Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Первое свидание: три нескучные темы для разговора

Эксперты дали советы, как правильно вести себя при первой встрече

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Как сделать первое свидание не скучным
Как сделать первое свидание не скучным
Фото: Pexels

Первое свидание – трепетный период для двоих, поэтому часто может проходить немного скучно из-за неловкости, которая еще существует между вами. Чтобы это исправить, нужно для начала постараться расслабиться и прислушаться к советам экспертов. Читайте далее, о чем можно говорить на первом свидании, чтобы оно не было скучным и переросло в нечто большее.

Токсичные отношения и все про психическое и физическое насилие – смотрите видео:

1. Говорите о путешествиях

Путешествия – это что-то заманчивое, время отпуска, веселья и познания чего-то нового. Возможно, именно поэтому разговоры о путешествиях больше воодушевляют человека, а соответственно, он становится и более привлекательным.

К слову, это выяснилось научным исследованием, которое провел английский психолог Ричард Вайзман. В результате эксперимента выяснилось, что 18% тех, кто обсуждал путешествия во время первых свиданий, продолжал встречаться и дальше. В то время, как обсуждение фильмов, к примеру, показало меньшие результаты – всего в 9% случаев первое свидание имело продолжение.

Читайте также:
Как не "провалить" первое свидание: три самые распространенные ошибки

2. Следите за тем, как вы говорите

Чтобы двоим на первом свидании было комфортно, необходимо избегать крайностей в общении. Не будьте пассивным слушателем, но и не пытайтесь доминировать – держите баланс и поддерживайте разговор, задавая новые темы и реагируя на истории вашего собеседника.

По словам американских социальных психологов Эли Финкел и Пола Иствик, такое поведение на первом свидании обеспечит вам ровное течение беседы, в котором будет комфортно вам двоим.

Каким должно быть идеальное свидание
Каким должно быть идеальное свидание
Фото: Pexels

3. Выбирайте лучше спорные темы, чем скучные

Чтобы ваше свидание не переросло в пересказ скучных и унылых историй, лучше отдайте предпочтение спорным темам, которые не оставят вашего собеседника безучастным. По словам эксперта по поведенческой экономике Дэна Ариели, зачастую на первом свидании люди пытаются балансировать: им хочется и себя показать, и аккуратно разузнать о своем визави, не обидев его при этом. Он рекомендует избегать нейтральных тем для разговора или хотя бы немного разбавить их какими-то рискованными, нестандартными.

Тем временем мы выяснили, как избежать ссор в отношениях: пять надежных способов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Почему секс «по-быстрому» полезен для отношений: сексолог назвала три причины Как женщине всегда оставаться желанной для своего мужчины: семь советов Как избежать ссор в отношениях: пять надежных способов
свидание отношения разговоры
Реклама

Новости партнеров

3 секрета идеальных отбивных
3 секрета идеальных отбивных
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Андрей Данилко удивил украинцев, рассказав о Крыме
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:53Fun

На видео показали реакцию "самого спокойного человека на планете" во время драки

Вчера, 14:14Fun

14 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Вчера, 13:00Fun

От раздевшейся ради коал активистки отказался парень и вся семья: фото

Вчера, 10:41Шоу-бизнес

Раскол в королевской семье: скрытый смысл заявления Елизаветы ІІ относительно Гарри и Меган

Вчера, 08:43Fun

Посевалки на Старый Новый год 2020: короткие и простые тексты

Вчера, 08:40Fun

Старый Новый год 2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 00:01Fun

Самые популярные посевалки на Старый Новый год 2020

13 январяFun

Поздравления со Старым Новым годом 2020: яркие открытки, пожелания и стихи

13 январяШоу-бизнес

Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: фото

13 январяFun

Посевалки на украинском языке: прикольные тексты

13 январяПсихология

Подборка красивых щедривок на Старый Новый год

13 январяАфиша

Щедрый вечер: короткие щедривки на Старый Новый год 2020

13 январяШоу-бизнес

"Мы стали совершенно чужими": принц Уильям впервые прокомментировал раскол в королевской семье

13 январяПсихология

Десять веских причин, почему никогда нельзя сдаваться

13 январяEvents

Прикольные щедривки на современный лад: только для взрослых

13 январяFun

13 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
Врач назвала самые вредные сладости
Врач назвала самые вредные сладости
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Королева нового поколения эпатажных девушек футболистов
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Как сохранить здравый ум до старости: назван способ
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Найдена связь между чисткой зубов и болезнями сердца
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Названы продукты, вызывающие бессонницу
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула
Подруга Ангелины Вовк рассказала, как она всех обманула