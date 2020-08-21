Откуда берется страх успеха и как от него избавиться: девять полезных советов

Психолог советует присмотреться к своей подлинной силе и дать ей проявиться

Люди могут бояться многих вещей и у каждого на это есть свои причины. Многие хотят славы, денег и успеха. Но достигают этого единицы, ведь у них отсутствует страх успеха, который прежде всего является страхом собственной силы. Об этом психолог Наталья Малешина рассказала на своей странице в Instagram. Она также назвала главные причины этого страха и способы, как от него избавиться.

По ее словам, есть явные признаки, которые вы сами можете проанализировать и понять, что притормаживаете в раскрытии собственного потенциала и в достижении успеха.

Страх успеха: семь признаков

Вы чувствуете себя виноватым перед теми, кто не достиг такого же успеха. Не понимаете, как ваш успех может повлиять на вас и ваши отношения (отвергнут, будут ревновать, конкурировать, просить денег). Вы стараетесь не делиться своими достижениями с другими людьми. Чувствуете, что не достойны успеха по разным (обычно очень "объективным") причинам откладываете проекты, которые могут принести вам признание. Считаете, что успех носит временный характер и его сложно будет удержать. Чем больше достижения – тем больше вероятность неудачи. Возможно придется гораздо больше работать, так как успех устанавливает планку выше, чем раньше. А это может означать более сложную работу, больше времени и постоянные проблемы. Прежний размеренный образ жизни окажется недоступным. Люди начнут воспринимать вас по другому и вы можете испытывать их отчуждение, потому что вы успешны. В жизни будет слишком много изменений и это вызывает чувство опасности. Придется менять ваше "старое я" и вы не знаете, как люди на это отреагируют.

Откуда берется страх успеха Фото: freepik.com

"Но последствия страха успеха это – потеря чувства собственного достоинства и собственной реализации. Пожалуй, стоит присмотреться к своей подлинной силе и дать ей проявиться в этом мире, а не только в ваших фантазиях", – советует психолог и называет девять способов, как избавиться от этого страха успеха.

Как избавиться от страха успеха: девять способов

1. Проанализируйте ничегонеделанье

Осознайте свои скрытые выгоды от скромного просиживания штанов. Проанализируйте, какие плюшки вы получаете "не действуя".

2. Примите дискомфорт

Даже изменения к лучшему связаны с неопределенностью. Принимая неизбежность дискомфорта мы минимизируем его последствия.

3. Выйдите из ловушки "должны"

Она создает убеждение, что мы должны быть тем, кем нас хотят видеть окружающие и делать то, что предписывает общество. Примите то, что вы лучше знаете, что вам подходит.

4. Наслаждайтесь вызовом

Мы часто боимся проблем, думая, что потерпим неудачу или будем тяжело и нудно работать.

Однако, проблемы могут быть драйвовыми, совершенствовать нас, удерживать в сосредоточенности, развивать креативность.

Как настроиться на решительные действия в жизни Фото: Pixabay

5. Рассматривайте неудачу как ступень успеха

Неудача – свидетельство того, что вы предприняли действия и ответили на вызов. Она также дает возможность учиться и расти, предоставляя сведения и опыт.

6. Замените долгие размышления действиями

Безусловно, вы должны думать, чтобы анализировать решения и выбирать лучшие действия. Но задавайте размышлениям конечный срок, после которого переходите к действиям, не позволяя мыслям бесконечно вертеться по кругу.

7. Найдите свое окружение

Независимо от того, что вы делаете, сводите к минимуму времяпровождение с людьми, которые пытаются удерживать вас или видят жизнь через негативный фильтр.

8. Ставьте цели и чтобы сделать их реальностью отмечайте каждый свой маленький успех на пути к реализации

Даже если вы испытываете страх перед успехом, зная, что ваши небольшие успехи являются частью более крупного плана, вы можете свести к минимуму ваш дискомфорт

9. Наслаждайтесь процессом так же, как и потенциальным результатом

Когда вы сосредотачиваете свое время и энергию на настоящем моменте, вы перестаете испытывать страх перед будущим успехом.

"Сдерживая себя, вы уменьшаете свое истинное "я" и позволяете страху контролировать свою жизнь. Когда вы позволяете себе быть успешным – вы создаете свою жизнь на своих условиях", – подытожила психолог.

Как преодолеть страх полетов – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как работает психосоматика: откуда берется варикоз и при чем здесь работа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться