остальные чуть ли не наслаждались увиденным. И, как оказалось, ксе эти три девочки любят смотреть триллеры.

В одной из девочек просмотр ужастиков и триллеров, с ее слов, характерен для ее семьи. Она часто смотрит такие фильмы с мамой и папой.

Парень, которому было все равно и он не проявил никаких эмоций, просто любит другие фильмы. Он может не включаться в чувства, просматривая тот или иной фильм. Но сопереживать другим героям.

А вот мальчик и девочка, которые сопереживали героям видео, просматривают чаще всего мелодрамы. Могут просматривать вместе с мамой. Психологи отметили, что чувствительные дети, которые могут посочувствовать, растут в семьях, где родителям не все равно, что смотрит их чадо.

Напомним, ученые из Университета Уорика в Великобритании выяснили, что появившихся на свет раньше времени детей хуже принимают их ровесники, то есть родившиеся недоношенными в начале жизни имеют меньше друзей.