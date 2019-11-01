Почему болеют дети и как быть родителям: советы психолога

Родители несут ответственность за здоровье своих детей, как и за безопасность, но никак не за их опыт

Не вините себя за болезни детей Фото: Pexels

В каждой семье бывает период, когда кто-то заболевает. Но, когда это происходит с ребенком, родители начинают судорожно его лечить и испытывают чувство вины за то, что не доглядели за своим чадом и из-за этого он и заболел. Тут родителям важно понимать, что они не в ответе за то, что их дети болеют, поясняет детский психолог Елена Вайс. Важно вспомнить и про психическое здоровье детей: от чего зависит и как вырастить здорового ребенка.

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В своем Instagram Вайс дала несколько полезных советов родителям, которые привыкли во всем винить себя.

"Во-первых, родители не виноваты в том, что болеют дети! Пожалуйста, осознайте ту истину, что ребенок – это самостоятельная личность со своим опытом (родовым и кармическим) с утробы матери. Поймите, что даже если это ваш маленький ребенок, он уже зрелая душа, у которой есть свои задачи. И то, что нам кажется абсурдным и не осознается – является осознанным выбором душ всех участников процесса", – поясняет психолог.

По ее словам, родители несут ответственность за здоровье своих детей, как и за безопасность, но никак не за их опыт.

"Ответственность – это сохранять здоровый климат в среде через свое внутреннее состояние. То есть, меняешься ты, меняются люди вокруг", – пояснила Елена.

Психолог напоминает, что у детей есть уже свои задачи и программы, которые они "тянут" за собой из прошлых воплощений: "След на детском здоровье оставляют потрясения предков в период программирования. Но здесь тоже все не так плохо, прошлое можно менять! И когда мы переписываем (читай проживаем) свои чувства, оно меняется, а вместе с тем и настоящее", – пояснила психолог.

Вайс говорит, что у детей уже есть свои чувства и переживания, и на многое родители просто не могут влиять, опять же, потому что ребенок – это личность.

Лучше, конечно, не болеть. Но если это уже случилось – научитесь переживать эту ситуацию спокойно, насколько это возможно. Не вините себя и сохраняйте внутреннее спокойствие, которое обязательно передастся вашему ребенку.

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