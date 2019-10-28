По правилам фэн-шуй: шесть вещей, которые категорически нельзя хранить под кроватью

Важно избавиться от вещей, которые забирают вашу энергию

Лучше, чтобы под кроватью ничего не было Фото: stocksnap.io

Фэн-шуй – это даосская практика по правильному обустройству пространства, которая помогает расставить вещи в доме так, чтобы вам было максимально комфортно и уютно там жить. Чтобы хорошо себя чувствовать – важно правильно высыпаться. А есть вещи, которые препятствуют отдыху. Вашему вниманию шесть вещей, которые категорически нельзя хранить под кроватью.

Что куда ставить в доме, чтобы было счастье – смотрите видео:

1. Плохие воспоминания

Вещи, которые вызывают негативные воспоминания только забирают вашу энергию, истощая вас.

2. Подарки бывших возлюбленных

Любые вещи, которые были подарены вам бывшими возлюбленными постоянно напоминают вам о прошлом, останавливая на путик будущему. Даже, если эти подарки вызывают у вас хорошие эмоции, уберите их подальше от своей кровати.

3. Грязная одежда и обувь

Хранить под кроватью грязную, порванную и поломанную обувь и одежду категорически нельзя. Либо избавьтесь от нее, либо почините. Иначе ваша энергия будет уходить в никуда.

4. Искусственные растения

Если вы храните под кроватью искусственные, а другими словами, мертвые растения, тогда не удивляйтесь почему вы чувствуете упадок сил и энергии, не можете выспаться и отдохнуть за ночь. У мертвых растений – мертвая энергия.

5. Поломанные вещи

Это, почти как с грязной одеждой и обувью. Важно понимать, что у поломанных вещей энергетика такая же – они несут в себе разрушение и неполноценность. Ваши неприятности и невезения могут быть напрямую связаны с этим. Уберите поломанные вещи из-под кровати, ведь они отпугивают удачу.

6. Старая техника

Мало того, что вы такими вещами не пользуетесь и еще не известно, воспользуетесь ли, так это еще и пропасть для вашей энергии. Кроме того, в различных гаджетах больше или меньше, но есть металл, а он, согласно фен-шуй, может вызывать негативные ситуации и необъяснимый страх.

Впрочем, все вещи из списка лучше бы вообще пересмотреть и хорошо подумать, нужны ли они в вашем доме вообще. Помните, что чистое пространство порождает чистые помысли и дает возможность чему-то новому войти в вашу жизнь.

Тем временем мы выяснили, чтобы чувствовать себя хорошо – заведите 50 полeзных привычек на каждый день.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.