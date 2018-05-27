Откуда берется излишняя самокритика и как с ней бороться

Хорошая самокритика не даёт вам расслабиться и толкает на путь развития

Самокритика полезна, но не всегда. Фото: pinterest

Как часто вы встречали людей полностью довольных собой? У каждого в памяти есть случаи, когда довольство человека казалось вам чем-то странным. Ведь он ничего не сделал, а доволен как слон конфетой. В этой статье мы рассмотрим совсем других людей. Вы часто могли их видеть, и иногда восхищались их успехами и поведением. А также часто удивлялись, откуда у них берётся столько самокритичности. Ведь они всегда все делают хорошо, но не упускают удобного момента, чтобы принизить свои заслуги и обесценить их.

Перфекционизм или невесёлое детство. В большой степени излишняя самокритичность формируется в детские годы. Когда ещё не окрепшая психика ребёнка сталкивается с проблемой, строгой оценки родителя. Такие дети не получают адекватной оценки за свои действия, и постоянно стараются все сделать идеально. Главной целью таких детей становиться, получение одобрения и похвалы от родителей.

С годами такой стиль поведения становится привычным и для взрослого человека. Такие люди стараются все сделать идеально, критикуя себя даже за маленькие недочёты. Поэтому мы рекомендуем всем родителям, не забывать хвалить ребёнка и правильно оценивать его труд. А взрослому человеку, постараться смириться с тем, что он уже взрослый и образ родителя за спиной пора уже отпускать.

Характер – штука сложная. Довольно часто к богатой самокритике склоны люди, которые имеют спокойный и уравновешенный характер. Ведь они часто сосредоточены на себе и своих внутренних переживаниях. Они просто не замечают проблем и изъянов, в других людях и поэтому склонны в первую очередь критиковать себя.

Если даже вы сто раз скажете им, что они не так уж и плохи. Они все равно будут стоять на своём и внутри своей головы не соглашаться с вашими словами. Поэтому мы рекомендуем каждому самокритичному человеку, научиться реально, оценивать свои поступки и действия.

Неудачи прошлого или инстинкт избегания. У каждого человека есть неудачи и промахи, которые он хочет забыть. Но, случается такое, что человек просто переоценивает свой провал и считает его фатальным. В дальнейшем это приводит к тому, что человек старается предугадать все возможные варианты развития событий.

Такие люди ко всему подходят расчётливо, и бояться даже мысли о возможном провале. Поэтому они ко всему готовятся с педантичной внимательностью. Таким людям мы рекомендуем перестать все контролировать и принять свои неудачи. Ведь каждая неудача — это в первую очередь возможность поучится и в следующий раз сделать, лучше. Как говорится, не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

Несколько советов:

Самокритичность – это не так уж и плохо. Ведь хорошая самокритика, не даёт вам расслабиться и толкает вас на путь развития.

Самокритичные люди более ответственны, и вы всегда можете на них положиться.

Если вы самокритичный, то вы, как правило, прощаете другим их провалы.

Поэтому запомните, здоровая самокритика – это хорошо, а излишняя плохо. Будьте самокритичны, но никогда не впадайте в крайности. И тогда ваша самокритика, будет для вас не минусом, а большим и весомым плюсом.

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