Первое свидание: три нескучные темы для разговора

Эксперты дали советы, как правильно вести себя при первой встрече

Как сделать первое свидание не скучным Фото: Pexels

Первое свидание – трепетный период для двоих, поэтому часто может проходить немного скучно из-за неловкости, которая еще существует между вами. Чтобы это исправить, нужно для начала постараться расслабиться и прислушаться к советам экспертов. Читайте далее, о чем можно говорить на первом свидании, чтобы оно не было скучным и переросло в нечто большее.

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1. Говорите о путешествиях

Путешествия – это что-то заманчивое, время отпуска, веселья и познания чего-то нового. Возможно, именно поэтому разговоры о путешествиях больше воодушевляют человека, а соответственно, он становится и более привлекательным.

К слову, это выяснилось научным исследованием, которое провел английский психолог Ричард Вайзман. В результате эксперимента выяснилось, что 18% тех, кто обсуждал путешествия во время первых свиданий, продолжал встречаться и дальше. В то время, как обсуждение фильмов, к примеру, показало меньшие результаты – всего в 9% случаев первое свидание имело продолжение.

2. Следите за тем, как вы говорите

Чтобы двоим на первом свидании было комфортно, необходимо избегать крайностей в общении. Не будьте пассивным слушателем, но и не пытайтесь доминировать – держите баланс и поддерживайте разговор, задавая новые темы и реагируя на истории вашего собеседника.

По словам американских социальных психологов Эли Финкел и Пола Иствик, такое поведение на первом свидании обеспечит вам ровное течение беседы, в котором будет комфортно вам двоим.

Каким должно быть идеальное свидание Фото: Pexels

3. Выбирайте лучше спорные темы, чем скучные

Чтобы ваше свидание не переросло в пересказ скучных и унылых историй, лучше отдайте предпочтение спорным темам, которые не оставят вашего собеседника безучастным. По словам эксперта по поведенческой экономике Дэна Ариели, зачастую на первом свидании люди пытаются балансировать: им хочется и себя показать, и аккуратно разузнать о своем визави, не обидев его при этом. Он рекомендует избегать нейтральных тем для разговора или хотя бы немного разбавить их какими-то рискованными, нестандартными.

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