Откуда берется страх успеха и как от него избавиться: девять полезных советов
Психолог советует присмотреться к своей подлинной силе и дать ей проявиться
Люди могут бояться многих вещей и у каждого на это есть свои причины. Многие хотят славы, денег и успеха. Но достигают этого единицы, ведь у них отсутствует страх успеха, который прежде всего является страхом собственной силы. Об этом психолог Наталья Малешина рассказала на своей странице в Instagram. Она также назвала главные причины этого страха и способы, как от него избавиться.
По ее словам, есть явные признаки, которые вы сами можете проанализировать и понять, что притормаживаете в раскрытии собственного потенциала и в достижении успеха.
- Вы чувствуете себя виноватым перед теми, кто не достиг такого же успеха. Не понимаете, как ваш успех может повлиять на вас и ваши отношения (отвергнут, будут ревновать, конкурировать, просить денег).
- Вы стараетесь не делиться своими достижениями с другими людьми.
- Чувствуете, что не достойны успеха по разным (обычно очень "объективным") причинам откладываете проекты, которые могут принести вам признание.
- Считаете, что успех носит временный характер и его сложно будет удержать. Чем больше достижения – тем больше вероятность неудачи.
- Возможно придется гораздо больше работать, так как успех устанавливает планку выше, чем раньше. А это может означать более сложную работу, больше времени и постоянные проблемы. Прежний размеренный образ жизни окажется недоступным.
- Люди начнут воспринимать вас по другому и вы можете испытывать их отчуждение, потому что вы успешны.
- В жизни будет слишком много изменений и это вызывает чувство опасности. Придется менять ваше "старое я" и вы не знаете, как люди на это отреагируют.
"Но последствия страха успеха это – потеря чувства собственного достоинства и собственной реализации. Пожалуй, стоит присмотреться к своей подлинной силе и дать ей проявиться в этом мире, а не только в ваших фантазиях", – советует психолог и называет девять способов, как избавиться от этого страха успеха.
1. Проанализируйте ничегонеделанье
Осознайте свои скрытые выгоды от скромного просиживания штанов. Проанализируйте, какие плюшки вы получаете "не действуя".
2. Примите дискомфорт
Даже изменения к лучшему связаны с неопределенностью. Принимая неизбежность дискомфорта мы минимизируем его последствия.
3. Выйдите из ловушки "должны"
Она создает убеждение, что мы должны быть тем, кем нас хотят видеть окружающие и делать то, что предписывает общество. Примите то, что вы лучше знаете, что вам подходит.
4. Наслаждайтесь вызовом
Мы часто боимся проблем, думая, что потерпим неудачу или будем тяжело и нудно работать.
Однако, проблемы могут быть драйвовыми, совершенствовать нас, удерживать в сосредоточенности, развивать креативность.
5. Рассматривайте неудачу как ступень успеха
Неудача – свидетельство того, что вы предприняли действия и ответили на вызов. Она также дает возможность учиться и расти, предоставляя сведения и опыт.
6. Замените долгие размышления действиями
Безусловно, вы должны думать, чтобы анализировать решения и выбирать лучшие действия. Но задавайте размышлениям конечный срок, после которого переходите к действиям, не позволяя мыслям бесконечно вертеться по кругу.
7. Найдите свое окружение
Независимо от того, что вы делаете, сводите к минимуму времяпровождение с людьми, которые пытаются удерживать вас или видят жизнь через негативный фильтр.
8. Ставьте цели и чтобы сделать их реальностью отмечайте каждый свой маленький успех на пути к реализации
Даже если вы испытываете страх перед успехом, зная, что ваши небольшие успехи являются частью более крупного плана, вы можете свести к минимуму ваш дискомфорт
9. Наслаждайтесь процессом так же, как и потенциальным результатом
Когда вы сосредотачиваете свое время и энергию на настоящем моменте, вы перестаете испытывать страх перед будущим успехом.
"Сдерживая себя, вы уменьшаете свое истинное "я" и позволяете страху контролировать свою жизнь. Когда вы позволяете себе быть успешным – вы создаете свою жизнь на своих условиях", – подытожила психолог.
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