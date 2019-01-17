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Первое Лунное затмение в 2019 году: когда произойдет и что нельзя делать

Лунное затмение в январе 2019 года: как правильно себя вести и что запрещено делать в период затмения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:52
Лунное затмение состоится 21 января Фото: pixabay
Лунное затмение состоится 21 января
Фото: pixabay

Когда состоится первое в 2019 году лунное затмение, где его можно наблюдать, увидят ли его украинцы, а также как правильно себя вести и что нельзя делать в период затмения, читайте в нашей статье.

В январе 2019 года много интересных астрономических явлений. Начало месяца ознаменовалось первым солнечным затмением и новолунием, которые произошли в один день – 6 января. И вот приближается лунное затмение.

Когда будет лунное затмение в январе 2019 года

Первое в 2019 году полное лунное затмение состоится 21 января. Оно начнется в 5 часов 33 минуты по киевскому времени. Продолжительность лунного затмения составит более 5 часов, при этом фаза полного затмения продлится чуть более 1 часа. Своей максимальной фазы затмение достигнет в 7 часов 12 минут.

Где можно наблюдать первое лунное затмение

Затмение Луны будет хорошо видно в Северо-Западной Африке, на большей части территории Европы, в Северной и Южной Америке. А вот в Украине начало лунного затмения приходится как раз на восход Солнца, поэтому видно его будет недолго.

Как себя вести во время лунного затмения

Январское лунное затмение пройдет под знаком Льва. Этот знак предполагает, что в период затмения ни в коем случае нельзя поддаваться негативным эмоциям, ругаться, ссориться, выяснять отношения. В день затмения также важно поддерживать мирные отношения с окружающими, в семье и на работе.

Лунное затмение, которое наступает вскоре после солнечного, достаточно серьезно влияет на сферу чувств и личную жизнь людей. Эмоции, которым люди подвергаются в период затмений, будут ощущаться более остро и ярко. Поэтому важно контролировать и стараться сдерживать сердечные порывы и принятие важных судьбоносных решений.

  • время затмения благотворно использовать для отказа от вредных привычек, потому что такие решения будет легче принять;
  • также в этот период рекомендуется выбрасывать ненужные вещи, чтобы освободить место для обновления;
  • затмения – не лучшее время для организации свадеб и разводов;
  • старайтесь проявлять заботу по отношению к окружающим;
  • затмение – хорошее время для всепрощения;
  • старайтесь не критиковать окружающих людей;
  • в период затмения лучше не выполнять тяжелую физическую работу;

Напомним, что принесло человечеству февральское солнечное затмение. Кроме этого, мы показывали фото такого уникального явления, как кровавая Луна

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Источник: Сегодня
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