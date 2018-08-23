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Отпуск без поездки: главные правила стейкейшн

Лето – время, когда соцсети наводняют фотографии из аэропортов и отпусков, а вы остаетесь дома? Но это не плохие новости!

Можно организовать стейкешн (staycation – от английского stay – остаться и vacation – отпуск) – это отпуск без путешествия, не покидая пределов города, во время которого можно расслабиться и отдохнуть по полной. Если все организовать правильно, получится даже лучше, чем знаменитый "олинклюзив"!

Подготовьтесь

При планировании отпуска нужно составить маршрут, просчитать бюджет, собрать багаж… Залог успешного отдыха дома также заключается в правильном планировании! Подумайте, чем бы вам хотелось заняться, составьте маршрут своих передвижений по городу, выделите бюджет на развлечения и покупки, в холодильнике пусть будет ваша любимая еда, а в морозилке – мороженое, чтобы лакомиться в любой момент. Позаботьтесь о том, чтобы оно было самое разное – например, мороженое "Эскимос" от ТМ "Рудь": пломбир в хрустящем рожке, в вафельном стаканчике, сливочный и шоколадный, а еще плодово-ягодное эскимо – освежит и порадует. Ведь когда ешь мороженое, вырабатываются эндорфины – гормоны "счастья и радости". А что еще нужно в отпуске?

Возьмите выходные на работе

Можно, конечно, устроить себе стейкейшн на выходных или даже во время обеденного перерыва. Но если говорить про полноценный отдых, возьмите себе выходные и забудьте о работе на несколько дней. Предупредите всех, что будете отдыхать и не проверяйте почту, не отвечайте на звонки по работе. Ведь никто не ждет от вас, что вы будете на связи, лежа под пальмой на курорте. Это ваш заслуженный отдых, пусть рабочие вопросы не испортят стейкейшн.

Используйте голосовую почту

Не отвечайте на телефонные звонки. Во время стейкейшн вы не просто остаетесь дома – вы в отпуске. Это все равно что вы в отеле на морском побережье или в походе в горах. Несомненно, совсем отключать телефон не стоит – нужно поддерживать связь с людьми, с которыми вы хотите встретиться во время своего отпуска.

Информационный детокс

Отличный повод устроить себе "онлайн-отпуск". Находиться офлайн во время рабочего процесса невозможно. Но во время стейкейшн стоит отдохнуть не только физически, но и морально. Постарайтесь не заходить в соцсети. Такой совет выглядит очень странно в эру цифровых технологий. Но вы почувствуете свободу уже после двух дней диджитал-детокса!

Долой привычки!

Чтобы отдохнуть от привычной обстановки, не стоит заниматься привычными делами. Едите каждое утро овсянку? Приготовьте сами яйца Бенедикт и кофе с мороженым на десерт. Стейкейшн – время экспериментов, новых открытий и воплощения новых идей в жизнь!

Открывайте в себе новые грани

Наверняка есть список дел, которые вы откладываете "на понедельник" из-за разных причин. Стейкейшн – самое время взяться за эти дела! Вы давно хотели взять уроки живописи или плавания, слепить горшок из глины, начать учить французский? Беритесь! Смена деятельности – лучший отдых.

Ищите впечатления

Новые места и новые впечатления – это главные радости путешествий. Но кто сказал, что нельзя получить новые впечатления, не выезжая из города? Выходите из зоны комфорта и за пределы привычных маршрутов. Там, где вы живете, наверняка есть места, парки и музеи, в которых вы никогда не бывали.

Громкое событие

В мечтах о дальних странах можно не заметить того, что происходит практически под носом. Изучите афишу, вдруг приезжает ваш любимый артист, или планируется какая-то сногсшибательная вечеринка. Присоединяйтесь!

Время для себя

Если вам выпало счастье провести день наедине с собой, распланируйте его до мельчайших подробностей. Если же вы устраиваете стейкейшн с партнером или семьей, все равно постарайтесь найти время для себя и провести свой собственный идеальный день. Даже если этот день вы проведете, лежа в постели с любимой книгой.

Микро-поездка

В любом правиле есть исключения из правил. И во время стейкейшн можно куда-то поехать. Идеальный вариант – уютный отель за городом, где вы сможете насладиться полноценным отдыхом без длинных перелетов.